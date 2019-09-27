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 Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:акція (637) Гандзюк (377) Офіс Президента (109)

 "Ніч на Банковій. Знову", - під офісом президента розпочалася акція за всебічне розслідування вбивства Гандзюк. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під офісом президента знову стартувала акція "Ніч на Банковій. Знову", організатори якої вимагають розслідувати вбивство Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Організатори акції зазначають у фейсбуці: "Минув рік відтоді, як громадяни вийшли на мирну акцію "Ніч на Банковій" під Адміністрацію Президента Порошенка з вимогою розслідувати напади на активістів і звернути на проблему належну увагу.

Тоді ми зібрали так званий список Гандзюк - 55 справ найбільш жорстоких нападів і вбивств цивільних активістів, які відбулися від початку 2017 року.

За рік в Україні повністю змінилася влада. Але не змінився стан розкриття справ замовних нападів на громадських діячів. Усі замовники - на свободі, усі саботажники - не покарані.

Хто наступний? Через рік ми знову збираємося на Банковій, під офісом нового президента, щоб сказати йому прямо в очі: досить бути статистом смерті. Проблема нападів на активістів не вирішується. За рік - жодного прогресу. Побиття і саботаж тривають.

В Україні змінився президент; оновився парламент; є новий генпрокурор, глава СБУ і старий міністр МВС. Ніхто з тих, хто потрапив до влади "слугою народу", не запропонував дієвого плану вирішення системної проблеми терору громадських активістів.

Ніч на Банковій знову об'єднає різних людей: активістів, журналістів, правозахисників, ветеранів, просто небайдужих громадян. Пліч-о-пліч стоятимуть ті, хто часто називають один одного супротивниками і опонентами. Ми об'єднаємося заради спільної мети - продемонструвати владі, що не готові миритися з тим, що вона мовчить, самоусувається; не помічає; розводить руками, поки інша її частина жорстоко знущається з українського суспільства. Ми вимагаємо безпеки для живих та справедливості для мертвих і постраждалих".

Ніч на Банковій. Знову, - під офісом президента розпочалася акція за всебічне розслідування вбивства Гандзюк 01
Ніч на Банковій. Знову, - під офісом президента розпочалася акція за всебічне розслідування вбивства Гандзюк 02
Ніч на Банковій. Знову, - під офісом президента розпочалася акція за всебічне розслідування вбивства Гандзюк 03
Ніч на Банковій. Знову, - під офісом президента розпочалася акція за всебічне розслідування вбивства Гандзюк 04

Фото, відео, - Олег Богачук 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150916
 
   
 Топ коментарі
 



Сергій Стерненко

@sternenko

·2 ч

Дубінський своїм заступництвом за найманих кілерів, яким не пощастило мене вбити, фактично підтримав терор та замовні вбивства як такі. При цьому сам він ходить у супроводі охорони, бо як каже, не хоче повторити долю Каті Гандзюк. Боїться найманців, але вписується за найманців.
"Ніч на Банковій. Знову", - под офисом президента началась акция за всестороннее расследование убийства Гандзюк - Цензор.НЕТ 9892

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Кто тобі сказав про санкції, дебілятко? Європа вимагає карати корупціонерів. Ще й похвалять
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навіть смішно чути вже про те, що хтось когось посадить. Брехня на брехні їде, брехнею поганяє.
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Незря эти люди опу всю жизнь подставляют что бы достичь этого статуса, что бы кого то взяли и посадили)) Никто никого не посадят, а за счет вас выезжают на верх все новые и новые люди.
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Все понимают, что облапошивают люмпенов и за счет их вылазят наверх. Почему тогда не запретить голосовать люмпенам, а строго тем что платит налоги или имеет бизнес как предлагалось? Да потому что не выгодно. когда все будут умные и понимают что происходит, за счет таких на верх не выедешь =)
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а эти массовки под радой бегают и веселят тех кто на верху, создают иллюзию какой то борьбы и справедливости =)
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И все 5 лет МВФ сотрудничал с коррупционерами, а тут паузу взял. Пиши еще 😁
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все равно не дойдет, потому что они этого не хотят....
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Ты знаешь раньше думал что стеб и не хотят понимать, сейчас уже начал задумываться что нечем.
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И что? Они со всеми сотрудничали. Даже с Януковичем. Им надо пристроить свои денежки лохам.
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так об этом и речь =) и пох, французкое правительство сотрудничало в свое время с африканскими правителями каннибалами (со все вытекающим), и ниче, норм))
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Капец, даже с овощем... А шмаркля, видно, рожей не вышел))))
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У цьому примхливому світі нічого не зміниться.
"Ніч на Банковій. Знову", - під офісом президента розпочалася акція за всебічне розслідування вбивства Гандзюк - Цензор.НЕТ 1455
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угу...
Вы , служки, можете отсосасть только сами у себя...
И сосите, и во благо...
Только блага - х... пососете "Ніч на Банковій. Знову", - під офісом президента розпочалася акція за всебічне розслідування вбивства Гандзюк - Цензор.НЕТ 9271
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Ну, давай, шариков развивай свои убогие мысляшки.
"Ніч на Банковій. Знову", - під офісом президента розпочалася акція за всебічне розслідування вбивства Гандзюк - Цензор.НЕТ 4869
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Сергій Стерненко

@sternenko

·2 ч

Дубінський своїм заступництвом за найманих кілерів, яким не пощастило мене вбити, фактично підтримав терор та замовні вбивства як такі. При цьому сам він ходить у супроводі охорони, бо як каже, не хоче повторити долю Каті Гандзюк. Боїться найманців, але вписується за найманців.
"Ніч на Банковій. Знову", - под офисом президента началась акция за всестороннее расследование убийства Гандзюк - Цензор.НЕТ 9892

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Если Стерненко таки задержат, это будет классическая карма за тупость. Абсолютно не жаль этого персонажа, он сам этого добивался долгим и упорным трудом.
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Знаешь сколько раз его задерживали? Быть активистом - значит быть тупым по логике зебов...
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Відповідь нерозумному депутату - СТЕРНЕНКО НА ЗВ'ЯЗКУ
https://youtu.be/D0ttJLlwv4Q
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Держи "Ніч на Банковій. Знову", - під офісом президента розпочалася акція за всебічне розслідування вбивства Гандзюк - Цензор.НЕТ 7450
Уот они приходят "Ніч на Банковій. Знову", - під офісом президента розпочалася акція за всебічне розслідування вбивства Гандзюк - Цензор.НЕТ 2713
"Ніч на Банковій. Знову", - під офісом президента розпочалася акція за всебічне розслідування вбивства Гандзюк - Цензор.НЕТ 2587

Уот денег нет "Ніч на Банковій. Знову", - під офісом президента розпочалася акція за всебічне розслідування вбивства Гандзюк - Цензор.НЕТ 2713

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В честь пэтиного юбилея сегодня вход на шапито бесплатный.
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За год в Украине полностью сменилась власть.Источник: https://censor.net.ua/n3150916

А шо выборы президента были в прошлом году? "Ніч на Банковій. Знову", - под офисом президента началась акция за всестороннее расследование убийства Гандзюк - Цензор.НЕТ 7800
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зеЛя манатки собирай уже!сиди на чемоданах!
на ростов будешь драпать.дело времени
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Клоун сказав, що нічого нікому не винен - йому на акції плювати. Там уже пора на вихід.
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Слышь, а чё так выборочно ... а ещё он сказал "выйди вон разбойник..."
Где вас. узколобиков шокопарашных насобирали ... хоть бы курсы какие вам провели, типа "как брехать по-порошенковски цинично, ловко. бессовестно и великолепно-аморально"
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ти чоткий жидок, Іванов, і де вас, карликів жидовських стільки в Україні взялось?
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Лапоть кацапский! От тебя кислыми щами через инет прет!
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так не берут порохоботов на курсы Г+Г
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Та цэ ж злодийска соэва влада должна была расследовать, а теперь усе, никто никому ничего
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Вот, сволочи! Нашего зелебоба троллят "Ніч на Банковій. Знову", - під офісом президента розпочалася акція за всебічне розслідування вбивства Гандзюк - Цензор.НЕТ 638
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Зебобы, не понятно, где ваше верещание и крики по повод расследования?!
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Слушай, а как правильно теперь называть клоуна - Моника Зеленски или ЗеМоника?
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січ давай, палатки, вызывай карлсона, ультиматум
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