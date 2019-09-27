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Все про:Крим (7518) Меджліс (267) обшук (796) Чубаров (381) кримські татари (1442)

 Окупанти в Криму провели обшуки у члена Меджлісу Аметова, прокуратура АРК відкрила справу

Російські силовики провели обшуки вдома та в кафе у ветерана кримськотатарського руху Ільвера Аметова, жителя Судака. Нацполіція відкрила проти окупантів справу про порушення недоторканності житла.

Окупанти пред'явили постанову, в якій зазначено провести обшук у всіх приміщеннях, що належать Аметову, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Обшуки відбулися без присутності адвоката в будинку і кафе, що належить кримчанину.

Ільвер Аметов є главою регіонального Меджлісу кримських татар. У 2013 році він відкрив у дворі свого будинку музей кримськотатарського народу.

Під час обшуку окупанти винесли з музею цінні предмети, зокрема зброю. Крім того, вони вилучили в Аметова посвідчення Меджлісу.

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Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у відеозверненні у Facebook уточнив, що в постанові на обшук, з якою прийшли окупанти, вказані три статті: ст. 282 п. 2 ч. 1 (організація діяльності екстремістської організації), ст. 280 ч.1 (публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності, спрямовані на порушення територіальної цілісності РФ) та ст. 238 ч.1 (надання неякісних послуг).

"Фальсифікація за цими статтями свідчить про те, що в Криму російські окупанти почали новий виток репресій щодо кримських татар", - заявив голова Меджлісу.

Пізніше стало відомо, що слідчі кримської поліції почали кримінальне провадження за фактом проведення незаконних обшуків. Про це повідомила пресслужба головного управління Нацполіції в Автономній Республіці Крим.

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"Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо проведення обшуку працівниками незаконно створених правоохоронних органів РФ у помешканнях Ільвера Аметова в Судаку на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим", - йдеться в повідомленні.

Провадження розслідують за ч.2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) КК України. Санкція за це порушення - до п'яти років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150924
 
 
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и шо? нашли зеленьій тапочек на чердаке?
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Це вони намагаються налагодити дружні відносини з новою владою. Ну і набирають бранців, для "дружніх обмінів"
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ВИННЫК на СТБ:- крым расейский и пора с этим смирится, непонятная война под названием АТО ну и т.д.
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Мне дядька(родственник) из Крыма, году в 2010 рассказывал, что они постоянно воюют с татарами. Типа те, без разрешения строят дома где хотят. Им пох кто рулит, они сами себе хозяева.
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потому , что власть глупая. жлобы в галстуках не имеют мозгов, к примеру; в развитых странах - развитые мозги. там хочет гражданин дом построить власть понимает, - чистые деньги в экономику. это рабочие места. и пусть справедливость выглядит жалкой на фоне толщины кошелька, мы можем этим пренебречь обретая единство и благоденствие. и кто скажет нам, - все средства хороши? здесь нет противоречия, оно устранено
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