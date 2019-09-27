 "Може нашкодити": українців попередили про ризики нового законопроєкту "Слуги народу"

Таку думку висловив політичний консультант Дмитро Васильєв у своєму блозі на сайті Лига.net. Він вважає, що проєкт цього закону може стати антиліберальним, якщо в нього не будуть внесені логічні правки, пише Обозреватель.
"Сьогодні навантаження на них (гірничо-збагачувальні комбінати) і так досягло граничного рівня, якого вимагали і МВФ, і національна влада (40% прибутку державі, 60% - добувній компанії). У сусідній Росії це навантаження, наприклад, удвічі нижче. А в разі ухвалення закону, за словами профільних експертів, в українських ГЗК рентна ставка буде у 9 разів вищою, ніж у російських. Про яку конкурентну перевагу України тоді можна говорити?" - підкреслив експерт.
Він прогнозує, що після внесення змін підприємства можуть зупинятися і звільняти співробітників, які потім у можуть вимушено стати трудовими мігрантами.
За даними Васильєва, в результаті ухвалення нинішньої редакції законопроєкту, втрати бюджету становитимуть до 90-120 млн доларів на рік.
Він також заявив із посиланням на джерела, що сам глава податкового комітету Ради Данило Гетманцев знає про прорахунки законопроєкту, але пропонує внести його у парламент до першого читання в нинішньому вигляді.
"У США, наприклад, існує традиція і регуляторне правило, що жоден закон не вноситься в конгрес без попереднього відкритого обговорення в експертному і фаховому середовищі за участю ЗМІ. Завдяки цьому досягається максимальне врахування всіх точок зору - і держави, і гравців ринку, що дозволяє виправити можливі помилки або неточності ще до внесення на голосування. Чому б Україні не робити так само? З використанням нейтральних майданчиків для обговорення цього питання, з можливістю висловитися і бути почутими для профільних українських та міжнародних експертів у даній галузі. Адже від цього виграє якість законів, розвиток бізнесів і економіки країни, дохідна частина бюджету і зростання доходів населення", - підсумував експерт.
Так что им по кайфу
До них не достукатись.Там така зазомбованість, як в москалів від молодого хутіна.
вы суки люмпены нищеброды. надо чтобы было больше богатых а вы делаете все чтобы было больше таких как вы - бедных
знаешь, когда половина кривого рога останется без работы я тебе пожелаю оказаться там и рассказать что ты выступал "за". карма она такая безжалостная
так должно быть? за год в 5 раз? петя хороший,зеленский плохой
Для того чтобы в 5 раазз увеличить прибыль достааточно сначала ничего не получать а потом что-то.
будут касками стучать - будет тебе не до шуток
"мозолистая рука" самый большой инвестор в Украину, не то шо олигархические твари
и за людей можно порадоваться
Как Порошенко липецкую фабрику.
Дали все
На Донецк посмотри - таам замечательно заморозили ахметовские шахты такие вот как вы придурки.
Только работы нет.
понты
борзота
блеф
повышение ставок
Чем тогда мы отличаемся от банаовой республики, при том что бананы вырастют каждый год новые, а земельные рессурсы не восстанавливаются.