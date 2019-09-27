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 Економіка
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Все про:шахта (171) Арселор (31)

 Через податкові ініціативи влади "Арселор" почав говорити про закриття шахт

Зміни щодо податку на видобуток залізної руди, які можуть бути узвалені в рамках законопроєкту №1210, призведуть до погіршення фінансового стану українського ГМК.

Про це розповів радник з питань взаємовідносин з органами влади "АрселорМіттал Кривий Ріг" Володимир Ткаченко, передає сайт компанії. За його словами, навіть без урахування цих поправок до Податкового кодексу України підприємство працює сьогодні на межі рентабельності, пише Обозреватель.

"Світова кон'юнктура дуже мінлива. Якщо в першому півріччі 2018 роки ми отримали прибуток у розмірі 4,2 млрд грн, то за той же період 2019 го – збиток в 79 млн грн. На кінець першого півріччя залишки нереалізованої металопродукції на складах підприємства зросли до 419 тис. тонн, що на 273 тис. тонн більше в порівнянні з тим же періодом минулого року. І прогнози невтішні: по третьому кварталу ми бачимо, що ціни і попит на металопродукцію продовжують падати, а очікування рецесії світової економіки тільки посилюються. Сировинні ринки ризикують по асть в період тривалого спаду цін, що ми вже неодноразово спостерігали в своїй історії. Підприємство отримувало збитки за підсумками 2009, 2012, 2013, 2014 років, незначний прибуток – в 2015-2016 роках. Після двох років сприятливих цін (2017-2018 роки) ми знову переживаємо непростий фінансовий рік", - зазначив Ткаченко.

За його словами, розмови про те, що гірничо-металургійна галузь отримує надприбуток і їй потрібно збільшити податкове навантаження - помилкові. Вони з'являються або від незнання реальної ситуації в галузі, або від бажання пожертвувати конкурентоспроможністю ГМК на світових ринках в інтересах бюджету і збільшення його витрат.

Крім того, запропоновані законодавчі зміни йдуть наперекір світовій практиці в своєму прагненні зробити об'єктом оподаткування не добуту руду з надр, а залізорудний концентрат і агломерат. Незрозуміло, як їх можна віднести до категорії первинної обробки корисних копалин. Йдеться про технологічні процеси на рудо-збагачувальних і агломераційних фабриках, які принципово змінюють хімічні властивості видобутого викопного. Це готові продукти, які продаються на ринках.

"Незрозуміло також, чому при обговоренні ренти не враховують витрати всього ГМК, а оцінюють тільки прибуток від експорту концентрату. Галузь складається не тільки з ГЗК. У нашого підприємства повний цикл виробництва – від видобутку руди до випуску кінцевої металопродукції. На експорт йде лише п'ята частина концентрату – 1,9 млн тонн на рік, основна частина (8 млн тонн) використовується для власного металургійного виробництва. І його рентабельність значно нижче, ніж від експорту концентрату. для прикладу: за перші півроку 2019 го собівартість еалізованной металопродукції у нас зросла на 6 млрд грн. Зростання витрат стало основною причиною отримання збитку підприємством в першій половині року", – сказав Ткаченко.

Він зазначив, що продуктивність продукції з високим ступенем переробки та з доданою вартістю, потрібно стимулювати поправочними коефіцієнтами до ренті, як пропонувалося не раз, а не орієнтуватися лише на експорт сировини і міряти по ньому всю гірничо-металургійну галузь. Будь-які податкові новації не повинні порушувати принцип нейтрального і справедливого оподаткування.

Зараз не найсприятливіший час для фіскальних ініціатив – світова економіка стоїть на порозі кризи, вважає експерт.

"Своїми необережними діями в податковій сфері депутати можуть спровокувати скорочення виробництва і темпів зростання української економіки. Наприклад, в разі збільшення ренти в нинішньому варіанті (більш ніж в 4 рази) підземний видобуток в шахті "АрселорМіттал Кривий Ріг" стане нерентабельною, що може привести до її закриття. На шахті працює понад 1000 чоловік", – підсумував Ткаченко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150881
 
   
 Топ коментарі
 
Трускавецькі дипломи нарулять. )))
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Ты не молекула , ты инфузория . Закроют шахты , выгонят зебилов на улицу , а другим зебилам заплатят меньше налогов . Вот и усьо микроб.
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От и хорошо - у криворожских шахтеров будет больше времени на "сватов"
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Это те, которые экологические инспекции 10 раз не пускали? Ой бееедные, как же так, денежки теперь теряют из-за налогов.
Теперь на одну яхту меньше купить получится
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Ты не молекула , ты инфузория . Закроют шахты , выгонят зебилов на улицу , а другим зебилам заплатят меньше налогов . Вот и усьо микроб.
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Рассказывай сказки про убыточные ГОКи и шахты кому-то другому.
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Очень переменчивый рынок, сначала 4 миллиарда прибыли а потом 80 миллионов убытков. Еще одни нищие, которые совсем не переживут повышение налогов на 2%.
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Ну як не переживуть, просто закриють шахту, та й фіг з ними, з тими криворижцями.
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Внимание вопрос!Кто купит рудники,ГОКи и шахты после банкротства?И как быстро потом отменят закон?Правильно,сразу же после компенсации МАУ и возмещению ущерба по Привату.
«Мы сделали их вместе»
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Посмотри на особняк Ахметова и ответь себе на вопрос: насколько близко он к банкротству?
И еще посмотри сколько гектаров он солнечными батареями покрыл, и подумай, сколько у него свободных денег. Да он не знает куда их деть!
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Еще одни страдальцы вслед за рыдающим Ахметовым, тот тоже кричит что разорится если ему ренту поднять на добычу.
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От и хорошо - у криворожских шахтеров будет больше времени на "сватов"
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Може віддати їм 24 мільапди гривень,та нехай собі йдуть,якщо умови приватизації порушують?
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От призвиздеканных зеленосопливых ЗЕбилов можно дождаться еще более призвиздеканных коментов. Умных - никогда!
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Зеленосопливые безмозглые ********** не знают конечно, что один Арселор Кривой Рог платит налогов в бюджет больше, чем все остальные металлургические предприятия Украины вместе взятые. Из-за налоговых инициатив властей "Арселор" начал говорить о закрытии шахт - Цензор.НЕТ 5175
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Уточню: не налогов, а налог с прибыли. Это правда
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Жрите криворожане!!! Хахахах гордитесь землячком! все на базары как в 90-е! хахахахаххаха
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Не получится. Самый большой базар у нас тоже под вопросом, наверное закроют. Людей нет. Поедут шахтёры в Киев бастовать после закрытия шахт.
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Дэолигархизация идет полным ходом!!! Хватэ грабуваты людэй!!!
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Проте, якщо шахту дійсно зупинять, я не буду сильно жаліти криворизьку вілкуловську вату. Через податкові ініціативи влади "Арселор" почав говорити про закриття шахт - Цензор.НЕТ 1902
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инвесторы выстроились в очередь к зеле чтобы он их обобрал
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Именно так, из инвесторов в Украину выстроилась целая очередь, которая несет доллары, отчего курс доллара падает.
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это те "инвесторы" которые скупают ОВГЗ сдоходностью 18 % годовых. Во всем мире их называют спекулянтами , и токо тупорылые зебилы инвесторами Через податкові ініціативи влади "Арселор" почав говорити про закриття шахт - Цензор.НЕТ 8267
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Ну пусть закрывает.. значит они не рассчитали риски, прогнозируя функционирование своего бизнеса.. нам что, плакать?
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