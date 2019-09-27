 14 українських військовослужбовців, які мають поранення та ампутації, пройшли курс реабілітації в Латвії. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної гвардії.
Серед них троє представників Національної гвардії України - один чинний офіцер та двоє бійців, які проходили службу в НГУ протягом 2014-2015 років.
Усі троє свого часу брали участь у проведенні антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях. У ході виконання бойових завдань військові зазнали поранень різного ступеня тяжкості, що спричинило ампутацію. Після цього гвардійці проходили лікування в державних лікувальних закладах і за кордоном. Кожен з них сьогодні користуються протезами.
Лікування в Юрмалі стало можливим завдяки програмі Уряду Латвії з медичної реабілітації для військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, які брали участь у проведенні АТО/ООС.
Держитесь парни...
Латвии огромное спасибо...
Прибалты знают,что бы их ждало без зонта НАТО,и возврата к старому они не хотят и не допустят любой ценой - вплоть до физ отстрела зе лёных человечков на своей земле,они знают цену свободы..
спасибо, дорогая Латвия!
https://www.youtube.com/watch?v=L46lC7v_xGQ
То что это отлично что помогаем вашим военным, это отлично и мне нравиться. В то же время мне нравится и то, что эту программу обьязанны и принудительно поддерживает промосковские ватники, как радостно что они желчью плюёться но безсильно капитулирует перед законом и ни один из них так и не покупает билет до родной ховени мацковскую царвствию
Хлопці, тримайтеся, не втрачайте жаги до життя, не занепадайте духом, хоч це - дуже важко, але ви вже стільки випробувань перенесли.
Хай у вас все буде добре !