 Мінціфри планує привести до єдиного дизайну та вигляду всі державні сайти

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Зараз у сайтів державних органів України різні архітектури і різний зовнішній вигляд. Користувач погано орієнтується, де що розташовується.
Планується уніфікувати ресурси і навіть зробити окремий шрифт, де є тризуб. Він буде доступний для кожного міністерства.
Усі сайти будуть пов'язані з новим брендом цифрового уряду - Дiя.
И ЗАПРЕТИТЬ БЫ ЕЩЕ ВСЮ ЭТУ МОЗАИКУ БАННЕРОВ 80х40 ПКС
Хотя, это слишко заумно для них.. на уровне квантовой механики
эталон китайская грамота..))
можно остановиться на двоичной и юзать римские цифры...
Щось сьогодні забагато версій, навіть для п'ятниці. До того ж, вони взаємовиключні. Ясно одне - маємо ворожу до України банду аферистів, жадібну і ненадійну. Хто з них кого зжере, то другорядне. Аби країна залишилася на мапі, - ось до чого ми дожилися, з нашим лохторатом ((