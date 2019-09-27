 Переговори з МВФ продовжаться через 2 тижні, - Рожкова

Про це повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми розраховуємо, що протягом найближчих двох тижнів ми закінчимо цю роботу. А вже за два тижні відбудуться щорічні збори Міжнародного валютного фонду і Світового банку, де можна буде напевно фіналізувати це все, оскільки там будуть усі учасники процесу", - сказала вона журналістам.
За її словами, МВФ зберігає жорстку позицію щодо "Приватбанку".
"Для Міжнародного валютного фонду неприйнятне оскарження націоналізації як такої, і другий момент важливий - робота щодо повернення активів, повернення витрачених державою грошей", - сказала Рожкова.
При цьому вона зазначила, що в частині повернення активів йдеться не лише про "Приватбанк", а й про великі банки, які було виведено з ринку, - "Дельта Банк", "ВіЕйБі Банк", "Фінансова ініціатива", "Фінанси та кредит", "Імексбанк".
До речі, С. Стерненко написав, що депутан зі СН Дубінський відмазав нападників, які намагались його вбити.
Отакі справи.
А у Стерненко дела совсем плохи.... - московиты в лице Дубинского, Портного и тд реально продвинулись в плане его посадки...
Кошкіна пише, що Данилюк написав заяву ще до поїздки в США, про це не повідомлялося, так як Зе хотів обговорити з ним заяву після повернення. Але хтось (Богдан) злив цю інфу, щоб обрубати Данилюку шляхи для відступу. І так, це пов'язано з МВФ та Приватом.
усамиденьгами
и нет чтобы с деньгами...а так на последнее ж зарится )))
(хотя и не смешно!)
Що там у ватанів? А в них потужний технологічний прорив! В центрі Даунецька встановили "диковинку" (sic!) - ТАКСОФОН!!!
Карле, ти чуєш?! ТАКСОФОН, Карле!!!
...все... лікаря мені...
у нас были и по-круче...лет...надцать назад )))))
«Телекарт-121» (1995 год выпуска) и Ротор-2000у, (2000... естественно))))
Але якось я інакше уявляв собі стімпанк та дизельпанк...
та с розбігу головою - воно почінае тобі доплачувати за дзвінок....
Мало ему того чем наживается на войне и бизнесса в рашке...
про приват шум затихнет или коррупция сдохнет?
Давайте строить, а не разрушать.
вот зачем понабирали кредитов под 16%, потому что пипец им будет