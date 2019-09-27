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 Суспільство
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Все про:Дніпропетровськ (1157) Філатов (209)

 У Дніпрі до кінця року не залишиться жодного несправного ліфта, - Філатов

Три роки тому в Дніпрі не працювали близько 450 підйомників, зараз - тільки 23. Їх відремонтують вже до кінця року за рахунок міського бюджету.

Про це в ефірі програми "Грані" на "34 каналі" повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Налагодити ситуацію з ліфтовим господарством у місті допомогли не тільки ремонти, а й активна боротьба з незаконними пунктами прийому металу. Випадки розкрадання підйомників з початку 2019 року зменшилися майже в 10 разів. Якщо на початку року їх було 300, то зараз - 37.

"Ще рік тому в місті з ліфтами була катастрофа. У Шевченківському районі не працювала половина ліфтів. Ліфти постійно грабували, вирізали кабелі. Цю катастрофічну ситуацію мені вдалося зламати. І зараз мене ж вона наздоганяє, тому що, в тому числі, є стоси кримінальних справ зі знесення (незаконних, - ред.) пунктів прийому металобрухту. Ти просто б'єшся за інтереси людей, а потім тобі починають придумувати якісь кляузи", - розповів в ефірі Борис Філатов.

Повне інтерв'ю міського голови Дніпра Бориса Філатова програмі "Грані" 34 каналу можна переглянути за посиланням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150877
 
 
 Топ коментарі
 
сначала мы придумываем лифты, шо себя любимых не переутруждать,
а потом ходим в спортзалы, шо бы с упорством идиотов крутить педали у привинченего намертво к полу велосипеда....
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ба більше, там жодного ліфта не залишиться...
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Очередная лахтинская нулевка с иностранным IP работает на создание внутреннего конфликта в Украине по заданию *****...
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сначала мы придумываем лифты, шо себя любимых не переутруждать,
а потом ходим в спортзалы, шо бы с упорством идиотов крутить педали у привинченего намертво к полу велосипеда....
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На лифте вожу только что-то тяжелое, так - предпочитаю ходить пешком, особенно вверх - это полезно.
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меня особенно радуют люди, не больные не с инвалидностью, шо на лифте.....
внимание! - спускаются со 2го етажа на первый...
и глядя на их задницы становится все и всем понятно
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Смелое заявление, учитывая то, что лифты имеют тенденцию ломаться регулярно.
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Кто б сомневался! У Дніпрі до кінця року не залишиться жодного несправного ліфта, - Філатов - Цензор.НЕТ 7161 "Работающий" (аварийный) мост, который ты "отреставрировал" на неделю раньше срока за бабки, превышающие в два раза смету, мы уже увидели.
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-- Моня, поехали наверх на лифте!
-- Сара, я хочу быть дома щас, а не до конца года...
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Лучше ходить пешком, а все поломаные лифты сдать на металлолом.
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