 Мінціфри планує привести до єдиного дизайну та вигляду всі державні сайти

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Зараз у сайтів державних органів України різні архітектури і різний зовнішній вигляд. Користувач погано орієнтується, де що розташовується.

Планується уніфікувати ресурси і навіть зробити окремий шрифт, де є тризуб. Він буде доступний для кожного міністерства.

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Усі сайти будуть пов'язані з новим брендом цифрового уряду - Дiя.

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