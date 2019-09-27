 Пристайко зустрівся з Могеріні і подякував за консолідацію підтримки України в ЄС. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС України.
Зазначається, що зустріч відбулася 26 вересня на полях 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.
Глава українського зовнішньополітичного відомства подякував Могеріні за її активну роль у консолідації підтримки України з боку ЄС у протидії російській агресії та відновленні її суверенітету і територіальної цілісності.
А то побили би горщіки ще і з нею.
Бывший министр финансов Юрий Колобов, который возглавлял ведомство во времена беглого президента Виктора Януковича, вернулся в Украину.
так и напрашивается вопрос, когда Зеленский с хлебом-солью в московитском кокошнике встретит Януковича для передачи власти.....
Что еще сказать?
Він все може.
Меркель скоро уйдет со своего поста, а с Макроном они добазарятся, ведь не зря они одногодки и и почти кореша
И про ***** с Трампом разговора не было. Пока