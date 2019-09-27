EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Економіка
  700  6
Все про:шахта (171) Донецька область (2320)

 Ще одна державна шахта в Україні може стати прибутковою вже до кінця року

На шахті "Капітальна" в Мирнограді (Донецька область) в рамках програми модернізації запустили новий очисний вибій.

Очікується, що шахта може вийти на рентабельність вже до кінця 2019 року, пише РБК-Україна.

Про це повідомив Олександр Зорін, генеральний директор ДП "Мирноградвугілля", до складу якого входить шахта "Капітальна".

За словами Зоріна, це один з кроків, необхідний для збільшення видобутку вугілля і виведення підприємства на прибутковість. Очікується, що шахта може вийти на рентабельність до кінця 2019 року.

"Кошти у розмірі понад 50 млн гривень на запуск другої північної лави підприємство отримало від "Центренерго" в якості передоплати за видобуте вугілля. Тобто за фактом "Центренерго" в кооперації з нами посилює сировинну базу, необхідну компанії. Для України це новий досвід, коли енергогенеруюча компанія самостійно фінансує розвиток вуглевидобутку. Зараз вугілля з українських шахт затребуване, завдяки модернізації обладнання ми працюємо над тим, щоб збільшити свої виробничі потужності. Наша глобальна задача, щоб шахта стала рентабельною і пішла від фінансування за рахунок державних дотацій", - розповів Зорін.

Нагадаємо, станом на 2018 рік, з 33 державних шахт, що належать Україні, прибутковими є лише чотири.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150882
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
...а может и не стать...? -- какой-то односторонний обзор вдохновений и мечт...
 показати весь коментар
 
Вот это достижение...
Закройте ее нафиг.
 показати весь коментар
 
Вопрос некорректный. Почему гос.предприятия нерентабельны?
 показати весь коментар
 
 
те кто это знал, давно лежат в терриконах.
 показати весь коментар
 
 
Молодцы. Так продайте её немедленно! Государство не для того, чтобы заниматься бизнесом
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору