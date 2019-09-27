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 Політика України, Суспільство
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Все про:ДТП (2522) смертність (54) Мінінфраструктури (321) Лавренюк (11)

 Плануємо у 2020 році знизити рівень смертності на дорогах на 30%, - заступник міністра інфраструктури Лавренюк

У 2020 році Міністерство інфраструктури України має намір знизити показник смертності на дорогах на 30%.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства, про це заявив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк.

"Ми підходимо до вирішення цієї проблеми масштабно і комплексно. У нас амбітна мета - до 2020 року знизити рівень смертності на дорогах на 30%", - повідомив він.

Заступник міністра додав, що "в Україні щорічно на дорогах гине понад 3,5 тисячі осіб. Це більше, ніж забирає війна на Сході!".

За словами Лавренюка, програма Міністерства, крім будівництва нових доріг, передбачає, зокрема, ряд заходів, обсяг фінансування, яких буде збільшуватися.

"У Державному дорожньому фонді 5% передбачено на забезпечення безпеки дорожнього руху. Це чималі кошти, цього року 2 млрд грн, наступного - 4 млрд грн. Кругові перехрестя, острова безпеки, "розумні" світлофори, освітлені пішохідні переходи за новими державними будівельними нормами, де не просто "зебра" намальована, а вони припідняті. Ці заходи на нових, побудованих дорогах будуть зменшувати смертність", - сказав заступник міністра.

Водночас Лавренюк підкреслив, що завдяки реалізації цієї програми "в разі стабільного фінансування будівництва доріг через 3-5 років ми побачимо суттєві зміни".

За його словами, Мінінфраструктури готує на затвердження уряду додаткові заходи щодо посилення контролю за ліцензійними видами перевезень.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150879
 
 
 Топ коментарі
 
поднимет беня цену на бенз до 50 грн/литр и на дорогах будет меньше смертей. правда и машин тоже, но то побочка
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"Вони це серйозно?" (с) Смерть Планируем в 2020 году снизить уровень смертности на дорогах на 30%, - замминистра инфраструктуры Лавренюк - Цензор.НЕТ 6721
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Зе-бензин подорожает и никто ездить не будет??
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Зе-бензин подорожает и никто ездить не будет??
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Пусть ставят видеокамеры на каждом столбе. Сейчас дороги никто не контролирует и полный беспредел, права дают часто за сало, смертность ужасная. Пэдре было не до этого, посмотрим ,что Зеля наворочает.
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кортежем дорогу перекроет и никто ездить не будет - профит!
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вообще очень просто снизить смертность на дорогах
НЕТ ДОРОГ НЕТ СМЕРТНОСТИ НА ДОРОГАХ
все гениальное просто!!
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100%, исключить 100000 км из перечня дорог!
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Вы. Бы их лучше строили... двухполосные
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поднимет беня цену на бенз до 50 грн/литр и на дорогах будет меньше смертей. правда и машин тоже, но то побочка
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З шляхами й пані Смерть узгодили,свої,плани Планируем в 2020 году снизить уровень смертности на дорогах на 30%, - замминистра инфраструктуры Лавренюк - Цензор.НЕТ 5008
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Трохи з булгаківським присмаком... Плануємо у 2020 році знизити рівень смертності на дорогах на 30%, - заступник міністра інфраструктури Лавренюк - Цензор.НЕТ 1693

на переходе смерть томится
олега нет который час
для встречи всё давно готово
ступенька поезд гололёд
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дороги останутся только в смартфоне. и то не у всех.
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Хм... ...Германия за 40 лет снизила на 70% . ...а тут за год на 30%...
Ну ладно... -- верю, как в Савецку Власть -- окончательно, безоговорочно и безвозвратно! *)
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Я, Всенородно Обраний Презедент наказую!
Смертність! Ану знизся на дорогах на 30%! Планируем в 2020 году снизить уровень смертности на дорогах на 30%, - замминистра инфраструктуры Лавренюк - Цензор.НЕТ 5508
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А якщо Смерть, щоб поважав, легенько змахне косою між Зе та роялем? Чи вже змахнула?
Плануємо у 2020 році знизити рівень смертності на дорогах на 30%, - заступник міністра інфраструктури Лавренюк - Цензор.НЕТ 2319
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План по снижению аврийности на 30 процентов. План по росту экономики на 7 процентов. План по посадке коррупционеров 1 штука в неделю. План по .....
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Ніяка людина не викурить стільки плану. Плануємо у 2020 році знизити рівень смертності на дорогах на 30%, - заступник міністра інфраструктури Лавренюк - Цензор.НЕТ 6353
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Через каждые сто метров лежачие полицейские
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А на Крещатике лежачий Аваков ,,лично . А возле Бессарабки Антоха Геращенко . Плануємо у 2020 році знизити рівень смертності на дорогах на 30%, - заступник міністра інфраструктури Лавренюк - Цензор.НЕТ 9840 .
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Антоха - это реально Атлантический вал-2. Плануємо у 2020 році знизити рівень смертності на дорогах на 30%, - заступник міністра інфраструктури Лавренюк - Цензор.НЕТ 1005
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шо, посадовці всіх рангів , їхні мажори і мажорки, коханки..і т.і. пообіцяли менше жерти оковиту(чи там віскарь..шо в них там " в тренді".? не знаю..), та не сідати п'яними за кермо?
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//"В 2020 году Министерство инфраструктуры Украины намерено снизить показатель смертности на дорогах на 30%//"


Такое возможно только если ввергнуть страну в нищету и люди просто не смогут пользоваться личным и даже государственным транспортом.
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Даже боюсь представить, что зебилы запланировали. ПЛАТОН для всех? Хочешь поехать - заплати 1000 грн в сутки, иначе тюрьма!
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А воровство в Мининфраструктуры Лавренюк не хочет прекратить для начала?
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Пане Лавренюк, а якщо закрити всі дороги і смертність буде на нулю.
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Просто не ремонтировать и даже знаки не надо будет ставить,экономия да и скорость снизят. Плануємо у 2020 році знизити рівень смертності на дорогах на 30%, - заступник міністра інфраструктури Лавренюк - Цензор.НЕТ 2554
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