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Все про:Конгрес США (280) Росія (20013) США (5509) Трамп (2055)

 Думаю, що Росія доклала до цього руку, - спікерка Палати представників Пелосі про скандал з телефонною розмовою Трампа і Зеленського

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі в п'ятницю заявила, що Росія причетна до ситуації навколо телефонної розмови американського президента Дональда Трампа і його українського колеги Володимира Зеленського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це вона заявила в інтерв'ю телеканалу "MSNBC".

"Думаю, що Росія доклала до цього руку", - прокоментувала ситуацію Пелосі.

Водночас вона не уточнила, яким саме чином, на її думку, Росія може бути причетна до цього скандалу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Це було не погано, це було дуже законно і дуже добре", - Трамп про розмову із Зеленським

У середу, 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, що відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня.

Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150876
 
   
 Топ коментарі
 
росийские ботофермы полным составом топили за зелю. Так что косвенно, да, прчастна.
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росийские ботофермы полным составом топили против Порошенка.
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рф заціквлена у будь-яких скандалах у будь якій країні
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А хтось ще й струка приклав... замість щоб до рояля...
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"А как ето достігаєтся?" (с) Л.Подерев"янський
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росийские ботофермы полным составом топили за зелю. Так что косвенно, да, прчастна.
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росийские ботофермы полным составом топили против Порошенка.
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Тому що для Моржовії потрібен хаос, а щоб був хаос треба щоб країною керував дурень - тож маємо дурня і маємо хаос.
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Ну да. Янукович для них хороший . Зе тоже сойдёт. А вот Порошенко, Ющенко это фашизды... Их не слушают.
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Путин приложил руку и к Кортавому. Это его изобретение. Ну а дальше - "изобретение" начинает проявлять активность в разных сферах. Ну и одной из задач этой деятельности является создание хаоса в странах Запада. Все просто, но как видим, работает.
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рф заціквлена у будь-яких скандалах у будь якій країні
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Нэнси - отмороженная социалистка, наконец-то поехавшая крышей. Я вовсе не фанат ни рыжего клоуна, ни зеленого,тем более - ни *****, но подобные высказывания совершенно беспочвенны и здорово попахивают смирительной рубашкой.
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Просто знаю шо такое есть Нэнси Пелози.
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Ну дык, что вы там навыбирали?
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"Дык" у нас демократия, а не бульбофюрер.
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Вместо трампа ху@ло общался с зе?шо она мелет
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Це вже занадто. Бабця з глузду з'iхала...
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обоє рябоє:
обоє крєтіни,
обоє медійні пики,
обоє посаджені в крісла за допомогою рашистських медіатехнологій
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це Не є правдою. Х@ло приклав руку до виборів ЗеШмарклі. А далі цей кловун усе розвалить без зовнішньої допомоги☹️
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Не только приложила руку, а инициировала и управляет этим процессом. Результат налицо - в мире и США уже не говорят о вмешательстве рашки в выборы 2016 года, а заговорили о вмешательстве Украины.
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Ну так опубликуйте разговоры с пухлом!, а то с зе-эка невидаль!)
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Надо сказать с прискорбием и чуть с радости тоже---что витренчихи, монтянчихи и прочие по климаксу специалисты плодятся и в других местах. Или как то семенной фонд передаётся половым путём там и квадратно-гнездовым но с ветром долетает далеко. Пусть---хоть поржём!
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