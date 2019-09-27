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 Суспільство
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Все про:журналістика (858) ЗМІ (642) Мендель (28)

 Журналіст Міллер, якого Мендель відтягла від Зеленського: "Такого у США просто не буває"

Журналіст "Радіо Свобода" Крістофер Міллер, якого речниця президента Юлія Мендель власноручно відтягла від глави держави, спростовує її слова про те, що пресслужби в США працюють подібним чином.

Про це Міллер заявив в ефірі "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст розповів, що 13 вересня на форумі YES у Києві він підійшов до Зеленського та запитав, чи пам'ятає він його і чи можна поставити запитання. Президент відповів: "Так, будь ласка".

"Я почав запитувати, але встиг сказати лише одне речення, коли Юлія Мендель підійшла до мене з-за спини, чим дуже мене здивувала. Вона схопила мене за праву руку і за спину і почала тягнути мене. Це було дуже неприємно", - зазначив Міллер.

Він наголосив, що це перешкоджання професійній діяльності журналіста, а також додав, що Мендель "абсолютно неправа", коли говорить, що подібна поведінка є нормальною для прессекретарів у США.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мендель не вперше відштовхує журналіста: "Радіо Свобода" опублікувало нове відео. ВIДЕО

"Такого в Америці просто не буває", - сказав він.

Міллер додав, що Офіс Зеленського часто поводиться подібним чином із журналістами незалежних медіа, коли ті намагаються поставити запитання, які Офіс розцінює як критичні щодо Зеленського або його команди.

"Я бачив, як добре Офіс ставиться до каналів та ЗМІ, що лояльні до президента, і як геть інакше - до "Радіо Свобода", яке критикує цю владу, як і будь-яку, яка була до неї", - резюмував журналіст.

Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання Главі держави.

Сама Мендель стверджує, що журналіст намагався потрапити в "особистий простір" президента, що створювало загрозу безпеці глави держави.

Пізніше "Радіо Свобода" опублікувало відео інциденту за участю Мендель і Крістофера Міллера. На цих кадрах видно, як речниця відтягує журналіста від президента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150918
 
   
 Топ коментарі
 
У нас к власти пришли зеленожепые,так что ......
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Это тебе не Америка. Это Зеленобад. Или Зебилобад. Надо будет объявить конкурс на название. Пока побеждает второе.
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У нас к власти пришли зеленожепые,так что ......
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Враховуючи те, що літній час скасовуеться по всій Европі, дійсно важливе і непросте рішення. Наснаги, преЗиденте.
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в 2021 році ЄС планує скасувати і ще невідомо,чи скасує
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Так ми ж перші! Ми це придумали і впровадили! Дай боже здоровлячка преЗеденту!
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так і є - Моніка Зелєнскі потішила світ за останні 2 доби
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Я так каждый день утром дорогу перехожу несколько раз. Ни одна зараза не помнит, что Пешеходный переход = педаль тормоза!!! Матов не хватает!!!
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В США политики нормальные и обслуга у них выдрессированная и контроль власти отменный, а у нас по знакомству Зе всунули эту ********* и он ее сгреб как дурак, а теперь позорится с ней по всему миру. А "слуги народа" понабирали себе в помощники не юристов и политиков, а своих любовниц, мужей, нянь, водителей, дворников, садовников, кумовьев и за деньги украинцев , на их налоги будут гулять 5 лет и им еще стаж и хорошие пенсии насчитают. Во как надо народ оббирать под вывеской "слуг".Не было в Украине нормальной власти и нет.
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Зебобик скоро снова будет на каблуках развлекать кацапов Журналіст Міллер, якого Мендель відтягла від Зеленського: "Такого у США просто не буває" - Цензор.НЕТ 4584
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Мендель еще и по печени может прорезат, так что скажи спасибо, нытик)))
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Многие скажут спасибо, когда зеленое чмо с палкой в жопе как Муаммар будет пытаться дефилировать от возмездия, а рядом будет валяться эта немытая псина - мендель
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Это тебе не Америка. Это Зеленобад. Или Зебилобад. Надо будет объявить конкурс на название. Пока побеждает второе.
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-А журналіст всього лиш хотів спитати, якого х...я Богдан робив в уряді Азірова...
-А журналіст не хотів спитати якого х...я Порошенко робив міністром в уряді Азірова???
(о том, как тупо палются порохоботы)) Журналист Миллер, которого Мендель оттащила от Зеленского: "Такого в США просто не бывает" - Цензор.НЕТ 6980
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И во время Майдана работал? И грамоту почетную получал?

Да и данная статья о другом журналисте..и о другом случае...чего зебобики в силу своего врожденного скудоумия понять не смогли...
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Да только чего то это журналист правдоруб не бегал за петей и не спрашивал,а что вообще петя делал в правительсте овоща злочинця и чего молчал в тряпочку Журналіст Міллер, якого Мендель відтягла від Зеленського: "Такого у США просто не буває" - Цензор.НЕТ 7314.Как то все однобоко получается.
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открою тебе великую тайну-и во время майдана Порошеко официально был министром экономики азирова Журналіст Міллер, якого Мендель відтягла від Зеленського: "Такого у США просто не буває" - Цензор.НЕТ 2570
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Это он шпионил и изнутри разрушал злочиннну владу Журналіст Міллер, якого Мендель відтягла від Зеленського: "Такого у США просто не буває" - Цензор.НЕТ 6385
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мне интересно - врать в крови у зебилов? вазелин пример подает?. **** даже про цену пули в оон и то соврал.

23 березня 2012 Президент Віктор Янукович призначив Порошенка міністром економічного розвитку і торгівлі України.[32] На цій посаді працював до 3 грудня 2012, звільнений указом Президента України № 679/2012.[33]
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Ну да куда лучше петруха министр при азирове Журналіст Міллер, якого Мендель відтягла від Зеленського: "Такого у США просто не буває" - Цензор.НЕТ 1532.
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Самого Миллера Мандэль чуть нежнее оттащила тогда же когда и Андрушко на форуме Yes. И так же как Андрушко он засунул язык в одно место и молчал 2 недели. А сейчас по чьей отмашке начал)
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А теперь зебобе вообще веселую жизнь устроят за его дебилизм и длинный язык, боюсь мы с ним паровозиком потянемся, пока не отцепим от себя этого идиота
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Быдло...оно даже если работает в офисе презЕдента все равно остается быдлом...и эта мендель не исключение...
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Кардик боїться журналістів. Ну що він їм скаже? Бе, чи ме. Ото і весь секрет.
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не ну парашинским в ООН он радостно щебетал и никто их не отталкивал.
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Журналісти виходять з летаргічного сну. Але вже трішки пізно. Вся влада узурпована.
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святые люди, с учителем президентом
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К другим презам ты бы козлина и за километр не подошел!
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ну так ...пошукайте подібне у Ізраїлі ...може там так прийнято ?...все ж таки "мендель"
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Ну что зебилы , до сих пор готовы проголосовать даже за зебобика лишь бы не клятый Порох ? Журналіст Міллер, якого Мендель відтягла від Зеленського: "Такого у США просто не буває" - Цензор.НЕТ 1877
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Бедный Трамп,как он отбивается от таких Миллеров Андрушко Ткачей и Седлецких.Пусть спросят вплотную у Трампа ,что он по поводу Мендель думает.Жду с нетерпением раскованных ответов Трампа.
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я уже писал, что такое поведение недопустимо ни для кого, и Мендель нужно извиниться и больше не делать подобных глупостей.
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Не нужно. В следующий раз провокатора каблуком по яйцам хай удари т
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Єто точно. В США при попьітке приблизиться к презу получил бьі пулю в лоб. Мало его Порошенко бил, жизнь идиотов не учит
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Журналіст Міллер, якого Мендель відтягла від Зеленського: "Такого у США просто не буває" - Цензор.НЕТ 1716

расстреляли бы и журналиста и оператора...
а потом контрольные им в головы...

Пиши исчо...


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Так нужно было жаловаться на сексуальное домогательство. Вот это американцы бы поняли.
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Похоже на постанову, когда дурная баба кидается под крутое авто, что бы потом отбивать себе бабки.
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Шановне панство, спокійно! Зараз зебіли все пояснять! І доведуть що той Міллер клятий порохобот.
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Да видно видно что ты ЗЕбил защитник гей парадов.
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дебил, вспомни любимую комнаду своего главного порохобота - гражданских отсечь!
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Таких как ты надо отсекать - это правда. Малоросс любитель гей парадов.
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Ааааа)))) а зебобу смотрю обкладывают не по дням, а по часам... Вот и депутату европарламента, немке, сегодня, вдруг, не понравились депутаты из "слуги урода", которые бездумно голосуют в унисон, и про то что менделиха нападает на журналистов сегодня написали мировые сми, хотя нападения были на форуме yes недели полторы назад...
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которое критикует эту власть, как и любую, которая была до нее", - резюмировал журналист. Источник: https://censor.net.ua/n3150918\\\\\\\\\\

все власти были злые?

или это журналасы может такие что будут гавкать даже если бы тут святой тов. Сталин Бисмарк при власти был?
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не факт, что выжил, если б к Трампу подбежал, а это его ученик.
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Мандель бросило парня, ну бешенство матки, бывает.
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Во пля пургу разгоняют журнашлюхи обоссанные.
тьфу - кругом одна срань проплаченная.
видно не зря идёт к ядерной войне...
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вот так надо душить в объятиях рашаговносми ))))
тыць!
https://youtu.be/vT9n3M7ux2k

Журналіст Міллер, якого Мендель відтягла від Зеленського: "Такого у США просто не буває" - Цензор.НЕТ 8023

а с другой прессой так делать...низзя )))))
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при зеленой падали есть..но это временно.скоро зеЛя будет на ростове
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А может эта Мендель бодигардом подрабатывает у Зюзи? Наверное, многочисленная охрана не справляется с количеством фанатов и поклонников.
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Зато кацапо СМИ от него никто не оталкивает. ЗЕсепар спокойно даёт интервью Гебельс ТВ. А Петя посылал....
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Прахоботы,все на Банковую,акция "Мы- Миллеры"Журналіст Міллер, якого Мендель відтягла від Зеленського: "Такого у США просто не буває" - Цензор.НЕТ 4663
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Надо было ей бросаться на Попова (он же "Унитаз" - муж "Сливного бочка" Скабеевой), когда он Зеленскому вопрос задавал...
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Про повагу згадують, коли вимагають її від інших. Точна копія паведінки верхівки мордора. "Здобули світову повагу", на радість мокшам. Хоча ..., можливо, світова ганьба і ізоляція України , до нового року, і є ціль цієї влади
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с дебилами как ты не воюют, онги сами себя сожрут.
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если бы этот Миллер так кидался на президента США, его просто застрелили.
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Всему свое время и место - в ООН охрана Трампа просто задвинула в угол ту маленькую девочку и никто даже не пикнул. Просто больное дитя - и то понимает разницу между серьезным разговором и дешевой провокацией. Но соевые журнашлюхи тупее тупого.)))
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"..при Парашенку такого не було !" (с) .... Журналіст Міллер, якого Мендель відтягла від Зеленського: "Такого у США просто не буває" - Цензор.НЕТ 4973
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