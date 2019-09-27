 Пристайко зустрівся з Могеріні і подякував за консолідацію підтримки України в ЄС. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС України.

Зазначається, що зустріч відбулася 26 вересня на полях 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Глава українського зовнішньополітичного відомства подякував Могеріні за її активну роль у консолідації підтримки України з боку ЄС у протидії російській агресії та відновленні її суверенітету і територіальної цілісності.

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