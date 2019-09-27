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Все про:дипломатія (393) ОБСЄ (2262)

 Маріонетки Москви намагалися зірвати нараду ОБСЄ, - постпред України Цимбалюк

На нараді Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ з людського виміру у Варшаві Росія використовувала численні маріонеткові організації. Так вона намагалася дестабілізувати роботу організації і перекласти відповідальність за свої злочини на інших.

Про це "Укрінформу" заявив постпред України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, інформує Цензор.НЕТ.

"У наc від самого початку наради були побоювання, що відбуватимуться ці речі: Росія використовувала так звані Gongos - кишенькові маріонеткові неурядові організації - з метою внесення дезорганізації в роботу БДІПЛ, перекладення відповідальності на інших, відволікання уваги від своїх проблем", - заявив Цимбалюк.

Однак, як зауважив постпред України при міжнародних організаціях, спроби Росії здійснювати фальшиві, неповні, селективні виступи призвели до того, що не Україна опинилася в незручному становищі, а національні делегації країн ОБСЄ "прочитали цю тактику Росії і згуртувалися навколо України".

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"Під час заключного засідання всі делегації, можливо крім азійських країн, відзначили проблеми, які існують у Російській Федерації зі свободою зібрань, правами людини. Ми вдячні партнерам, що вони не забувають про нас і підтримують питання прав людини на тимчасово окупованих територіях у Криму, на Донбасі, що це питання не залишається осторонь, а перебуває у центрі уваги", - констатував український дипломат.

Водночас він зазначив, що в умовах, коли Росія вдається до хитрощів і привозить на нараду ОБСЄ своїх маріонеток, заважаючи роботі БДІПЛ, в роботі організації потрібно розпочати дискусію про зміну правил участі в нараді.

"Питання до цієї дискусії вже є: від удосконалення процесу реєстрації учасників до надання їм слова і взаємодії країн", - зазначив Цимбалюк.

Він висловив сподівання, що наступного року правила участі у щорічній варшавській БДІПЛ ОБСЄ буде вдосконалено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150915
 
   
 Топ коментарі
 
покажите мне хоть одну дыру из которой не торчит кацапсинский нос?
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Ksenia VB. Ксенія. Ви завжди всунете свого носа навіть там, де це не має ніякого сенсу. Ваше закінчення "а чи дійсно так було?" говорить про те, що Ви самі визнаєте, що особисто хотіли б, щоб для України все було погано і у Вас був привід обгадити Зеленського. Патріоти чи просто прихильники України так не роблять.
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Це зі слів Цимбалюка. Намагання намалювати для ЗЕ чергову перемогу.
А чи дійсно так було ?
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Ksenia VB. Ксенія. Ви завжди всунете свого носа навіть там, де це не має ніякого сенсу. Ваше закінчення "а чи дійсно так було?" говорить про те, що Ви самі визнаєте, що особисто хотіли б, щоб для України все було погано і у Вас був привід обгадити Зеленського. Патріоти чи просто прихильники України так не роблять.
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він сам себе обгадив. і Україну.
Трамп його просто дипломатично послав.
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«Марионетки Москвы пытались сорвать совещание ОБСЕ, - постпред Украины Цымбалюк» (с)»


Команда Зє, швидко вчиться.
Порохоботи, схвалюють.
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Для именно деревенских(не сельських) нюсмейкеров -слово марионетки, пахнет совком
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покажите мне хоть одну дыру из которой не торчит кацапсинский нос?
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