 До Умані прибули вже майже 17 тисяч паломників-хасидів із 6 країн світу, - Нацполіція

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на департамент комунікації Нацполіції.

"На сьогодні до Умані прибуло близько 17 тисяч паломників із шести країн світу. Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Співробітники вибухотехнічної служби, спецпідрозділу, патрульної поліції, кінологи зі службовими собаками працюють цілодобово у дві зміни. В оперативному штабі є всі технічні можливості для контролювання і забезпечення безпеки під час заходів", - розповів заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич.

Порядок в Умані забезпечують понад 550 українських поліцейських, які прибули в складі зведеного загону, і 20 співробітників поліції Держави Ізраїль.

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"У районі несення служби розроблено 46 піших маршрутів, 17 стаціонарних постів, 10 контрольно-пропускних пунктів та 2 пункти візової підтримки. На час заходів у місці компактного перебування паломників перекрито рух", - додали в Нацполіції.