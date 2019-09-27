 Думаю, що Росія доклала до цього руку, - спікерка Палати представників Пелосі про скандал з телефонною розмовою Трампа і Зеленського

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це вона заявила в інтерв'ю телеканалу "MSNBC".

"Думаю, що Росія доклала до цього руку", - прокоментувала ситуацію Пелосі.

Водночас вона не уточнила, яким саме чином, на її думку, Росія може бути причетна до цього скандалу.

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У середу, 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, що відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня.

Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.