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 Політика України, За кордоном
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Все про:Євросоюз (2626) Могеріні (220) Пристайко (173)

 Пристайко зустрівся з Могеріні і подякував за консолідацію підтримки України в ЄС. ФОТО

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко провів зустріч із високим представником Європейського Союзу із закордонних справ і безпекової політики Федерікою Могеріні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС України.

Зазначається, що зустріч відбулася 26 вересня на полях 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Пристайко зустрівся з Могеріні і подякував за консолідацію підтримки України в ЄС 01

Глава українського зовнішньополітичного відомства подякував Могеріні за її активну роль у консолідації підтримки України з боку ЄС у протидії російській агресії та відновленні її суверенітету і територіальної цілісності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко обговорив із главою МЗС Данії "Північний потік-2"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150890
 
 
 Топ коментарі
 
добре, що Зелька хоч Манегріні не згадав.
А то побили би горщіки ще і з нею.
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тут Пристайко бежать предлагают... Пристайко зустрівся з Могеріні і подякував за консолідацію підтримки України в ЄС - Цензор.НЕТ 6358

Пристайко зустрівся з Могеріні і подякував за консолідацію підтримки України в ЄС - Цензор.НЕТ 7583
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добре, що Зелька хоч Манегріні не згадав.
А то побили би горщіки ще і з нею.
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Это не фотожаба наших местных умельцев, она взята у американцев. Весь мир уже ржет с Моники Зеленски. Опозорились по самое нихочу.
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Віталій Барабаненко‏ @baraban088

Бывший министр финансов Юрий Колобов, который возглавлял ведомство во времена беглого президента Виктора Януковича, вернулся в Украину.
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Hellis‏ @13Hellis_13 12 минут назад

так и напрашивается вопрос, когда Зеленский с хлебом-солью в московитском кокошнике встретит Януковича для передачи власти.....
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olele - Уря простому и мудрому украинскому нариду....

Что еще сказать?
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А якби ще й назвав її "Манегріні" - взагалі був би швах
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Не зря Гордон сказал "Зеленский отнюдь не прост", и он знал на кого можно крошить батон ) -
Меркель скоро уйдет со своего поста, а с Макроном они добазарятся, ведь не зря они одногодки и и почти кореша Пристайко зустрівся з Могеріні і подякував за консолідацію підтримки України в ЄС - Цензор.НЕТ 7598
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а чого він на ***** батону не покришив ?
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Вообще-то это был юмор )
И про ***** с Трампом разговора не было. Пока Пристайко зустрівся з Могеріні і подякував за консолідацію підтримки України в ЄС - Цензор.НЕТ 4450
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Манегрини он точно не згадав, а вот Могерини.... Учитывая что мы знаем о 5 минутах из 30..
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