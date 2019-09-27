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 Від початку доби поранено одного нашого воїна. Ворог порушив перемир'я 14 разів, - штаб ООС

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

тричі поблизу Водяного – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
у районі Богданівки – зі станкового протитанкового гранатомета;
неподалік Авдіївки та поблизу Лебединського – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Травневого – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем;
неподалік Луганського – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
поблизу Південного – з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Луганського – з міномета калібру 120 мм;
поблизу Новозванівки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Упродовж поточної доби внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150911
 
 
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С начала суток ранен один наш воин. Враг нарушил перемирие 14 раз, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7412

тихої вам ночки, синочки
(пораненому найскорішого одужання... тримайся)
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Одужуй, герою. Бережи вас Господь, хлопці
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Таки "нарушіл пєрєміріє?" Тобто "пєрєміріє в основном соблюдаєтся?" Скільки ще буде продовжуватися цей цинізм?
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Хочу напомнить, как выглядят раненые.
Від початку доби поранено одного нашого воїна. Ворог порушив перемир'я 14 разів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5083
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