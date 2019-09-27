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 Економіка
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Все про:МВФ (575) Рожкова Катерина (37)

 Переговори з МВФ продовжаться через 2 тижні, - Рожкова

Наступний етап переговорів щодо нової програми України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) відбудеться через два тижні на щорічних зборах країн-членів МВФ у Вашингтоні.

Про це повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми розраховуємо, що протягом найближчих двох тижнів ми закінчимо цю роботу. А вже за два тижні відбудуться щорічні збори Міжнародного валютного фонду і Світового банку, де можна буде напевно фіналізувати це все, оскільки там будуть усі учасники процесу", - сказала вона журналістам.

За її словами, МВФ зберігає жорстку позицію щодо "Приватбанку".

"Для Міжнародного валютного фонду неприйнятне оскарження націоналізації як такої, і другий момент важливий - робота щодо повернення активів, повернення витрачених державою грошей", - сказала Рожкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна продовжить переговори з МВФ, щоб отримати рекомендації для відкриття нової програми співпраці, - Гончарук

При цьому вона зазначила, що в частині повернення активів йдеться не лише про "Приватбанк", а й про великі банки, які було виведено з ринку, - "Дельта Банк", "ВіЕйБі Банк", "Фінансова ініціатива", "Фінанси та кредит", "Імексбанк".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150908
 
   
 Топ коментарі
 
Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 3 часа назад

Кошкіна пише, що Данилюк написав заяву ще до поїздки в США, про це не повідомлялося, так як Зе хотів обговорити з ним заяву після повернення. Але хтось (Богдан) злив цю інфу, щоб обрубати Данилюку шляхи для відступу. І так, це пов'язано з МВФ та Приватом.
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землю вместе с людишками поставят в залог кредита...
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а пока шьют зеленьіе тапочки
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А чего Рожкова не в тюрьме? Она же аферистка и работает в Нацбанке. Нормально.
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А ты кто? Рожковой хахаль?Тебя тоже с ней в тюрьму.
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можна лише уявити, про що домовляться ті лошкі.
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землю вместе с людишками поставят в залог кредита...
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продадуть і чкурнуть за кордон.
До речі, С. Стерненко написав, що депутан зі СН Дубінський відмазав нападників, які намагались його вбити.
Отакі справи.
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так и будет скорее всего....
А у Стерненко дела совсем плохи.... - московиты в лице Дубинского, Портного и тд реально продвинулись в плане его посадки...
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Так то хіба «людишки». То ж типові раби. Навідь за обіцянки готові продати все що завгодно☹️
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МВФ не будет иметь дело с шоблой Зелёных мародёров и Слуг урода.
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Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 3 часа назад

Кошкіна пише, що Данилюк написав заяву ще до поїздки в США, про це не повідомлялося, так як Зе хотів обговорити з ним заяву після повернення. Але хтось (Богдан) злив цю інфу, щоб обрубати Данилюку шляхи для відступу. І так, це пов'язано з МВФ та Приватом.
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Какой настырный МВФ, ты его в дверь, он в окно лезет.
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идет лесом МВФ мы сами с усами деньгами
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Откуда у тебя гроши,татаромордовский нищеброд, карлик уточка,рекомендовал тебе держаться за пукинский буек ....
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при чем каждые две недели...
и нет чтобы с деньгами...а так на последнее ж зарится )))
(хотя и не смешно!)
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Трохи оффтоп. Щойно виповз з-під стола, під яким довго катався в істериці
Що там у ватанів? А в них потужний технологічний прорив! В центрі Даунецька встановили "диковинку" (sic!) - ТАКСОФОН!!!
Карле, ти чуєш?! ТАКСОФОН, Карле!!!
...все... лікаря мені...
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І що характерно - це ж звичайнісінький укртелекомівський таксофон, які років ледве не 20 тому висіли на вулицях Ой, не можу. Мені погано. Відреготав собі дупу
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Переговори з МВФ продовжаться через 2 тижні, - Рожкова - Цензор.НЕТ 4747

у нас были и по-круче...лет...надцать назад )))))
«Телекарт-121» (1995 год выпуска) и Ротор-2000у, (2000... естественно))))
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Як сказала Яніночка - "наука в ДНР пошла в обратном направлении".
Але якось я інакше уявляв собі стімпанк та дизельпанк...
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то Вы ще не все знаете - люди брешуть якщо в те ордловське чудо
та с розбігу головою - воно почінае тобі доплачувати за дзвінок.... Переговори з МВФ продовжаться через 2 тижні, - Рожкова - Цензор.НЕТ 1828
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Кассовые аппараты ввели,стукачество узаконили - что ещё нужно этим мэвээфовцам,пусть дают уже денюшки нашему зеленому клоуну и его дружкам бене и богде.
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Ясно, теперь зешобла будет их по миру ловить и уговаривать... Вам же прямым текстом сказано про беню, идиоты-жуликам никто деньги не дает
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Зеля как проститутка, по всему миру побирается. А... Ну да...
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готовая принять со всех сторон....
Мало ему того чем наживается на войне и бизнесса в рашке...
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боюсь спросить...а шо таки станется через две недели?
про приват шум затихнет или коррупция сдохнет?
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В общем, несите, зебилы, свое золото на Майдан
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А, что Голобородько МВФ больше в жопу не посылает? Так он, оказываается, как порноактриса , готов принимать спереди и сзади Шо, зелюки, опять вас на***ли? Переговори з МВФ продовжаться через 2 тижні, - Рожкова - Цензор.НЕТ 2437
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Простіше кажучи, МВФ прохачів послав. Данилюк за своєю посадою мав дізнатися про це одним з перших. Крім "Титаніка", який щойно "поцілувався" з айсбергом, на думку нічого не приходить. Данилюк дтвився штатовський блокбастер. Тому засвоїв посил - хто швидше кинецься до шлюпки, у того є шанс виплисти. Якось так.
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Які мразотники працюють у МВФ. Не хочуть дарувати гроші Коломийському🤔
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Повернулась вміняєма людина, яка знає свою справу. Важко їй буде з ідіотами працювати
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Как-то нимб сияния монокоманды требует подпитки может, упаси, порохоботов?
Давайте строить, а не разрушать.
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значит не договорились, а если дело касается коломоя, то есть шанс что и не договорятся
вот зачем понабирали кредитов под 16%, потому что пипец им будет
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Хочте розкажу, що буде через два тиждні, чи самі здогадаетесь?
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