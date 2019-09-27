 Журналіст Міллер, якого Мендель відтягла від Зеленського: "Такого у США просто не буває"

Про це Міллер заявив в ефірі "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.
Журналіст розповів, що 13 вересня на форумі YES у Києві він підійшов до Зеленського та запитав, чи пам'ятає він його і чи можна поставити запитання. Президент відповів: "Так, будь ласка".
"Я почав запитувати, але встиг сказати лише одне речення, коли Юлія Мендель підійшла до мене з-за спини, чим дуже мене здивувала. Вона схопила мене за праву руку і за спину і почала тягнути мене. Це було дуже неприємно", - зазначив Міллер.
Він наголосив, що це перешкоджання професійній діяльності журналіста, а також додав, що Мендель "абсолютно неправа", коли говорить, що подібна поведінка є нормальною для прессекретарів у США.
"Такого в Америці просто не буває", - сказав він.
Міллер додав, що Офіс Зеленського часто поводиться подібним чином із журналістами незалежних медіа, коли ті намагаються поставити запитання, які Офіс розцінює як критичні щодо Зеленського або його команди.
"Я бачив, як добре Офіс ставиться до каналів та ЗМІ, що лояльні до президента, і як геть інакше - до "Радіо Свобода", яке критикує цю владу, як і будь-яку, яка була до неї", - резюмував журналіст.
Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання Главі держави.
Сама Мендель стверджує, що журналіст намагався потрапити в "особистий простір" президента, що створювало загрозу безпеці глави держави.
Пізніше "Радіо Свобода" опублікувало відео інциденту за участю Мендель і Крістофера Міллера. На цих кадрах видно, як речниця відтягує журналіста від президента.
Реформатори іпучі
Президент Російської Федерації Дмитро Медведєв запропонував скоротити кількість часових поясів в Росії.
Извините, вырвалось.
-А журналіст не хотів спитати якого х...я Порошенко робив міністром в уряді Азірова???
(о том, как тупо палются порохоботы))
Да и данная статья о другом журналисте..и о другом случае...чего зебобики в силу своего врожденного скудоумия понять не смогли...
23 березня 2012 Президент Віктор Янукович призначив Порошенка міністром економічного розвитку і торгівлі України.[32] На цій посаді працював до 3 грудня 2012, звільнений указом Президента України № 679/2012.[33]
https://www.facebook.com/karl.shrayber/videos/pcb.982337848775590/982336432109065/?type=3&theater
уже запел от ,,ХОРОШЕЙ" жизни при параше
https://www.facebook.com/karl.shrayber/videos/pcb.982337848775590/982337462108962/?type=3&theater
=))
приЗЕдента!
=))
расстреляли бы и журналиста и оператора...
а потом контрольные им в головы...
Пиши исчо...
все власти были злые?
или это журналасы может такие что будут гавкать даже если бы тут
святой тов. СталинБисмарк при власти был?
тьфу - кругом одна срань проплаченная.
видно не зря идёт к ядерной войне...
тыць!
https://youtu.be/vT9n3M7ux2k
а с другой прессой так делать...низзя )))))