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 Політика України, Суспільство
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Все про:бойовик (3078) в'язниця (207) Сенцов (795)

 Я спілкувався зі співробітником ГРУ, який прямо говорив про захоплення Криму Росією і вторгнення армії РФ у серпні 14-го, - Сенцов

Колишній політв'язень, український режисер Олег Сенцов розповів, як спілкувався в тюрмі з бойовиками "ДНР" та бійцем Головного управління Генерального штабу Росії. Ті зізнавалися йому, що в 2014 році всі бої проти української армії вели Збройні сили РФ. Підготовку до захоплення Криму теж здійснювали лише російські військові.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Новая газета", повідомляє Цензор.НЕТ.

"З грувцем ми зустрілися в Ростовському суді, засідання у його справі відбувалося паралельно з моїм. Він брав участь у захопленні Криму, був під Іловайськом, стріляв у моїх побратимів. Ненависті я до нього не відчував. Як смерть зрівнює, так і в'язниця. Мені було цікаво дізнатися в нього, що ж там було. Я був вражений, що ще 24 березня, за три дні до захоплення будівель (Верховної ради і ради міністрів Криму. - Ред.), вони перевезли з Новоросійська до Севастополя військові катери. Оперативний план захоплення Криму з'явився за кілька днів. І друге - під Іловайськом, він говорив, всі основні речі робили вони, з ополченцями не контактували. Всі основні бої 2014 року, які завдали шкоди українській армії, вела російська армія. Я побачив людину, яка прямо про це казала. Йому не було сенсу брехати, тому що він сідав у в'язницю", - заявив Сенцов.

Він розповів, що цей співробітник ГРУ сів за вбивство поліцейського. Ще з двома бойовиками він спілкувався вже під час етапування в місця позбавлення волі.

"Один воював за гроші, зовсім несамовитий був - то вішався, то "вскривався". А інший був домашній хлопчик, такий комсомолець, 21-22 роки ... Я поставив йому запитання: "2014 рік, бої, регулярна армія. Як ви могли протистояти?" – "А що, у нас всього було більше: танків більше, "Градів" більше, артилерії більше. Звичайно, нас не могли перемогти". Звідки все це? Він розумів", - сказав Сенцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцову вручать премію Сахарова в Страсбурзі 22 жовтня, - Йозвяк (виправлено)

За його словами, те, що він чув у в'язниці від співрозмовників, дало чітке розуміння того, що якби Росія не втрутилася і не ввела в Україну війська напряму, то "до осені 2014 року "ДНР" уже б зупинили".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150885
 
   
 Топ коментарі
 
Поэтому Порох и говорил о кратких сроках окончания АТО - никто не предполагал, что паРашка рискнет вводить регулярную армию... Я общался с гэрэушником, который прямо говорил о захвате Крыма Россией и вторжении армии РФ в августе 14-го, - Сенцов - Цензор.НЕТ 8526
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Простите. А для кого он это говорит? Для зефанов? Зря,они не поверят. Для Мендель, Верещук, Богдана, Хомчака, Разумкова, Зеленского? Зря, им похер и они запанували в стране, население которой выбрало сказочного президента и они за РФ топят.
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Поэтому Порох и говорил о кратких сроках окончания АТО - никто не предполагал, что паРашка рискнет вводить регулярную армию...
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Путин явно сказал: "впереди будут стоять женщины и дети, а сзади - наши солдаты".
Порох эту фразу не до конца понял...
Или понял только в августе 2014...
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Думаю, что на тот момент, никто в мире ее не понял, в том смысле, о котором говорил Пукин...к сожалению...
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После Приднестровья, Южной осетии, Абхазии и Крыма "не предполагал".
Не предполагал, что ПВО путиноиды на Донбасс подкинут.
Дудаев предвидел анексию Крыма, а Петя очевидные вещи не смог.
Вот взятие путиноидами Мариуполя Петя предполагал - сказать почему?
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"никто не предполагал, что паРашка рискнет вводить регулярную армию" ??? После Крыма "никто не предполагал" - идиотская логика.

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Как это захват Крыма ? Зебилы же сами говорили что крымчане сами захотели в родную гавань Я общался с гэрэушником, который прямо говорил о захвате Крыма Россией и вторжении армии РФ в августе 14-го, - Сенцов - Цензор.НЕТ 5347
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Даж не так, - Турчинов с Порошенком сдали а кацапи всьо отнекивались пока их Кличко не уломал.
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Дайте Сенцову путёвку на Багамы! ...а то он щас тут рекламу ФСБ устроит -- мол, всё у них получилось...
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Сенцов побував в застінках НКВД. Не вірю я йому чомусь.
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Простите. А для кого он это говорит? Для зефанов? Зря,они не поверят. Для Мендель, Верещук, Богдана, Хомчака, Разумкова, Зеленского? Зря, им похер и они запанували в стране, население которой выбрало сказочного президента и они за РФ топят.
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Himikus‏ @MrHimikus

Зе-цитатнік збагатився новою крилатою фразою.
"Війну неможливо виграти перемогами. Той,хто виграє війну,ніколи не перестає воювати" Взято з Хемінгуея "Прощавай зброя". Це слова, що промовив дезертир Пассіні про ЗАВОЙОВНИЦЬКУ ВІЙНУ. Слова дезертира, що не хотів бути окупантомРузьке технологи явно попрацювали над фразою, бо, на відміну від оригінала, тут чітко читається капітуляція. Ось цитата:
- Я знаю,що війна - страшна річ,але ми повинні її довести до кінця. - Кінця немає. Війна не має кінця... Війну не виграють перемогами.
Повний текст (рус.)
Sorry

Я общался с гэрэушником, который прямо говорил о захвате Крыма Россией и вторжении армии РФ в августе 14-го, - Сенцов - Цензор.НЕТ 441
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Тарас Камінь‏ @Petro_taras 9 часов назад

Оскільки сам зєлєнскій є дезертиром - чотири рази бігав від мобілізації - то ця фраза дизертира про війну є його суттю
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Все верно говорит, только подробный план захвата и раскола Украины разработан кремлядими гораздо раньше. Уже во времена оранжевой революции готовились к захвату Крыма. Гуглим русский журнал, смотрим на дату публикаций... Ну а куда внешняя разведка щелкала понятно и так...
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туда же куда и сейчас...или ты хочешь сказать что она сейчас сильна,после назначения ее главой мужа бухгалтера 95 квартала?
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Shoto mnogo etogo senczova stajot. Kto tam emu sho mog govorit...
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КыроакоВинищувач‏ @KyroakoKiller 19 ч.19 часов назад

"Люди живут так,как им комфортно жить,и все.И эти все двадцать с лишним лет показали, что Россия оказалась более комфортна,чем Украина,к сожалению.
Это факт. Можно его отрицать, но так и есть",-заявил украинский режиссер.
Новая Гадя будет аккуратнее гнуть свою линию(с),ну вот
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Гыгогандон - не ври, и не передергивай. Как был ты скотиной 60/40, так и остался.....
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не надо про меня...если хочешь возразить и как то оправдать гадю-займись этим Я спілкувався зі співробітником ГРУ, який прямо говорив про захоплення Криму Росією і вторгнення армії РФ у серпні 14-го, - Сенцов - Цензор.НЕТ 374.да,и перестань наконец скрывать свой триколор...это как то дурно пахнет
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Нашел чем Удивить., я об этом знал в 2013 ., Так как у меня родственник в рф заведует безопасностью , да вот не задача.. , меня в то время СБУ и контразведка считали ИДИОТОМ.
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как раз в августе двадцатого числа 14 года десантники ***** потерялись.
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та ми тоді це знали , Сенцов в ізоляції був .
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