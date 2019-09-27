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 Політика України
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Все про:Зеленський (2941) США (5509) Тимошенко (3027)

 Нам потрібно підтримати Зеленського. Йому важко тримати удар, - Тимошенко про розмову Трампа і Зеленського

Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко підтримала президента Зеленського в його розмові із Трампом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі "Свободи слова" із Савіком Шустером.

Тимошенко заявила, що розмова Трампа і Зеленського викликала в усьому світі "інформаційне цунамі. Немає такого каналу або видання, які не висловилися щодо цього питання".

За словами лідерки "Батьківщини", навіть якби президентом України був "супердосвідчений", то це цунамі збило б і його.

Вона наголосила: "Наш президент не мав досвіду і не міг знати, що і як відповідати. У нього брак досвіду - звідси пасажі в бік ЄС. Нам потрібно адекватно ставитися і підтримати Зеленського. Йому складно і важко тримати удар".

За її словами, наша країна перебуває у світі, де "колосальна турбуленція".

"Ми не маємо права стати частиною чужих виборів. У США нас підтримують і демократи, і республіканці. Україна - це одне з тих небагатьох питань, яке їх об'єднує", - резюмувала Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я відповідаю за кожне слово про європейських колег, - Зеленський щодо висловлювання на адресу лідерів ЄС у розмові з Трампом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150922
 
 
 Топ коментарі
 
Нам нужно поддержать Зеленского. Ему тяжело держать удар, - Тимошенко о разговоре Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 6060Скоро ваш зебобик снова будет на каблуках развлекать кацапов Нам нужно поддержать Зеленского. Ему тяжело держать удар, - Тимошенко о разговоре Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 7183
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Давайте Кличка на поддержку позовем. Он удар легко держит.
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Нам нужно поддержать Зеленского. Ему тяжело держать удар ...

Шо ? Кому =нужно= ?
Люля Ладіміровна, ви за себе розписуйтесь. Вам =нужно=, то ви і підтримуйте, тільки не знаю, за шо саме ви будете його тримать ...

Хто блазню лікар ? Саме намололо дурним язиком, гірше базарної баби обмило кісточки людям, нажалілося на всіх, притирок, а тепер його підтримувати ?

Створило проблему - то хай вигрібає і розгрібає. Така участь усіх ідіотів. І дурними є якраз ті, хто лізе їм допомагати. По-перше, ідіоти такого не цінують - навпаки, ще й вину перекинуть, а по-друге, втягнуть по вуха у своє багно.

Так що нормальні якраз подалі тримаються.
А вам - не звикати вляпуватися. Ще й вигребете, як знатна і досвідчена брехуха й аферистка.
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Если Дидюля играет на гитаре, то Бабюля издает какофонические звуки из своей кожаной флейты. Бабюле пора делать "белый шум"...
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сам себе в ногу выстрелил, а мы должны пожалеть его и сказать "ты сделал всё правильно?". Этой бабушке отсыпала бабла вовина бабушка?
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Юлька каже шо його потрібно вчити тикаючи писком в лайно.
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Народу України ще тяжче від такої влади.Де дороги та нові лікарні,де перемога на бідністю?Країна в смартфоні це для дурнів.Країна має бути для людей.Піддержати треба не президента,а людей України,котрі страдають від відсутності влади.
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Згоден. Але нехай тепер думає шо ляпати язиком, салабон.
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Які тупі істоті усі порохоботи! Запозичили "Моніку Зеленскі" виключно на кацапських сайтах, бо лише там таке є, й тиражують тут. Задайте у пошуковик "Monica Selenski" та не знайдете жодного !!!! посилання на таку дражнилку у будь-яких західних ЗМІ. Єдине, що видає гугл, це одна жінка-фотограф з Німеччини з таким іменем.
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Хитирожопый ЗЕбил думает что прохоботы тупые, а он умный, а вот если твоё Monica Selenski заменить на Monica Zelenski то гугл сразу находит мульён ссылок и даже кучу картинок с рожей ЗЕкловуна....Так что таки да -- Monica Zelenski
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а почему "селенски"? ты не выговариаешь букву "З"
на, наслаждайся

monika zelenski
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за одним посиланням один дебіл на фб цитує Монтян, бачу підтримуєш Нам потрібно підтримати Зеленського. Йому важко тримати удар, - Тимошенко про розмову Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 3346

На сайтах ЗМІ західної Європи - англійською, німецькою - такого немає, а от кацапською - повнісінько. Але мене не дивує, що пеціни посіпаки читають та цитують лише кацапські ЗМІ, бо інших мов просто не знають.
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однаково, Monika чи Monica - все одно не знайдете.
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Так кацапська газова хвойда...А земойський землю продає..нужно поддержать..бо хвойда..
Нам потрібно підтримати Зеленського. Йому важко тримати удар, - Тимошенко про розмову Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 7562
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А когда баба Юля и её любимая ЗЕкоманда покончит с эпохой олигархата ВОна не рассказала???..Ну хоть Петю посадят, я уже не говорю там олигархов, уже ясно шо нет..но хоть ЗЕбилов порадуют? У них же вся проблема только в Пете..
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