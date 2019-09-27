 Я спілкувався зі співробітником ГРУ, який прямо говорив про захоплення Криму Росією і вторгнення армії РФ у серпні 14-го, - Сенцов

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Новая газета", повідомляє Цензор.НЕТ.
"З грувцем ми зустрілися в Ростовському суді, засідання у його справі відбувалося паралельно з моїм. Він брав участь у захопленні Криму, був під Іловайськом, стріляв у моїх побратимів. Ненависті я до нього не відчував. Як смерть зрівнює, так і в'язниця. Мені було цікаво дізнатися в нього, що ж там було. Я був вражений, що ще 24 березня, за три дні до захоплення будівель (Верховної ради і ради міністрів Криму. - Ред.), вони перевезли з Новоросійська до Севастополя військові катери. Оперативний план захоплення Криму з'явився за кілька днів. І друге - під Іловайськом, він говорив, всі основні речі робили вони, з ополченцями не контактували. Всі основні бої 2014 року, які завдали шкоди українській армії, вела російська армія. Я побачив людину, яка прямо про це казала. Йому не було сенсу брехати, тому що він сідав у в'язницю", - заявив Сенцов.
Він розповів, що цей співробітник ГРУ сів за вбивство поліцейського. Ще з двома бойовиками він спілкувався вже під час етапування в місця позбавлення волі.
"Один воював за гроші, зовсім несамовитий був - то вішався, то "вскривався". А інший був домашній хлопчик, такий комсомолець, 21-22 роки ... Я поставив йому запитання: "2014 рік, бої, регулярна армія. Як ви могли протистояти?" – "А що, у нас всього було більше: танків більше, "Градів" більше, артилерії більше. Звичайно, нас не могли перемогти". Звідки все це? Він розумів", - сказав Сенцов.
За його словами, те, що він чув у в'язниці від співрозмовників, дало чітке розуміння того, що якби Росія не втрутилася і не ввела в Україну війська напряму, то "до осені 2014 року "ДНР" уже б зупинили".
Порох эту фразу не до конца понял...
Или понял только в августе 2014...
Не предполагал, что ПВО путиноиды на Донбасс подкинут.
Дудаев предвидел анексию Крыма, а Петя очевидные вещи не смог.
Вот взятие путиноидами Мариуполя Петя предполагал - сказать почему?
Зе-цитатнік збагатився новою крилатою фразою.
"Війну неможливо виграти перемогами. Той,хто виграє війну,ніколи не перестає воювати" Взято з Хемінгуея "Прощавай зброя". Це слова, що промовив дезертир Пассіні про ЗАВОЙОВНИЦЬКУ ВІЙНУ. Слова дезертира, що не хотів бути окупантомРузьке технологи явно попрацювали над фразою, бо, на відміну від оригінала, тут чітко читається капітуляція. Ось цитата:
- Я знаю,що війна - страшна річ,але ми повинні її довести до кінця. - Кінця немає. Війна не має кінця... Війну не виграють перемогами.
Повний текст (рус.)
Sorry
Оскільки сам зєлєнскій є дезертиром - чотири рази бігав від мобілізації - то ця фраза дизертира про війну є його суттю
"Люди живут так,как им комфортно жить,и все.И эти все двадцать с лишним лет показали, что Россия оказалась более комфортна,чем Украина,к сожалению.
Это факт. Можно его отрицать, но так и есть",-заявил украинский режиссер.
Новая Гадя будет аккуратнее гнуть свою линию(с),ну вот