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Все про:прослуховування (116) Холодницький (541) Антикорупційна прокуратура (966) Труба (134) ДБР (522)

 САП не погоджувала "прослушку" Труби, - Холодницький

Спеціальна антикорупційна прокуратура не проводить жодних негласних слідчих дій щодо директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби.

Про це керівник САП Назар Холодницький заявив в інтерв'ю радіо "НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Буду говорити про себе. Ні я, ні моя структура такі негласні дії не погоджували. Ні САП, ні НАБУ "прослушку" у пана Труби не ставили", - сказав Холодницький.

При цьому він підкреслив, що якби НАБУ проводило такі дії, то на це була б необхідна санкція прокурора, яка не давалася. В іншому разі встановлення "прослушки" вважається незаконною дією.

"САП жодних НСРД (негласних слідчих (розшукових) дій. - Ред.) стосовно директора ДБР не погоджувала. І, я сподіваюся на 99%, що НАБУ незаконно цього б не робило", - додав Холодницький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ не "прослуховувало" директора ДБР Трубу, - Ситник

Нагадаємо, 21 вересня стало відомо, що в кабінеті директора Державного бюро розслідувань Романа Труби виявлено підслуховуючий пристрій.

За словами прессекретаря ДБР, прослушка може нашкодити розслідуванню деяких резонансних справ.

Джерело повідомило Цензор.НЕТ, що прослуховувальну апаратуру в кабінеті Труби встановило НАБУ. Але 26 вересня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що його відомство не прослуховувало кабінет глави ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Прослушку" Труби організувало НАБУ, - джерело

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150883
 
 
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Труба чисто сам зливав усе Портнову, бо він труба, труба не може не зливати.
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