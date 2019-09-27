 Топменеджмент "Південкомбанку" вивів з установи 38 млн доларів у 2012-14 роках, - СБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Під час досудового слідства оперативники та слідчі СБУ встановили, що керівництво банку розробило схему із привласнення коштів установи. Впродовж 2012-2014 років вони незаконно передали у заставу гроші банку, які знаходились на кореспондентських рахунках "Південкомбанку" у закордонній банківській структурі для забезпечення видачі кредиту кіпрській компанії.

Після не повернення кредиту, через протиправні дії топменеджменту "Південкомбанку", заставні 38 мільйонів американських доларів були списані на користь іноземного банку. Внаслідок чого українській державі завдано збитки на вказану суму, розмір якої підтверджено висновками експертної установи", - йдеться в повідомленні.

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Нині ПАТ "КБ "Південкомбанк" перебуває у стадії ліквідації, відповідно відшкодування клієнтам вкрадених посадовцями грошей буде здійснюватися за рахунок держави через Фонд гарантування вкладів.

За матеріалами СБУ, двом колишнім керівникам банку оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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Триває досудове слідство під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.