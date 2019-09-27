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Все про:Андрушко (2) конфлікт (318) Мендель (28)

 Редакція "Схем" опублікувала повне відео конфліктного спілкування журналіста Андрушка та речниці президента Мендель. ВIДЕО

Редакція проєкту "Схеми" опублікувала повну версію конфліктного спілкування журналіста Сергія Андрушка та речниці глави держави Юлії Мендель.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами співробітників проєкту, відео опубліковано для уникнення маніпуляцій з боку Офісу Президента.

"Задля уникнення маніпуляцій з боку представників Офісу Президента і речниці Зеленського, редакція "Схем" публікує повне відео спілкування Сергія Андрушка з Юлією Мендель та спроб нашого журналіста отримати позицію керівника ОП Богдана і глави держави щодо фактів, встановлених редакцією під час проведення розслідування "Андрій Богдан. "Незаслужене" звання та грамота від Азарова в розпал Майдану"", - написали в коментарі до запису журналісти "Схем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Він намагався потрапити в особистий простір президента: Мендель прокоментувала інцидент із журналістом Андрушком

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150874
 
   
 Топ коментарі
 
ця шмендель, взагалі поводиться як якась товарка з Привозу. Журналіст повинен писати заяву в поліцію та ДБР про перешкоджання журналістській діяльності ст. 171 1. Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів ... В ГПУ писати заяву сенсу нема, бо там керівником офісу - "людина Президента")))
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Не розкачуйте піаніно, бо кришка впаде!
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А у Боді лісапет крутіший ніж у Голобородька.
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А не мешало бы. Ведь по-человечески предупредили, чтобы не лез.
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НЕ, НУ ПОСЛЕ ТАКОГО ПОСТУПКА, МЕНДЕЛЬ НЕСОМНЕННО НУЖНО УВОЛИТЬ. НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ.
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ПЕРЕКРЫВАТЬ ФИЗИЧЕСКИЙ ДОСТУП К КОМУ-ЛИБО НЕ ВХОДИТ В ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЯ. ТЕМ БОЛЕЕ, ДЕЛАТЬ ЭТО В ДОВОЛЬНО ГРУБОЙ ФОРМЕ.
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Как секьюрити вона неперевершена, але , здається у неї інша посада, чи може то прикриття, ну не знаю.
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перевести ее в президенсткую охрану.задатки бультерьера есть
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Ради хайпа Схемы затеяли этот сыр-бор.В Украине достаточно приличных журналистов.Из клопа пытаються зробить слона.
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Не пойму в чем тут криминал, ну не захотел Зеленский отвечать журналюге, ну и что с того?
Пресс-секретарь и встречающие его оттеснили. А на ЦН развели вонь по этому поводу. Редакція "Схем" опублікувала повне відео конфліктного спілкування журналіста Андрушка та речниці президента Мендель - Цензор.НЕТ 4546
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ну не захотел Зеленский отвечать журналюге.с чего вы решили что он не захотел?за него Мендель решила что он "не хочет"
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Из видео понятно, что Зеленский приехал не для интервью, а журналюге изначально было сказано, чтобы не лез.
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он его видел.. если б захотел бы подошёл
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а мне больше всего понравилась фраза о том, что бурят не общается с журналистами, которые говорят неправду.
Это просто слуга кацапского нарота

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Крутий Ланос з лімбо дверима. Нарешті наш автопром випустив щось гідне Редакція "Схем" опублікувала повне відео конфліктного спілкування журналіста Андрушка та речниці президента Мендель - Цензор.НЕТ 718
Редакція "Схем" опублікувала повне відео конфліктного спілкування журналіста Андрушка та речниці президента Мендель - Цензор.НЕТ 3712
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С Богдана прошлым, он не должен быть на таком месте!
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В принципі нічого неочікуваного не відбулося -"Слуги урода" вони і є "слуги урода"... Мене більше цікавить відповідь на запитання під яким тут ніком ховається вофкіна прессєтутка ? 😕
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Не поняли, она бодигард останавливающая террориста? Сколько терпеть эту наглую лохушку? Базарная девка
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