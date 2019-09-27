 Трьох голів сільрад на Київщині підозрюють у розкраданні 2,4 млн грн під час ремонту доріг, - прокуратура

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті прокуратури Києва.

"Столичною прокуратурою за результатами розслідування злочинної схеми з розкрадання майже 2,4 млн гривень, виділених на ремонт доріг у Вишгородському районі Київщини, повідомлено про підозру головам трьох селищних рад Київської області", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що упродовж 2017-2018 років службові особи селищ Хотянівка, Новосілки та Нові Петрівці у Вишгородському районі підписали акти приймання виконаних будівельних робіт з директором підрядної організації, що займається ремонтними роботами асфальтних доріг, та перерахували на рахунки товариства понад 20 млн гривень.

Роботи проведено неповно та неякісно, а їхній обсяг не відповідає відомостям, зазначеним у документах. Збитки становлять понад 2,4 млн гривень. Фігурантам вручили письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу (службова недбалість).

Досудове розслідування триває.

Читайте: Відремонтувати основні дороги за 3 роки нереально, експерти помилилися в розрахунках, - Омелян розкритикував план Зеленського