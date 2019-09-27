 До Умані прибули вже майже 17 тисяч паломників-хасидів із 6 країн світу, - Нацполіція

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на департамент комунікації Нацполіції.
"На сьогодні до Умані прибуло близько 17 тисяч паломників із шести країн світу. Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Співробітники вибухотехнічної служби, спецпідрозділу, патрульної поліції, кінологи зі службовими собаками працюють цілодобово у дві зміни. В оперативному штабі є всі технічні можливості для контролювання і забезпечення безпеки під час заходів", - розповів заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич.
Порядок в Умані забезпечують понад 550 українських поліцейських, які прибули в складі зведеного загону, і 20 співробітників поліції Держави Ізраїль.
"У районі несення служби розроблено 46 піших маршрутів, 17 стаціонарних постів, 10 контрольно-пропускних пунктів та 2 пункти візової підтримки. На час заходів у місці компактного перебування паломників перекрито рух", - додали в Нацполіції.
чет мало верится. иначе Садовой бы кричал как недопиленный об этом, отвечая на упреки в том что засрался по уши.
капельный полив как раз в Израиле?
Ну иии???? Че я не так сказал то?
В Израиле артадоксы не занимаются тяжелым трудом ! Поэтому капельный полив , это не их заслуга . Они себя ведут , что в Украине , что в Израиле одинаково , сорят , хамят , и тд .
А что не так? Это у немцев взяли "на вы" к каждому встречному. Не? Причем взяли россияне/московиты, не?
Че, я должен мимикрировать под фошистов(московиты) и их друзей(немцы)?
Так они же злые. Одни нас юзают 350 лет как скот, а вторые не смогли их победить, 2 раза.
А що ви особисто зробили, щоб не було бардака і бруду? Чи ви просто поговорити?
Я например подумал про Андрея Шептицкого.
Тако забудишь...
Так, что вы мне там про Шептицкого говорили?
Это ж не то, что назвать Украину порноактрисой готовой принять, в любых количествах с любой стороны. Вот за такого можно и задницу порвать..Да?
Фанаты зели мне будут про патриотизм говорить. Сюр
Ты давно на улицу выходил?
От дорогих тачек в глазах рябит - припарковаться негде....
И в моем маленьком городке тоже....
Про дома я вообще молчу...
Кто кому Рабинович и нищеброд еще разбираться нужно...
Учите историю, молодежь не по китайским гаджетам а по историческим книгам желательно от 1954 года по 1970 года.
Якщо одна нація ставить себе вище за інші - це і є нацизм, ідіот.