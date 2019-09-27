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Все про:Зеленський (2941) США (5509) Трамп (2071)

 "Хворий" конгресмен Шифф повністю перекрутив мою розмову із Зеленським, - Трамп

Президент США Дональд Трамп стверджує, що конгресмен-демократ Адам Шифф, який очолює в Палаті представників Комітет з питань розвідки, перекрутив його розмову із Зеленським. Він назвав Шиффа "хворою людиною".

Про це Трамп написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Член палати представників Адам Шифф повністю перекрутив мою розмову з Президентом України та зачитав її Конгресу і мільйонам (слухачів. - Ред.). Він має піти у відставку і стати об'єктом розслідування. Він займається цим упродовж двох років. Він хвора людина!" - написав Трамп.

Хворий конгресмен Шифф повністю перекрутив мою розмову із Зеленським, - Трамп 01

У подальших твітах американський лідер пояснив, що саме має на увазі.

"Він (Шифф. - Ред.) читав нібито точну розшифровку дзвінка, але повністю змінив слова, щоб уся розмова звучала жахливо, а я видавався винним. Він був упереджений, і його спіймали! Адам Шифф брехав Конгресу і обвів навколо пальця американську публіку. Він займався цим два роки. Я закликаю його негайно залишити Конгрес через це шахрайство!" - написав Трамп.

Хворий конгресмен Шифф повністю перекрутив мою розмову із Зеленським, - Трамп 02

"Якщо цю ідеальну телефонну розмову з Президентом України визнають неприйнятною, тоді жоден майбутній Президент більше ніколи не зможе розмовляти з іншим іноземним лідером!" - пізніше додав президент США.

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Виступаючи напередодні, 26 вересня, під час слухань у Комітеті з розвідки, Шифф сказав, що передасть "суть того, як спілкується містер президент", нагадує "Радіо Свобода".

"Ми дуже добре ставилися до вашої країни. Дуже добре. Жодна інша країна не зробила так багато, як ми. Але ви знаєте, я не бачу тут взаємності... Я хочу, щоб ви зробили мені одну послугу. І я збираюся повторити це сім разів, щоб ви краще почули. Я хочу, щоб ви облили брудом мого політичного опонента. Багато бруду тут і там. І для цього я хочу сконтактувати вас із генеральним прокурором США Біллом Барром. За ним стоять усі американські правоохоронні органи. І я хочу сконтактувати вас з Руді, ви полюбите його, повірте мені", - заявив з трибуни Шифф, таким чином пародіюючи висловлювання Трампа з оприлюдненого тексту стенограми розмови із Зеленським.

Також читайте: Думаю, що Росія доклала до цього руку, - спікерка Палати представників Пелосі про скандал з телефонною розмовою Трампа і Зеленського

Говорячи серйозно, Адам Шифф назвав стиль спілкування Трампа з українським президентом "класичним кримінальних шантажем".

Нагадаємо, раніше, 26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

У середу, 25 вересня опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Тим часом Трамп пообіцяв оприлюднити розгорнуту стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським від 25 липня, яка стала причиною серйозних політичних загострень у США.

Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150905
 
   
 Топ коментарі
 
Ахахаха))))) То что зелински тупее рыжего я уже от амеров услышала, а вот кто долбонутей...
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Чим би той увесь цирк не закінчиться, але одна річ вже є цілком зрозуміла - Жодний серйозний і авторитетний світовий політик більше не захоче мати справу з Монікою Зєлінскі.

Зєбіли, ви це "сделали"
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Порохоботы - тут тоже виноват Зеленский?
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маша, спасибо, но я предпочитаю настоящих женщин. Дай свой номер Ляшку, ты как раз в его вкусе.
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А гулю по всему ***** козломордому давно извеняюсь получали ?
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Ах, какой прекрасный этот ваш рюззкэ йазык в исполнении истинной русской машеньки "Хворий" конгресмен Шифф повністю перекрутив мою розмову із Зеленським, - Трамп - Цензор.НЕТ 1916
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***** , сегодня Остап и Рачок валанули ваших . жаль шо не по тебе .
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Може лучше раз по ***** получить , чем здохнуть .
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Так как ты абрек , оскорблять не хочу . выходи помахаемся. .
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Я женщин не бью, машенька, даже таких опущенных, как ты
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Пошло ты на *** , найду , сам знаешь кем ты у меня будешь . Хатаб .
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Да ты шо , може тебя питуха на лукьяновку на две ночи .
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Чим би той увесь цирк не закінчиться, але одна річ вже є цілком зрозуміла - Жодний серйозний і авторитетний світовий політик більше не захоче мати справу з Монікою Зєлінскі.

Зєбіли, ви це "сделали"
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Трамп змикив шо лоха можна втягти в свої розборки.))
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Для Трампа цей Зє-лох вже вартує не більше використаного туалетного паперу . Тим паче, що Моніка Зєлінскі завжди готова прийняти з усіх сторін і у всі дирки
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Зебилы , вот такое дело , зечмо говорить что давления не было от Трампа, а если будет доказано конгрессом и судом , что было , и на выборах 2020 победит не Трамп , а Байден, что тогда будет зечмо за то что он сегодня лжёт? Вы и он на перед не думаете?
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Ну тв даешь )) Я не юрист и то сразу скажу что твои доводы смешные. Да, Зеленский посчитал что давления на него не было. А что понимать под "давлением" любой юрист будет в удобную для него сторону. А импичмент Трампу если и будет то не из-за "давления", а за превышения полномочий, нарушения присяги.
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Причём тут юрист? Ты не понимаешь простых вещей? Какое будет общения с Байданом и его партией если он выиграет выборы с зеленским , если будет доказано конгрессом или судом что Трамп давил ? Что Байден будет верит тогда зеленскому или конгрессу? Как это отразится на Украине ? Я про это .
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А ничего не будет. Масштабы не те. А Байден уже, похоже, сбитый летчик. Или вы не в курсе сколько у него конкурентов среди демократов?
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Роберт, они на подсосе у коломойше в месте с зеленским. Их стало меньше, когда подчистили фэйс, и так далее. Здесь на цензе, целая бригада, да мальчики и девочки работающие за руплики? Ау, три игорька, танички, баксики, итд. "Хворий" конгресмен Шифф повністю перекрутив мою розмову із Зеленським, - Трамп - Цензор.НЕТ 3096
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А если не победит,что тогда?Не пойму вас,что за манера всем угодить,подлизать,это что незалежность такая?Будьте самостийными,были нарушения со стороны сынка Байдена,расследуйте,а если не было то так и скажите,нарушений не было,что вы все время стараетесь угадать кому бы подлизать,сначала порох лоханулся,теперь этот идет той же дорожкой.
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Республіканці ********* з демократами, а у Зельцмана чуб тріщить.
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Не. Трищать будет. У барыги. "Хворий" конгресмен Шифф повністю перекрутив мою розмову із Зеленським, - Трамп - Цензор.НЕТ 235 Зеленский перед Америкой ЧИСТ. "Хворий" конгресмен Шифф повністю перекрутив мою розмову із Зеленським, - Трамп - Цензор.НЕТ 235
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та вы задолбали, верните нам ядерное оружие, чтоб мы могли ответить московии за агрессию и делайте там со своими выборами што хотите ну честно.
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вернут и что ты сделаешь, нанесешь ядерный удар? Серьезно? Зачем тебе винтовка из которой нельзя стрелять?
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Интересно,-а как бы он выглядел в арестантской робе? Похоже,скоро мы сможем это узнать!
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Он вообще-то написал Rep. Adam Schiff, что должно означать что это Шифф - республиканец. Что совсем не то что Демократ, это - из "своей" партии...
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Шифф не республиканец, а representative, т.е. один из представителей в Палате Представителей. И да, он демократ.
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теперь я понял почему вазелин назвал трампа "великим учителем"
мало того что он выиграл так же как трамп на манипуляции и людях без особого интеллетка так он и отмазывается так же.
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когда ты дефективный писать научишься? что такое "дет"?
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тогда, когда ты читать научишся кроме методички.
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Это его личные проблемы и американцев.
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якби не ЗЕ і його довгий язик, то так би і було.
а тепер ми в епіцентрі.
він навіть отримав американське прізвисько- Моніка Зеленська.
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причем тут ЗЕ? Он предал слова попредников.
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Но Моникой стал клоун, а не попередники.
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Пропонуєте Вовіку бути букою? Накопилити губу і мовчки?
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Да уж. Над нашими головами продолжают летать копья. Главное, чтобы нас не задели. "Хворий" конгресмен Шифф повністю перекрутив мою розмову із Зеленським, - Трамп - Цензор.НЕТ 3234
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Трамп фактично просив уряд іншої країни втрутитись у вибори.
За це імпічмент має бути.
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А Адам Шифф случайно не потомок Джейкоба Шиффа, который Троцкого финансировал? "Хворий" конгресмен Шифф повністю перекрутив мою розмову із Зеленським, - Трамп - Цензор.НЕТ 431
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Сроймал себя на мысли, что не смотрел выступления в ООН, работал в общем.
Посмотрел доклады разных президентов. Для себя отметил, что Трамп неплохой оратор и шпилит без бумажек. Но не нравится он мне блин...
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Вот впечатление, что не Владимир вмешался в выборы США, а Владимира вмешали.
Владимир, нет такого чувства, что не ты играешь на рояле, а тобою?
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Судя по стенограмме, изнасилования не было -все по обоюдному согласию
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- Да это не было давление. Гляньте, даже жертва подтвердит!
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Какая жертва? оно трампу всю дупу от счастья вылизало)))
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Какой-то идиот же посоветовал льстить...или тот, кто послушался.
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идиот, а еще и подонок, тот, кто лезет в президенты воюющей страны, будучи полным дебилом в этой сфере
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Трамп спалился, когда сказал об отсутствии взаимности со стороны Украины и тут же начал про Байдена. Да, это наезд в личных корыстных целях.
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