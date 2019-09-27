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 Трьох голів сільрад на Київщині підозрюють у розкраданні 2,4 млн грн під час ремонту доріг, - прокуратура

Прокуратура повідомила про підозру трьом головам сільських рад Київської області в розкраданні виділених на ремонт доріг 2,4 млн гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті прокуратури Києва.

"Столичною прокуратурою за результатами розслідування злочинної схеми з розкрадання майже 2,4 млн гривень, виділених на ремонт доріг у Вишгородському районі Київщини, повідомлено про підозру головам трьох селищних рад Київської області", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що упродовж 2017-2018 років службові особи селищ Хотянівка, Новосілки та Нові Петрівці у Вишгородському районі підписали акти приймання виконаних будівельних робіт з директором підрядної організації, що займається ремонтними роботами асфальтних доріг, та перерахували на рахунки товариства понад 20 млн гривень.

Роботи проведено неповно та неякісно, а їхній обсяг не відповідає відомостям, зазначеним у документах. Збитки становлять понад 2,4 млн гривень. Фігурантам вручили письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу (службова недбалість).

Досудове розслідування триває.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150913
 
   
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от куда бы мендельсоншу заслать на всех порассталкивать.
потрогать прилагается...
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Котр Бергамотр 🐱 ☕‏ @DnBend 21 ч.21 час назад

При обыске в доме одного из китайских чиновников нашли 13 тонн золота
Чото расскажите мне что надо как в китае расстреливать
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Та кожного можна садити, разом з попередниками. Бо то не дороги, а накидний асфальт. Потрібні стандарти доріг, бо вони не знають, як асфальт стелити.
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