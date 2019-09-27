EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  1450  54
Все про:НАТО (2082) Євросоюз (2626) Разумков Дмитро (205)

 "Ми рухаємося до ЄС і НАТО", - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що зовнішньополітичні пріоритети України залишаються незмінними.

Про це він сказав на зустрічі з послом Грецької Республіки в Україні Георгіосом Пукаміссасом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Дмитро Разумков наголосив, що євроінтеграційні пріоритети України не змінилися. "Ми рухаємося до Європейського Союзу і НАТО", - сказав він.

Спікер подякував послу за сприяння у розвитку українсько-грецьких відносин, зокрема зміцнення міжпарламентської взаємодії, а також висловив вдячність за позицію Греції щодо підтримки незалежності та територіальної цілісності України. Він також висловив сподівання на плідну взаємодію України і Греції в майбутньому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна змінить тактику в питанні отримання членства в НАТО, - віцепрем'єр Кулеба

Своєю чергою, Пукаміссас високо оцінив рівень останніх двох виборчих кампаній в Україні, а також наголосив, що Греція і надалі буде неухильно підтримувати Україну, її територіальну цілісність і суверенітет.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150927
 
   
 Топ коментарі
 
Dousechka‏ @Lenoussya 12 часов назад

Комика, назвавшего мою страну порноактрисой, мировые СМИ назвали Моникой Зеленски. Это карма!
 показати весь коментар
 
каким местом зеопарыши движутся на Запад?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Богдан с Азировым просились в НАТО но им в грубой форме отказали.
 показати весь коментар
 
 
Разумков, в СРСР аж до самого розвалу рухались у напрямку догнати й перегнати Америку, поки не СРСР не розвалилився. Мабуть теліпати язиком і кудись рухатись - не одне й те саме.
 показати весь коментар
 
 
"но січас ми двіжемся в дєфолт а ля раша-1998"

солома‏ @elnazaro777 23 часа назад
Инвесторы вложили в украинские гособлигации почти 100 миллиардов - https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/26/652006/

Тобто набрали на 100 лярдів боргів під 15 відсотків!!
Молодці,чьо...Саме час згадати 1998 на расєє, коли аналогічна піраміда схлопнулась...ппц
 показати весь коментар
 
 
Україні пообіцяли швидкий ріст економіки - виробляють облігації. Шкода, що папірці горять так само швидко, як їх крадуть, а гроші - еквівалент товару, а не товар, тому це не ріст економіки, а еквівалент росту економіки, який має властивість дефолту.
 показати весь коментар
 
 
нє, ну Вова талановитий, ніхто ж не заперечує. Мабуть не в тій справі талановитий.
 показати весь коментар
 
Хєніальний пісюаніст.Ван Кліберн відпочиває.
 показати весь коментар
 
 
Dousechka‏ @Lenoussya 12 часов назад

Комика, назвавшего мою страну порноактрисой, мировые СМИ назвали Моникой Зеленски. Это карма!
 показати весь коментар
 
 
Пля ! Я щёлкнул каблуками, зиганул и заорал - ХАЙЛЬ !!! Это нормально "Ми рухаємося до ЄС і НАТО", - Разумков - Цензор.НЕТ 67?
 показати весь коментар
 
 
Альо,бобік,а ти дозволу таке ляпать у Верещук спитав?
 показати весь коментар
 
 
З приходом до влади команди Володимира Зеленського розпочався справжній рух України в ЄС і НАТО ... Українці зрозуміли , що попередні 5 років , такого руху не було , а були лише брехливі обіцянки !
 показати весь коментар
 
 
А в чому той "справжній рух" проявляється?
 показати весь коментар
 
 
так всі знають , що в соєвих робота така - лизати офшорникам ..))
 показати весь коментар
 
А можешь это самое написать под своим флагом?😂😂🌷
 показати весь коментар
 
 
ну ты прям слово в слово ольгинских повторяешь . только ещё забыл добавить . что раша тоже не собирается кормить ленивых бандеровцев
 показати весь коментар
 
Нас ни кому не сбить с пути нам похеру куда идти - вот лозунг мой и вовы
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Может стоит страной заняться, а не движением губами.
 показати весь коментар
 
 
а в порохоботських методичках пишуть зовсім інше )))
 показати весь коментар
 
 
кацапського бота одразу видають 2 речі -
- спілкування кацапською
- матюки в коментах ...
 показати весь коментар
 
а тебя кацап, выдали кучерявые бярёзки и шапка ушанка со звёздочкой...!
 показати весь коментар
 
 
Так ты еще удачно шифруешся, "патриот" на палочке? 😁?
 показати весь коментар
 
 
там у свинят другая проблема. в методичках то у них написано, но большинство из них просто прочитать это не может. т.к. написаны соевые высеры на идиш.
 показати весь коментар
 
 
Ну дык, у нас и през с беней, тоже обрезанным сделаны
 показати весь коментар
 
 
Куди ви прямуєте невідомо нікому, а ось те що країна через зелених довбнів прямує у прірву не бачить хіба що сліпий. Або зебіл.
 показати весь коментар
 
 
каким местом зеопарыши движутся на Запад?
 показати весь коментар
 
 
Да,да,с авакяном,схематозницей минфиншей,с идиотскими налогами,с бенькой и с богдей на руле,с потрохом в парламенте,с коблей в нефтегазе,с ахметкой монополистом где только можно,с президентом кривлякой - прямиком в Евросоюз влетаем.
 показати весь коментар
 
 
Ну, никто не сомневался, что вы туда движетесь. Вот у прокурора Рябошапки трое детей - граждане Франции, например. А вот куда Украина движется - это вопрос.
 показати весь коментар
 
 
Одним из убежденных сторонников подачи заявки на членство в НАТО был в 1954 году эксперт МИД Андрей Громыко. При его активном участии разрабатывался советский проект общеевропейского договора по коллективной безопасности: этот документ Советский Союз предлагал обсудить параллельно с вопросом о вступлении в НАТО.
19 марта в Президиум ЦК КПСС была направлена записка, в которой говорилось:
«МИД считает целесообразным присоединиться к Североатлантическому договору.
 показати весь коментар
 
А Разумков в курсе, что НАТО и ЕС в противоположной стороне, от той куда они движутся?
 показати весь коментар
 
 
Много слов.
Заявку на принятие в НАТО обновили?
 показати весь коментар
 
Так, як ви рухаєтесь, ми скоро опинимось у тайожному сойузі...
 показати весь коментар
 
 
А мы из Таежного шаюза и не выхдили. Спасибо Пеце, который считает что Рашка ето наш главный торговый партньор.
 показати весь коментар
 
И по каким же признакам мы идем в ЕС и НАТО? Или уже как при Мародере который запретил еврономера и продавал росийские тазы в Украине в обход закона и визжал что ведет таким образом нас в Европу.
 показати весь коментар
 
 
В якому вигляді ? До ЄС у якості сировинного додатку ? До НАТО кажеш?
Фінську модель, яка передбачає співпрацю з НАТО з одночасним урахуванням думки Росії, вважає прийнятною для України депутатка Верховної Ради з фракції «Слуга народу», голова підкомітету з державної безпеки та оборони комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук. Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу «112», яке вийшло в ефір 23 вересня.«Я завжди була прихильником Фінляндії, які (фіни - ред.) пояснюють, чому вони не вступають до НАТО.
...вони кажуть: ми навіть до Конституції цього не будемо записувати, нам не потрібні проблеми з Росією. Ми вже з ними мали проблеми, втратили територію і найголовніше - людей. Ми знаємо, хто і що є Росія - жодних ілюзій. Ми не хочемо вступати до НАТО, якщо це буде конфліктогеном з Росією», - сказала Верещук.
 показати весь коментар
 
Зашибись мы идём в НАТО . "Ми рухаємося до ЄС і НАТО", - Разумков - Цензор.НЕТ 2880 .
-------------------------------------------------

В "Слуге народа" усомнились, нужно ли Украине вступать в НАТО ...

Об этом в интервью на телеканале «112 Украина» заявила народный депутат Украины от фракции «Слуги народа», а также председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.
Политик отметила, что власть должна говорить людям правду.
«Нас не ждут в НАТО. Скорее, Грузию возьмут. Нам нельзя идти туда, где нас не ждут», - сказала Верещук.
------------------------------------------------
Почти один в один ,тезисы кацапской пропаганды ,, - виникамунинужны , васнигдениждут кромебрацкайрасии , и тд.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору