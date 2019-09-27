 У Дніпрі до кінця року не залишиться жодного несправного ліфта, - Філатов

Про це в ефірі програми "Грані" на "34 каналі" повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Налагодити ситуацію з ліфтовим господарством у місті допомогли не тільки ремонти, а й активна боротьба з незаконними пунктами прийому металу. Випадки розкрадання підйомників з початку 2019 року зменшилися майже в 10 разів. Якщо на початку року їх було 300, то зараз - 37.

"Ще рік тому в місті з ліфтами була катастрофа. У Шевченківському районі не працювала половина ліфтів. Ліфти постійно грабували, вирізали кабелі. Цю катастрофічну ситуацію мені вдалося зламати. І зараз мене ж вона наздоганяє, тому що, в тому числі, є стоси кримінальних справ зі знесення (незаконних, - ред.) пунктів прийому металобрухту. Ти просто б'єшся за інтереси людей, а потім тобі починають придумувати якісь кляузи", - розповів в ефірі Борис Філатов.

Повне інтерв'ю міського голови Дніпра Бориса Філатова програмі "Грані" 34 каналу можна переглянути за посиланням.