 Нам потрібно підтримати Зеленського. Йому важко тримати удар, - Тимошенко про розмову Трампа і Зеленського

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі "Свободи слова" із Савіком Шустером.
Тимошенко заявила, що розмова Трампа і Зеленського викликала в усьому світі "інформаційне цунамі. Немає такого каналу або видання, які не висловилися щодо цього питання".
За словами лідерки "Батьківщини", навіть якби президентом України був "супердосвідчений", то це цунамі збило б і його.
Вона наголосила: "Наш президент не мав досвіду і не міг знати, що і як відповідати. У нього брак досвіду - звідси пасажі в бік ЄС. Нам потрібно адекватно ставитися і підтримати Зеленського. Йому складно і важко тримати удар".
За її словами, наша країна перебуває у світі, де "колосальна турбуленція".
"Ми не маємо права стати частиною чужих виборів. У США нас підтримують і демократи, і республіканці. Україна - це одне з тих небагатьох питань, яке їх об'єднує", - резюмувала Тимошенко.
Шо ? Кому =нужно= ?
Люля Ладіміровна, ви за себе розписуйтесь. Вам =нужно=, то ви і підтримуйте, тільки не знаю, за шо саме ви будете його тримать ...
Хто блазню лікар ? Саме намололо дурним язиком, гірше базарної баби обмило кісточки людям, нажалілося на всіх, притирок, а тепер його підтримувати ?
Створило проблему - то хай вигрібає і розгрібає. Така участь усіх ідіотів. І дурними є якраз ті, хто лізе їм допомагати. По-перше, ідіоти такого не цінують - навпаки, ще й вину перекинуть, а по-друге, втягнуть по вуха у своє багно.
Так що нормальні якраз подалі тримаються.
А вам - не звикати вляпуватися. Ще й вигребете, як знатна і досвідчена брехуха й аферистка.
на, наслаждайся
monika zelenski
На сайтах ЗМІ західної Європи - англійською, німецькою - такого немає, а от кацапською - повнісінько. Але мене не дивує, що пеціни посіпаки читають та цитують лише кацапські ЗМІ, бо інших мов просто не знають.