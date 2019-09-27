 Журналіст Міллер, якого Мендель відтягла від Зеленського: "Такого у США просто не буває"

Про це Міллер заявив в ефірі "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст розповів, що 13 вересня на форумі YES у Києві він підійшов до Зеленського та запитав, чи пам'ятає він його і чи можна поставити запитання. Президент відповів: "Так, будь ласка".

"Я почав запитувати, але встиг сказати лише одне речення, коли Юлія Мендель підійшла до мене з-за спини, чим дуже мене здивувала. Вона схопила мене за праву руку і за спину і почала тягнути мене. Це було дуже неприємно", - зазначив Міллер.

Він наголосив, що це перешкоджання професійній діяльності журналіста, а також додав, що Мендель "абсолютно неправа", коли говорить, що подібна поведінка є нормальною для прессекретарів у США.

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"Такого в Америці просто не буває", - сказав він.

Міллер додав, що Офіс Зеленського часто поводиться подібним чином із журналістами незалежних медіа, коли ті намагаються поставити запитання, які Офіс розцінює як критичні щодо Зеленського або його команди.

"Я бачив, як добре Офіс ставиться до каналів та ЗМІ, що лояльні до президента, і як геть інакше - до "Радіо Свобода", яке критикує цю владу, як і будь-яку, яка була до неї", - резюмував журналіст.

Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання Главі держави.

Сама Мендель стверджує, що журналіст намагався потрапити в "особистий простір" президента, що створювало загрозу безпеці глави держави.

Пізніше "Радіо Свобода" опублікувало відео інциденту за участю Мендель і Крістофера Міллера. На цих кадрах видно, як речниця відтягує журналіста від президента.