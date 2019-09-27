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 Політика України, Економіка
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Матеріали за темою:
Все про:НАБУ (2119) Правоохоронні органи (141) Антикорупційна прокуратура (966) Березкін Станіслав (22)

 Екснардепу Березкіну повідомлено про підозру у заволодінні 20 млн дол. під виглядом кредиту, - САП

У п'ятницю, 27 вересня 2019 року, прокурори САП погодили повідомлення про підозру колишньому народному депутату України в скоєнні низки особливо тяжких корупційних злочинів. Цього ж дня за дорученням прокурорів детективами НАБУ ексдепутату повідомлено про підозру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"Досудовим розслідуванням зібрано докази, які дають достатні підстави вважати, що колишній народний депутат як бенефіціар групи компаній "Креатив" наприкінці 2013 – початку 2014 років організував заволодіння коштами державного банку АТ "Ощадбанк" у сумі 20 млн. доларів США, залучивши до таких дій інших осіб, у тому числі службовців банківської установи", - йдеться в повідомленні.

Заволодіння коштами здійснено за попередньою змовою групою осіб під видом видачі кредиту, хоча достатнього забезпечення для його отримання банк не отримав.

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"Указані кошти після їхнього отримання на рахунок однієї з компаній групи "Креатив" відразу були легалізовані шляхом перерахування на рахунки іноземних компаній (в тому числі офшорних юрисдикцій) начебто на виконання контрактів з поставки тропічної олії. В подальшому компаніями офшорних юрисдикцій за рахунок отриманих як кредит коштів АТ "Ощадбанк" придбано активи в м. Одесі та на Чорноморському узбережжі, після чого їхні корпоративні права були передані дітям екснардепа", - зазначили в САП.

В антикорупційної прокуратурі нагадали, що майже рік тому Верховна Рада України не підтримала подання Генерального прокурора України про надання згоди на притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності.

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У повідомленні не називається ім'я підозрюваного екснардепа, проте раніше повідомлялося, що НАБУ і САП розслідують кримінальне провадження щодо вигодоодержувача групи "Креатив" Станіслава Березкіна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150903
 
 
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В нашей стране воруют все кому не лень и это мало кого волнует. 90% нардепов бандюганы -воры -коррупционеры с миллиардами, а они нашли одного Березкина.
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Берьозкін дуже багатьох кинув на гроші.. Сподіваюсь - закриють його надовго й заберуть все..
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В САП дали команду, щоб встиг до завтра звалити за кордон))
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