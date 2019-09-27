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Все про:Держприкордонслужба (2261) корабель (573) ремонт (550)

 Флагман Морської охорони "Григорій Куроп'ятников" повернувся з докового ремонту, - Держприкордонслужба. ФОТО

Флагман Морської охорони Держприкордонслужби корабель "Григорій Куроп'ятников" повернувся з докового ремонту в пункт постійного базування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Флагман Морської охорони Григорій Куропятников повернувся з докового ремонту, - Держприкордонслужба 01

Протягом літа в Миколаївському судноремонтному підприємстві проведено комплекс ремонтних робіт загальною вартістю близько 9,5 млн грн.

Судноремонтники виконали ремонт корпусу, корабельних систем та технічних засобів. Наступний етап – ремонт озброєння. Наразі завершуються відповідні тендерні процедури.

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За тиждень очікується повернення в базу після ремонту ще одного корабля Морської охорони "Поділля", а протягом найближчого часу запланований ремонт ще двох кораблів такого ж проєкту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150920
 
   
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Наскільки я пам'ятаю,погранці жодного свого корабля не здали.
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ага. они в керчи первые к русне переметнулись.
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Что за мачты на корме? Это парусник?
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Очки протри_те.
Парусник присутствует, но на заднем плане.
Наверное, скрепа мешает нормально рассмотреть.
Или зубы жмут.
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Флагман Морской охраны Госпогранслужбы корабль "Григорий Куропятников" вернулся с докового ремонта в пункт постоянного базирования. ... Следующий этап - ремонт вооружения. Сейчас завершаются соответствующие тендерные процедуры. Источник: https://censor.net.ua/n3150920
Он вернулся служить без вооружения?
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К кому адресован вопрос?
К сайту Цензор?
Или это так, чтоб пукнуть?
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