 Флагман Морської охорони "Григорій Куроп'ятников" повернувся з докового ремонту, - Держприкордонслужба. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Протягом літа в Миколаївському судноремонтному підприємстві проведено комплекс ремонтних робіт загальною вартістю близько 9,5 млн грн.
Судноремонтники виконали ремонт корпусу, корабельних систем та технічних засобів. Наступний етап – ремонт озброєння. Наразі завершуються відповідні тендерні процедури.
За тиждень очікується повернення в базу після ремонту ще одного корабля Морської охорони "Поділля", а протягом найближчого часу запланований ремонт ще двох кораблів такого ж проєкту.
Парусник присутствует, но на заднем плане.
Наверное, скрепа мешает нормально рассмотреть.
Или зубы жмут.
Он вернулся служить без вооружения?
К сайту Цензор?
Или это так, чтоб пукнуть?