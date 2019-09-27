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 Суспільство
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Все про:Нацполіція (8255) Умань (61) хасиди (34)

 До Умані прибули вже майже 17 тисяч паломників-хасидів із 6 країн світу, - Нацполіція

Очікують, що загалом на святкування Нового року до Умані прибудуть близько 40 тисяч паломників.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на департамент комунікації Нацполіції.

"На сьогодні до Умані прибуло близько 17 тисяч паломників із шести країн світу. Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Співробітники вибухотехнічної служби, спецпідрозділу, патрульної поліції, кінологи зі службовими собаками працюють цілодобово у дві зміни. В оперативному штабі є всі технічні можливості для контролювання і забезпечення безпеки під час заходів", - розповів заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич.

Порядок в Умані забезпечують понад 550 українських поліцейських, які прибули в складі зведеного загону, і 20 співробітників поліції Держави Ізраїль.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загін поліцейських з Ізраїлю прибув для допомоги в забезпеченні правопорядку в Умані. ФОТОрепортаж

"У районі несення служби розроблено 46 піших маршрутів, 17 стаціонарних постів, 10 контрольно-пропускних пунктів та 2 пункти візової підтримки. На час заходів у місці компактного перебування паломників перекрито рух", - додали в Нацполіції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150906
 
 
 Топ коментарі
 
ви про богопомазаного Петра? )))
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українці заробляють на євреях тільки раз на рік )
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Опять засрут весь город. Украинцы могли бы на них зарабатывать, но нет ума у властей Умани это делать, а вот захаращивать город эти пришельцы умеют и регулярно это делают.Никакого порядка и пользы от них.
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українці заробляють на євреях тільки раз на рік )
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Опять засрут весь город. Украинцы могли бы на них зарабатывать, но нет ума у властей Умани это делать, а вот захаращивать город эти пришельцы умеют и регулярно это делают.Никакого порядка и пользы от них.
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та нормально там зароблять, - здають житло по 100$ за добу.
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Может и хорошо, а где гостиницы, нормальные кафе, рестораны? Где четкая работа коммунальников? Чего город утопает в мусоре после паломников?
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ты поспрашай кто был в израиле в каком мусоре там утопают , так шо тебе мусор, уманьский заповедником покажется !!!
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а ну да, капельный полив под каждое дерево и горы мусора?

чет мало верится. иначе Садовой бы кричал как недопиленный об этом, отвечая на упреки в том что засрался по уши.
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Причём тут капельный полив к евреям артодоксам ? Там все местные от этих «ревнителей веры» в большом акуе. Мало того , что гадят где попало , так ещё такой кипиш частенько устраивают , что полиция без военных не справляется .
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ты еврей? товарищ выше сказал что в Израиле - засрались.

капельный полив как раз в Израиле?
Ну иии???? Че я не так сказал то?
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Козлов тыкать , это хамство .
В Израиле артадоксы не занимаются тяжелым трудом ! Поэтому капельный полив , это не их заслуга . Они себя ведут , что в Украине , что в Израиле одинаково , сорят , хамят , и тд .
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А там шо, мало гоев шоб убирать за ними? Тут же убирают и говорят спасиб* До Умані прибули вже майже 17 тисяч паломників-хасидів із 6 країн світу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3984
А что не так? Это у немцев взяли "на вы" к каждому встречному. Не? Причем взяли россияне/московиты, не?
Че, я должен мимикрировать под фошистов(московиты) и их друзей(немцы)?
Так они же злые. Одни нас юзают 350 лет как скот, а вторые не смогли их победить, 2 раза.
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Хасиди приїжджають в Умань раз в рік на пару днів, - хто буде користуватись ресторанами-гостинницями до їхнього наступного приїзду? Думати треба.
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Угу. В прошлом году ездили в Умань в октябре, ребенку Софиевку показать. Специально попозжее, почти 3 недели в аккурат. По парку их там загулявших хватало Ну а более подвинутые держали свои точки: сосиски,сувениры,итд
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Ага. Для украинцев значит не нужно ни хороших ресторанов, ни гостиниц, ни нормальных мусорных ящиков и своевременного вывоза мусора. Только хасиды люди. Прямо смешно читать.
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Умань - це не Одеса і не Львів. Мені здається, борщ ви краще варите. )
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А ты с Умани? Что тебе не так? Ты за хасидов? Или за уманьскую тупую власть? Определись чтоб я поняла. Мне не нравится ,что с приездом хасидов в Умани бардак и грязь. Если тебе нравится - это твое горе и не мои проблемы.
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Не треба тикати, Лариса, бачу виховання у вас - не фонтан.
А що ви особисто зробили, щоб не було бардака і бруду? Чи ви просто поговорити?
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Значит ,если не тыкать то иди нах. Что ты манипулируешь и переходишь на личности? Я свою работу выполняю отлично и претензий мне никто не предъявляет, а свои претензии засунь себе в одно место. Я гражданка Украины и имею право требовать от власти порядка в своей стране.
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.. не покажете ли Вы мне какую нибудь гостиницу...в которой... в той же Европе можно увидеть хоть одного хасида.???.. Вы цыганву в наших гостиницах когда нибудь видели?.. Вы цыганву когда нибудь видели в нормальных кафе...или ресторанах?.... Так эти хуже цыганвы... Как у нас относятся к цыганве... так в том же Израиле относятся к хасидам...Я уже не упоминаю иные страны... где они как диковинка!!!))))
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Если это цыганва, то пусть им шатры за городом установят и биотуалеты, а в город не пускают.
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то здають вже вони своїм!!! там уже все зкуплено і побудовані нелегально десятиповерхові готелі між цими готелями відстань раптом пів метра!!!
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Наші люди так не цінують своїх провідників та діячів.
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А у зелени только петя в голове. До Умані прибули вже майже 17 тисяч паломників-хасидів із 6 країн світу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2853 Я уже даже не знаю, кто тут порохобот.
Я например подумал про Андрея Шептицкого.
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російськомовні не можуть думати про Андрея Шептицького
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ви ще забули про шаурму, рояль, фонтан і решту з вашого набору юного натураліста )))
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"ви ще забули про шаурму, рояль, фонтан і решту з вашого набору юного натураліста )))"

Тако забудишь...
Так, что вы мне там про Шептицкого говорили?
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це просто смішно - кацапьонок згадує про Шептицького
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Да как же это я посмел то, а?
Это ж не то, что назвать Украину порноактрисой готовой принять, в любых количествах с любой стороны. Вот за такого можно и задницу порвать..Да?
Фанаты зели мне будут про патриотизм говорить. Сюр
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Чуть подброшу тему или даже дровишек в костёр по части порохоботов. Сегодня кстати Крестовоздвиженье Господне. А ещё день рождения у упомянутого здесь Пети. Много мнений конечно---пусть 5 лет пройдёт. Тогда и померяем. А сегодня поздравим---он всегда был Украинцем! И детей четверо и от одной жены---и давно при любых исходах состоялся как гражданин своей страны! Я не был его поклонником---но и стыдно тоже за него не было ни разу! И слово он последнее не сказал ещё.
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В Умані жнива.. Після жнив - генеральне прибирання.
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Я не знаю, коли у них те свято, але 4-го воно прителіпається в Житомир. І Лука теж.
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одного бачив у зелених пантофлях... до чого це?
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Фамилией не интересовался? Какой-нибудь Грюнненман...ский...ович...
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завдяки Цадику уманці знають як долари виглядають )))
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точно....святой еврей, не то что наши у власти До Умані прибули вже майже 17 тисяч паломників-хасидів із 6 країн світу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4530
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типа нищих хохлов евреи кормят, да?
Ты давно на улицу выходил?
От дорогих тачек в глазах рябит - припарковаться негде....
И в моем маленьком городке тоже....
Про дома я вообще молчу... До Умані прибули вже майже 17 тисяч паломників-хасидів із 6 країн світу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3
Кто кому Рабинович и нищеброд еще разбираться нужно...
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ти був в Умані? поїдь з своєї маленької Одеси і подивись )
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Колись у давньому 2005-6 роках я бачив як виглядають 100 українськиих долярів, потім вони кудись зникли... До Умані прибули вже майже 17 тисяч паломників-хасидів із 6 країн світу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5293 До Умані прибули вже майже 17 тисяч паломників-хасидів із 6 країн світу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3313
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ганьба, а не щастя. бачили б ви рікш , які за рваний бапрахло їм возять
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сьгодні два рази біля "мрії" ранком і вечором. а що??
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Тааак! До Умані прибули вже майже 17 тисяч паломників-хасидів із 6 країн світу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9568 95 квартал уже весь в Раде. Мест нет! Или это кандидаты в сенат? Шось там шмаркля мурчала.
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Есть шанс найти нового главу РНБО😁
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Кто там из Умани? Скажите этим о зохен веям хасидам, шобы крайнюю плоть не выкидывали и не зарывали в землю, как кабзон пуповину. Скажите, что монгольские ученые научились имплантировать ее на место удаленного аппендикса... хороший гешефт...
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передам при случае! а то только аннекдоты про морепродукты сочиняют.. До Умані прибули вже майже 17 тисяч паломників-хасидів із 6 країн світу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4428 из за этой самой..
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це тіпа - ніколи не купуйте сушених кальмарів кільцями біля сінагоги? )))
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ога! а зараз тих сінагог в Умані не менше десяти, то я до пива вже нічого не беру.. До Умані прибули вже майже 17 тисяч паломників-хасидів із 6 країн світу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 206
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Запомните, по еврейским меркам и закону "Лашон А-ра" о евреях никогда ничего нельзя говорить плохого, даже если это плохое правда. А то быть беде, они вспомнят на весь Земной Шар и Богдана Хмеля, и Северина Наливайко, и Гетьмана Скоропадського, который между прочим защищал евреев и были военные трибуналы с расстрелами солдат если придурки черносотенцы среди солдат убивали евреев если еврей не засланный казачок из россии от Дзержинского, и батько Махно, который за убийство невинных евреев расстреливал своих солдат среди предурков черносотенных в Армии Махно.
Учите историю, молодежь не по китайским гаджетам а по историческим книгам желательно от 1954 года по 1970 года.
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Сам ты нацист, Аль Капоне или Аль Капучино, как ты сам себе погонялово придумал, а я учился и заканчивал лучшую Еврейскую школу в Областном городе, друзей много евреев, а закон "лашон а-ра" о евреях или хорошо или ничего о евреях до сих пор в мной любимом Израиле существует. Так шо не нужно пистеть о "нацизме" идиот. Аль Капоне чи *** Аль Капучино и нечего на меня свои кацапско-фашистские клейма вешать, идиот.
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Так про покійників говорять: або хороше, або нічого )))
Якщо одна нація ставить себе вище за інші - це і є нацизм, ідіот.
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А хуцпу свою мені тут не показуй, ****** в Хайфу і там умнічай, дурік.
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Если праздник еврейский почему они едут в Украину, а не в Израиль?! На Родине бы и праздновали!
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Потому-что вы кацапы имперские до 1917 года сделали для евреев "черту оседлости" без права проживания в других городах имперской России, и эту "черту оседлости" вы суки имперские соблюдаете до сих пор. Ваш любимый русский усцатый оспатый мэгрэл Сралин загнал в 30 годах много евреев в Сибирь в Гулаговские лагеря под названием ЕАО но бестолку. При Хрущевской "оттепели" в сибирском ЕАО остались только ваши кацапские идиоты из завоеванных мокшанами соседних племен кроме евреев.
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Там похоронен их духовный отец---- Цадик Нахман. Вон в коментах есть евреи, пусть детально прояснят про хасидов. Там не просто и не мало разного. И чуть любопытно.
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Зебаран ще не домовився про перенос до своєї батьківщини? Дивно. Може останній новий рік в Умані будет.
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Это пополнение в 95 квартал или в Раду от слугинарода?
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Отета полицаи НАВАРЯТСЯ До Умані прибули вже майже 17 тисяч паломників-хасидів із 6 країн світу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9691 . палицаем пофиг местные жители, им нужно бабло
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17 000 умножить на 1000 баксов, мусара в Ажуре.
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