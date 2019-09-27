EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Фоторепортаж, Здоров'я
  733  25
Матеріали за темою:
Все про:ветерани (382) Латвія (242) військовослужбовці (2529) Національна гвардія (585)

 14 українських військовослужбовців, які мають поранення та ампутації, пройшли курс реабілітації в Латвії. ФОТО

27 вересня після завершення 18-денного курсу реабілітації в Національному реабілітаційному центрі "Вайварі" (м. Юрмала) з Латвії до України повернулися 14 українських військовослужбовців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної гвардії.

14 українських військовослужбовців, які мають поранення та ампутації, пройшли курс реабілітації в Латвії 01

Серед них троє представників Національної гвардії України - один чинний офіцер та двоє бійців, які проходили службу в НГУ протягом 2014-2015 років.

Усі троє свого часу брали участь у проведенні антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях. У ході виконання бойових завдань військові зазнали поранень різного ступеня тяжкості, що спричинило ампутацію. Після цього гвардійці проходили лікування в державних лікувальних закладах і за кордоном. Кожен з них сьогодні користуються протезами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Група українських ветеранів пройшла реабілітацію в медичному центрі Міноборони Болгарії. ФОТО

Лікування в Юрмалі стало можливим завдяки програмі Уряду Латвії з медичної реабілітації для військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, які брали участь у проведенні АТО/ООС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150923
 
   
 Топ коментарі
 
Грустное фото....
Держитесь парни...
Латвии огромное спасибо...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Интерестно когда до Цензора дойдет новость что Палата представителей 222 голосами поддержали начало процедурі Импичмента Трампу. Уже везде про єто пишут
 показати весь коментар
 
 
Brāļi vai nē, tas lai paliek zinātniekiem, bet palīdzēt Ukrainas aizstāvjiem mums liels prieks un mēs sev tā sagādājam sirdsprieku.
 показати весь коментар
 
 
Ukraiņi atceras labo, un, ja austrumu hordes uzbruks Latvijai, tūkstošiem Ukrainas cilvēku nāks jums palīgā..
 показати весь коментар
 
Не увидел Флаг Литвы. Он желтый-зелёный-красный
 показати весь коментар
 
В Литве тоже много бойцов прошли реабилитацию
 показати весь коментар
 
 
почти у всех людей поддерживает Украинских защитников, даже отбросим голосование по приколу, это отдельный разговор.
 показати весь коментар
 
 
Грустное фото....
Держитесь парни...
Латвии огромное спасибо...
 показати весь коментар
 
 
Петина самая потужная и рехвормированная армия в Европе побирается по всему миру а раненные ездят на лечение кто куда возьмет даже в самые маленькие и бедные страны типа прибалтики
 показати весь коментар
 
 
видишь ли,не служивший в армии дурачокъ - в мире,кроме узкого мирка зебила есть огромные и честные человеческие отношения,построенные на бетонном фундаменте общих ценностей и рек пролитой за них крови..
Прибалты знают,что бы их ждало без зонта НАТО,и возврата к старому они не хотят и не допустят любой ценой - вплоть до физ отстрела зе лёных человечков на своей земле,они знают цену свободы..
 показати весь коментар
 
 
А теперь возьми туалетную бумагу и вытри свой вонючий рот. Ты удареный головой бабуин, где ты увидел что я против Литвы или других союзнических стран что то против говорил? Ты торговец с мокшами везде свое говно пытаешься пристроить вместо того чтобы подмыться.
 показати весь коментар
 
 
Добро пожаловать в гости, мы рады добрым людям - электронное приглашение

https://www.youtube.com/watch?v=L46lC7v_xGQ
 показати весь коментар
 
 
вот спросить ещё хлопцов - как к ним относились Балтийские фошизды и как себя чувствует они после реабилитации.
То что это отлично что помогаем вашим военным, это отлично и мне нравиться. В то же время мне нравится и то, что эту программу обьязанны и принудительно поддерживает промосковские ватники, как радостно что они желчью плюёться но безсильно капитулирует перед законом и ни один из них так и не покупает билет до родной ховени мацковскую царвствию
 показати весь коментар
 
 
Велика подяка Латвії. Нашим хлопцям, найщиріші побажання всякого благополуччя
 показати весь коментар
 
 
Підтримую попередні коментарі і теж щиро дякую Латвії та латишам.
Хлопці, тримайтеся, не втрачайте жаги до життя, не занепадайте духом, хоч це - дуже важко, але ви вже стільки випробувань перенесли.
Хай у вас все буде добре !
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вгору