 Пенсійний фонд отримав від розмитнення "євроблях" понад 7 млрд гривень, це всемеро більше, ніж планувалося, - Рахункова палата

Про це йдеться у висновку Рахункової палати, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної Ради.
"Відбулося значне перевиконання загального обсягу планових надходжень від митних платежів, отриманих від митного оформлення для вільного обігу транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України… при річному плані у сумі 1 млрд грн за 8 місяців п.р. надійшло загалом 7,1 млрд грн, або в 7 разів більше", - йдеться в повідомленні.
Крім того, доходи державного бюджету за 8 місяців поточного року становлять 671,8 млрд грн, що на 64,2 млрд грн, або на 10,6%, більше від відповідного показника за минулий рік.
Рахункова палата звертає увагу, що збільшення доходів держбюджету порівняно з відповідним періодом минулого року відбулося насамперед за рахунок коштів Національного банку, авансової сплати частини чистого прибутку державних підприємств, збільшення обсягів імпорту, цін, заробітної плати.
Від приватизації державного майна за 8 місяців ц.р. до загального фонду надійшло 369,1 млн грн, або 5,7% уточненого плану на звітний період (при затвердженому річному плановому показнику 17,1 млрд грн), переважно від продажу об'єктів малої приватизації.
теперь на скулите, что ПФ... с дырой в бюджете...
(и израильским и дамбаским...теперя хватит? ))))
Источник: https://censor.net.ua/n3150917
за счет средств Национального банка, авансовой уплаты части чистой прибыли государственных предприятий, увеличение объемов импорта, цен, заработной платы.
Ха...
Источник: https://censor.net.ua/n3150917
Користуйтксь київським таксі .
Когда власть(любая) перестанет грабить граждан Украины, тогда может и появится возможность вступления в Евросоюз, если он доживёт до тех пор.