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 Політика України, Технології
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Все про:сайт (124) Федоров Михайло (13) Мінцифри (2)

 Мінцифри планує привести до єдиного дизайну та вигляду всі державні сайти

У Міністерстві цифрової трансформації планують привести до єдиного дизайну та вигляду всі державні веб-сайти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Зараз у сайтів державних органів України різні архітектури і різний зовнішній вигляд. Користувач погано орієнтується, де що розташовується.

Планується уніфікувати ресурси і навіть зробити окремий шрифт, де є тризуб. Він буде доступний для кожного міністерства.

Мінцифри планує привести до єдиного дизайну та вигляду всі державні сайти 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінцифри проведе дослідження покриття інтернетом території України і створить онлайн-карту, - Федоров

Мінцифри планує привести до єдиного дизайну та вигляду всі державні сайти 02

Усі сайти будуть пов'язані з новим брендом цифрового уряду - Дiя.

Читайте: Усі адміністративні послуги переведуть в онлайн упродовж 5 років, - Федоров

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150926
 
 
 Топ коментарі
 
пусть минбуквы привлекут Минцифры планирует привести к единому дизайну и виду все государственные сайты - Цензор.НЕТ 8527
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Мінціфри планує привести до єдиного дизайну та вигляду всі державні сайти - Цензор.НЕТ 7286 Надходження з митниці за серпень впали на 18% порівняно з 2018, коли процвітала корупція
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главное, это научить зебилов отжимать капс лок.. Мінціфри планує привести до єдиного дизайну та вигляду всі державні сайти - Цензор.НЕТ 8417
Хотя, это слишко заумно для них.. на уровне квантовой механики Мінціфри планує привести до єдиного дизайну та вигляду всі державні сайти - Цензор.НЕТ 9997
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Надходження з митниці за серпень впали на 18% порівняно з 2018, коли процвітала корупція
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все рекорды начинаются с низкого старта Мінціфри планує привести до єдиного дизайну та вигляду всі державні сайти - Цензор.НЕТ 5484
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ну тут в тему - тоже будут аж министерство создавать - с бюджетом в 10х от МОН))
Мінціфри планує привести до єдиного дизайну та вигляду всі державні сайти - Цензор.НЕТ 1444
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Зачем в очередной раз подтверждать что в подбарыжники набирают исключительно безмозглых олигфоренов? Понятное дело когда начинают бороться с контрабандой уменьшается поток товаров, так как начинают искать новые пути. Так что можно сказать что циничная барыга с контарбандой не боролась от слова совсем.
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а есть ли вообще список всех "министерств", а то вдруг минбуквы действительно есть...
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Не понятно почему минстеци так возбудились на минцифру.
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и вроде все при деле и нихера не делается.
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О. ЭТО БЫЛО БЫ СЛАВНО. А ТО СМОТРЕТЬ ПРОТИВНО НА ЭТУ ДРЫСНЮ ИЗ 90Х.
И ЗАПРЕТИТЬ БЫ ЕЩЕ ВСЮ ЭТУ МОЗАИКУ БАННЕРОВ 80х40 ПКС
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главное, это научить зебилов отжимать капс лок.. Мінціфри планує привести до єдиного дизайну та вигляду всі державні сайти - Цензор.НЕТ 8417
Хотя, это слишко заумно для них.. на уровне квантовой механики Мінціфри планує привести до єдиного дизайну та вигляду всі державні сайти - Цензор.НЕТ 9997
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в квантовой механике как раз проще всего. там только ОДНО уравнение.. да и самое короткое
эталон китайская грамота..))
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Більше нічим зайнятися? Який у вас там бюджет?
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Ніколи не думав що цифрам потрібно міністерство. 🤔
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Я вообще считаю, что каждая цифра должна иметь своего профильного зама(зам по двойках, зам по тройках ) и их должно быть 10, совершенно недопустима дискриминация цифр, каждая должна употребляться пропорционально, а то выйдешь на улицу, а там авто 7777, 0707, куда это годится ? Так же выражаю протест, пользуясь случаем, что на 0 делить нельзя, это унижение достоинства 0 и с этим нужно что то делать
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каждой цифре нужен офис, чтобы можно было жаловаться на другие цифры, а также провести аудит арабских цифр, и перезагрузку алфавита, где каждая буква будет предложена зелей и проголосована кнопкодавами
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а почему вы выбираете десятичную систему счисления и только арабские цифры?
можно остановиться на двоичной и юзать римские цифры...
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Ну вот, подтверждаете важность вопроса для народа, он давно ждал своего часа , и вот он наступил, неоднозначность, нужность министерства. В компьютерах то в ходу шестнадцатиричная система, ваапше то , я так и думал что кто то мне тыкнет..
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эт прям важно, стоило новыйе лица привлекать ради этого
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надо презентацию запилить на пару лямов
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где те зейобики что тролили про потужные реформы
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А где те соевые реформы за пять лет про которые рассказывали подбарыжные украинофобские гниды. Зеленский получил полноту власти меньше месяца назад, а уже сделал больше чем циничная барыга за пять лет.
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Интересно...а сколько бюджетных денег хотят зебобики на этом распилить...?
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обратная сторона айтишных хипстеров с самокатами
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Olena Vasylchenko‏ @vasil59_chenko 4 часа назад

Щось сьогодні забагато версій, навіть для п'ятниці. До того ж, вони взаємовиключні. Ясно одне - маємо ворожу до України банду аферистів, жадібну і ненадійну. Хто з них кого зжере, то другорядне. Аби країна залишилася на мапі, - ось до чого ми дожилися, з нашим лохторатом ((
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Ясно одно, последние пять лет при власти были подбарыжные украинофобские гниды с циничной барыгой во главе.
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Вся идеология реформ сводится к спору верстальщиков, которые готовы жизнь положить за оттенки бирюзового цвета и шрифты без засечек. Впрочем некоторые готовы сложить голову даже за шрифты с засечками. Это, безусловно, важно. Но какое отношение это все имеет к бюджетным средства, выделяемых на всю это белиберду?
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Правильно! Как в армии: все железное должно блестеть, а все деревянное - покрашено. Форму им выдать и пусть строем ходят. И чтобы телефоны у всех одинаковые, а министерства/управления/отделы пронумерованы единообразно.
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На это запросят миллиардов 5 из бюджета. У нас денег много. Остались после похорон медицины и науки.
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