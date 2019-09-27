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 Суспільство
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Все про:Пенсійний фонд (141) євробляхи (146)

 Пенсійний фонд отримав від розмитнення "євроблях" понад 7 млрд гривень, це всемеро більше, ніж планувалося, - Рахункова палата

Пенсійний фонд отримав від митного оформлення машин на єврономерах усемеро більше коштів, ніж було заплановано.

Про це йдеться у висновку Рахункової палати, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"Відбулося значне перевиконання загального обсягу планових надходжень від митних платежів, отриманих від митного оформлення для вільного обігу транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України… при річному плані у сумі 1 млрд грн за 8 місяців п.р. надійшло загалом 7,1 млрд грн, або в 7 разів більше", - йдеться в повідомленні.

Крім того, доходи державного бюджету за 8 місяців поточного року становлять 671,8 млрд грн, що на 64,2 млрд грн, або на 10,6%, більше від відповідного показника за минулий рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Криклій виступає за спрощення розмитнення євроблях: Пропоную, як в Грузії, долар, два або три з "кубика"

Рахункова палата звертає увагу, що збільшення доходів держбюджету порівняно з відповідним періодом минулого року відбулося насамперед за рахунок коштів Національного банку, авансової сплати частини чистого прибутку державних підприємств, збільшення обсягів імпорту, цін, заробітної плати.

Від приватизації державного майна за 8 місяців ц.р. до загального фонду надійшло 369,1 млн грн, або 5,7% уточненого плану на звітний період (при затвердженому річному плановому показнику 17,1 млрд грн), переважно від продажу об'єктів малої приватизації.

Також читайте: Зеленський підписав закон про відтермінування штрафів за нерозмитнені євробляхи

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150917
 
   
 Топ коментарі
 
Клятый Порох пенсионный фонд пополнял за счет бляхеров, а вот Вазелин 6 сейчас начнет и красивчиком станет и даже пункты на границе никто не перекроет😁
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Пенсійний фонд отримав від розмитнення "євроблях" понад 7 млрд гривень, це всемеро більше, ніж планувалося, - Рахункова палата - Цензор.НЕТ 3034
Користуйтксь київським таксі .
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Я понимаю , Это говорит свыня .
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Клятый Порох пенсионный фонд пополнял за счет бляхеров, а вот Вазелин 6 сейчас начнет и красивчиком станет и даже пункты на границе никто не перекроет😁
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Вот если бы пенсионный фонд получил все конфискации наворованного олигархами за 28 лет, то у нас пенсионеры стали бы миллионерами, а пока нищие.
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ну и прэлестно!
теперь на скулите, что ПФ... с дырой в бюджете...
(и израильским и дамбаским...теперя хватит? ))))
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Кто ввел это правило на пенсии с евроблях, напомните пожалуйста?
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и что все верно каждое ведро блях и евро платят в ПФУ взносы..правильное решение.. только больше чем хотели хапнуть а пенсии то и на 2 гривны не поднимают подонки.... ЗЕЛЯ! себе и своим мондовосиками на офшоры накапливает.. мразь...
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Моя ж ти бубочка!!! То все клятий Порох! А скажи мені, дорогенька, хто зараз це повторює? Пенсійний фонд отримав від розмитнення "євроблях" понад 7 млрд гривень, це всемеро більше, ніж планувалося, - Рахункова палата - Цензор.НЕТ 2965
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кулявлобное ничтожество бакайцынюк, а продолжил и увеличил налоги мыролюбный свиновальц.
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А прикиньте если нормальную растаможку авто сделают , какое наполнение будет!?
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спишут все тазики и за эти деньги купят иномарки. 10% с суммы в бюджет
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Счетная палата обращает внимание, что увеличение доходов госбюджета по сравнению с соответствующим периодом прошлого года

Источник: https://censor.net.ua/n3150917
за счет средств Национального банка, авансовой уплаты части чистой прибыли государственных предприятий, увеличение объемов импорта, цен, заработной платы.
Ха... Пенсионный фонд получил от растаможки "евроблях" более 7 млрд гривен, это в 7 раз больше, чем планировалось, - Счетная палата - Цензор.НЕТ 2930
Источник: https://censor.net.ua/n3150917
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Це ж треба розуміти, якщо карлик нікому нічого не винен, то чому ви повинні бути винні йому? Можна там і закопати, і бруківку зверху рівненько - нікому не винному.
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А на скока пополнили ПФ наши любимые олигархи?
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Когда будет по 8 грв.доллар, картошка будет 1 доллар, с Европы навезут, с России контрабасом
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и чем тут хвастаться ? дефицит счёта 175 млрд.
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А яке відношення розтаможка автомобілів має до пенсійного фонду ??????????
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А теперь отберите имущество у ахметки и потроха и передайте все в пользу пенсионного фонда.
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Пенсионеры экс-депутаты все растащат.
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Ну вот уровень официальных экспертов, погрешность , плюс, минус , в семь раз ! Пенсійний фонд отримав від розмитнення "євроблях" понад 7 млрд гривень, це всемеро більше, ніж планувалося, - Рахункова палата - Цензор.НЕТ 563
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из одного кармана в другой курва! Если бы работали предприятия, платили налоги и прочее, то это реальные деньги а так фуфло
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Евросоюз при такой растаможке и двойном налогообложении Украине и не светит.
Когда власть(любая) перестанет грабить граждан Украины, тогда может и появится возможность вступления в Евросоюз, если он доживёт до тех пор.
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ЕС сказал свое слово: растаможка 10% от реальной цены машины. В порядке исключения на переходной период 15% Пенсійний фонд отримав від розмитнення "євроблях" понад 7 млрд гривень, це всемеро більше, ніж планувалося, - Рахункова палата - Цензор.НЕТ 300
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Ссылку дай, чтоб не быть пустозвоном.
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Что то в этом есть, автомобили, которые отработали свое, отвозили всех, по пути в утиль кормят людей , которые отработали здоровую, активную жизнь на благо общества и находяться тоже , в пути
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Наполнение бюджета зависит не от налогов с нищих-это аксиома. Бюджет зависит от тех, кого можно отнести к большому капиталу. Чем выше налоги, тем меньше поступлений в бюджет-азы экономистов. Сколько будет продолжаться в Украине этот бедлам, лохи? платят, а "не лохи" уклоняются. По 8 лет строгача каждому, кто скрыл свои доходы или откупится в казну, завтра казна будет полна.
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Дорогая разтаможка, уменьшить хотя бы на процентов 30-40% было бы норм.
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А ви що не знали? Хочеш вкрасти починай "будувати", а хочеш гарно "заробити" створюй штучні проблеми та лазеки в законах, а потм їх "решай"...
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