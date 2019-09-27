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 Економіка
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Все про:законопроект (772) податки (793)

 "Може нашкодити": українців попередили про ризики нового законопроєкту "Слуги народу"

Внесення змін до Податкового кодексу за допомогою законопроєкту №1210 в перспективі може закінчитися зниженням робочої активності гірничо-збагачувальних комбінатів і масовим звільненням їхніх співробітників.

Таку думку висловив політичний консультант Дмитро Васильєв у своєму блозі на сайті Лига.net. Він вважає, що проєкт цього закону може стати антиліберальним, якщо в нього не будуть внесені логічні правки, пише Обозреватель.

"Сьогодні навантаження на них (гірничо-збагачувальні комбінати) і так досягло граничного рівня, якого вимагали і МВФ, і національна влада (40% прибутку державі, 60% - добувній компанії). У сусідній Росії це навантаження, наприклад, удвічі нижче. А в разі ухвалення закону, за словами профільних експертів, в українських ГЗК рентна ставка буде у 9 разів вищою, ніж у російських. Про яку конкурентну перевагу України тоді можна говорити?" - підкреслив експерт.

Він прогнозує, що після внесення змін підприємства можуть зупинятися і звільняти співробітників, які потім у можуть вимушено стати трудовими мігрантами.

За даними Васильєва, в результаті ухвалення нинішньої редакції законопроєкту, втрати бюджету становитимуть до 90-120 млн доларів на рік.

Він також заявив із посиланням на джерела, що сам глава податкового комітету Ради Данило Гетманцев знає про прорахунки законопроєкту, але пропонує внести його у парламент до першого читання в нинішньому вигляді.

"У США, наприклад, існує традиція і регуляторне правило, що жоден закон не вноситься в конгрес без попереднього відкритого обговорення в експертному і фаховому середовищі за участю ЗМІ. Завдяки цьому досягається максимальне врахування всіх точок зору - і держави, і гравців ринку, що дозволяє виправити можливі помилки або неточності ще до внесення на голосування. Чому б Україні не робити так само? З використанням нейтральних майданчиків для обговорення цього питання, з можливістю висловитися і бути почутими для профільних українських та міжнародних експертів у даній галузі. Адже від цього виграє якість законів, розвиток бізнесів і економіки країни, дохідна частина бюджету і зростання доходів населення", - підсумував експерт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150884
 
   
 Топ коментарі
 
14-е сообщение на одну тему за последние сути. Ну не хочет Ахметов платить налоги за ОБЩИЕ НЕДРА!!!
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Ахметов в своем стиле, хочет всех развести на понтах.
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Зебіли в ейфорії.
До них не достукатись.Там така зазомбованість, як в москалів від молодого хутіна.
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Только украинцев , а зебилов ?
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зебилы по принципу наибольшего вреда Украине уже дважды сходили на выборы.
Так что им по кайфу
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Забавляют такие дебильные разговоры. Это все равно, что обращаться к палачу: мол, вы того, поосторожнее топориком-то махайте, а то так и головку мне ненароком отрубите.
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это обращение к рабочим а не к палачу.
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А какая разница малоросам зебилам на то что новый законопроект может навредить украинцам ? "Может навредить": украинцев предупредили о рисках нового законопроекта "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 7496
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Зебіли в ейфорії.
До них не достукатись.Там така зазомбованість, як в москалів від молодого хутіна.
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14-е сообщение на одну тему за последние сути. Ну не хочет Ахметов платить налоги за ОБЩИЕ НЕДРА!!!
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Ну так новые налоги - это миллионные потери в барышах ежегодно, а любой ыксперд выскажет что угодно за несколько тысяч.
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это миллионные потери в барышах ежегодно... ОФШОРА АХМЕТОВА!!!!
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Что остановится - будет национализировано. Назло бабушке отморозить уши не выйдет.
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на каком основании?
вы суки люмпены нищеброды. надо чтобы было больше богатых а вы делаете все чтобы было больше таких как вы - бедных
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На основании захвата подземных недр украинского народа без их целевого использования на пользу украинского народа. И прошу не путать "чтобы было больше богатых" и "чтобы богатые становились еще богаче".
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какого "захвата"? шахты куплены и находятся в собственности и право владельца делать с ними все что захочется.
знаешь, когда половина кривого рога останется без работы я тебе пожелаю оказаться там и рассказать что ты выступал "за". карма она такая безжалостная
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Вот будет еще одна отличная причина для национализации. Не только "Приватом" едины, придется Ринатке раскошелиться немного своими прибылями, на одних коммуналке и растаможках машин бюджет больше не выедет.
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ты когда-то предприятие создавал чтобы умничать?
Для того чтобы в 5 раазз увеличить прибыль достааточно сначала ничего не получать а потом что-то.
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там в статье цифры.читал,или команда была и ты автоматом защищаешь ,как оказалось,одного из главных друзей Украины и спонсора батальона "Восток"?
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Мабуть правда шо Поця віджав у Ахмета 50% бізнесу,за преференції,шо так виють ПЄСи,захищаючи чи не головного ворога України,батька Лугандону.
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на заводах украинцы работают
будут касками стучать - будет тебе не до шуток
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Нехай стукають,якщо їх хозяї небаущжають жити по законам України,нехай хоть втопляться.Чи вони теж кормільці як у Донецьку?Дайош Краворозько-Донецьку Наротну **********)))
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а диджитализация накуя, быринько в Польшу устраивать
"мозолистая рука" самый большой инвестор в Украину, не то шо олигархические твари

и за людей можно порадоваться
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Ахметов всего лишь руководитель многомиллионной компании. И его интересы в данном случае совпадают с интересами миллионов украинцев.
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Ти про Донецьких українців з ДурНР?Піднімайте прапори,та валіть на Донецьк.
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Я про мариупольско - запорожских украинцев. Ну и переселенцев донецких тоже, которые не подчинились оккупантам.
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На понт беруть))В Україні зараз нехватка робочих рук,зараз не та ситуація щоб залякувати,невже Ахметка та індуси бажають лишитись без бізнесу?
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они его заморозят и все.
Как Порошенко липецкую фабрику.
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А далі?Заморозити фабрику та шахту,це дві великі різниці.
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а что дали?
Дали все

На Донецк посмотри - таам замечательно заморозили ахметовские шахты такие вот как вы придурки.
Только работы нет.
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Мені пох на Донецьк,та і на Кривий Ріг,шо те,шо це Ахметівське лайно.
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Капец. А если мне не пох? Морду тебе бить?
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Так может тебе и на Киев наплевать. А на что не наплевать. На Москву? Это ты ее интересы защищаешь?
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Ахметов в своем стиле, хочет всех развести на понтах.
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А шо таке у твоєму нікі,оте РУС?Не палиться кацап зовсім))
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Мы - русские Украины. Одно из нацменьшинств, которые пригрела Украина. И которых якобы пришли защищать из РФ. Нас не надо спасать - мы ещё пожить хочем. Зря что ли сбежали из РФ. Сбежали от голодухи, раскулачивания, расстрелов и прочих прелестей революции. Так и тут пытается нас этот режим догнать. Видно придется украинский язык делать родным, чтобы обратно на Урал не сослали, или в Сибирь.
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у урок это святое
понты
борзота
блеф
повышение ставок
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ты ********* даже не понимаешь что экономика это не "смартфон" и не страна в нем. это не фишечки и рюшечки. это в большой степени тяжелое машиностроение и металлургия. сейчас нагрузка на мет.предприятия в Украине в 10 раз больше чем в кацапии. Еще добавим и не будет отрасли. а значит уйдет кусок работающей экономики. хотите играться в дурачков - играйтесь. не разрушайте то что работает без вас ублюдки! рента на руду. ты хоть понимаешь что это такое и для чего делается? я тебе на примере ренты на добычу газа расскажу. так вот - рента на добычу есть, но платят ее не все и совсем не одинаково. решение принимает кабмин. вы дятлы что в экономике что в производстве разбираетесь как свинья в апельсинах. ну завалите вы под улюлуканье отрасль. ну останется сотни тысяч без работы. дальше что? пойдет сталевар в магазин работать продавцом? может строителем пойдет? он снимется и уедет в польшу благо там нет таких ипанутых правителей принимающих дебильные законы. а ты останешься тут и будешь хер без соли жевать. причем даже не свой
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Самий новітній мет комбинат лишився у Алчевську,ще є Єнакієвський та ДМЗ,шостий рік живемо без цих кормільців,і голоду немає.Небажають платити,найдуться інщі,не знайдуться,повітря чистіше стане.Заробітчани з Польщі завозять валюти вдвічи більше ніж вся металургія.
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стратегия дебила - поднимем плату. а не хотят платить - нахер с пляжа. дауны конченые
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Только налоги не платят. В том числе и в Пенсионный фонд. Ты же без пенсии остагешься. Если ты в Украине ее получаешь конечно.
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Кто вообще дал лицензию этому татариану на испоьзование ОБЩИХ недр в своих целях?
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Государство дало лицензию украинскому олигарху на использование украинских недр в интересах государства и его работников. Но боюсь, жадность государства в лице Зеленского , и сгубит эту отрасль. "Жадность фраера сгубила."
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Не государство, а твой вор Янукович!!!! "Может навредить": украинцев предупредили о рисках нового законопроекта "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 1208
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Как раз - твой вор Янукович, пытавшийся возродить СССР и продавшийся Путину.
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Небось и ты русский, Александр Иванович. Или отец Иван не был русским и твой родной язык не русский? Отозвался нерусский Иванович! Хе- хе.
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Очень правильная картинка - это лицо экономики Украины, на которой держатся налоги. Путин очень хотел бы раззорить всех украинских олигархов, и на их место поставить российских, как он и сделал в Донбассе
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Ничего страшного. Ахметов продст пару футболистов и будет работать.
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У Бени есть свои ГОКи. И я что то сомневаюсь что он захочет платить большие налоги... Так что это скорее всего начался шантаж Ахметов и других владельцев, что бы делились или же продали не дорого.
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Похоже. Такой маленький междусобойчик. Каждый одеяло на себя тянет.
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В "самой бедной" страны в ЕС Португалии 11% . Всё! А "слуги народа" ещё хотят кровь с Народа пить?


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Зато у уволенных металлургов и шахтёров Кривбасса,голосовавших за "Шмарклю",будет куча времени на просмотр "квартала" и "скотов"!
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Народ 20 лет спорит, продавать или нет зумлю украинцам, а из под его носа вывозят за границу миллионны тон руды.
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Лучше не за руду, а за металлолом беспокойся. Это уже готовый продукт, а не полуфабрикат. И как раз усилиями Ахметова была повышена таможенная ставка на металлолом, который вывозили из страны.
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металлолом это вторсырье, а не продукт.
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писец ты идиот.. **** где вас рожают таких? в инкубаторе?
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Это продукт переработки руды. И превратмт металлолом в металл гораздо дешевле и проще, чем руду сначала в чугун, а потом в металл.
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металлолом это вторсырье, а не продукт. "Может навредить": украинцев предупредили о рисках нового законопроекта "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 677
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Не спорь с человеком их металлургического Мариуполя. Металлолом- это тоже металл, но многоразового пользования. В других странах , например США, Италия - им и не нада руда, потому что у них металлолом есть. Там стоят электропечи и легко переплавляют из готового металлолома сталь. Руда - это загрязненные окислы железа , Fe, и высвободить оттуда железо, металл, гораздо труднее и дороже, чем из готового металла в виде металлолома. Сначала руду надо обогатить. Строятся специальные обогатительные фабрики, где спекаются шарики- полуфабрикаты. Потом надо выплавить чугун. И строятся доменные цеха с домнами, которые требуют еще и огромное количество угля. Потом из чугуна делают сталь либо в мартеновском цехе либо в конверторном. И вот только тогда можно сказать, что это металл. При этом переплавить из металлолома в металл - это гораздо экологичнее и чище, чем из руды в металл. Поэтому в Европе не хотят размещать эти грязные производства. Так что руда не особенно нада в Европе.
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Если ты так за грязь беспокоишься, то я представляю, как ты возмущен анексией Крыма - не руду, а всю территорию отхапали с недрами, людьми, природными ресурсами, недвижимостью и движимостью, материальными и нематериальными ценностями.
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грязь утебя в подвортне Ольгино. А это наша родина!
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Мне непонятно, так ты за анексию Крыма или против?
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Не съезжай с прямого ответа: за или против?
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Кому же это можт навредить такая схма, когда руду продают например в Германию, там рабочие получают зарплаты, а мы потом у них покупаем машинстроительное оборудование!?
Чем тогда мы отличаемся от банаовой республики, при том что бананы вырастют каждый год новые, а земельные рессурсы не восстанавливаются.
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потом с гордостью продаем немцам металлолом!
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Вот именно. Поэтому лучше, чтобы руда перерабатывалась в Украине за умеренную ренту. А продавали бы за границу уже переработанное сырье. Например выгоднее продавать муку, а не зерно; сыр, а не молоко; сталь, а не руду.
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если Ахмтке добыча руды позвоялет ей трогватиь, значит она РЕНТБЬЕЛЬНАЯ для произволства!!! 10% прибыли уже заложено в карьере при навом налоге.
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Была рентабельна. А вот при новых законах, при новых рентах - не знаю
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Кажуть шмаркля кличе до уряду Яценюка... Так скоро Пороха у прем'єри покличе... 😁
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