 Грузія підтримала бойкот Україною осінньої сесії ПАРЄ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ексклюзивному коментарі LB.ua повідомив представник Грузії в ПАРЄ, депутат грузинського парламенту від партії "Європейська Грузія" Георгій Канделакі.

"Я підтримую цей бойкот. Я від самого початку виступав за це. Попри те, що у липні це голосування (про відновлення повноважень делегації Росії. - Ред.) було не на нашу користь. Тут, кажучи "наші", я маю на увазі шість країн: Україну, Грузію, Балтійські країни і Польщу, які взяли участь у демарші проти повернення Росії до ПАРЄ. Проте легітимність і моральна перевага - на нашому боці. Я думаю, що ми своєю відсутністю поставимо тих колег, які прийняли, на нашу думку, помилкове рішення, у дуже скрутне становище. Потреба переосмислити, яка ж модальність тепер у взаємовідносин ПАРЄ і Росії, постане перед ними вкрай гостро", - сказав Канделакі.

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"Я повністю підтримую рішення нової української делегації не брати участь у всіх заходах цієї сесії. До того ж наступного тижня усі заходи, які відбуватимуться на полях, - святкові. Вони будуть присвячені 70-річчю від дня заснування Ради Європи. І немає причин у нас або в українських колег піднімати келих із шампанським з росіяеами", - сказав він.

Канделакі також зазначив, що країни з групи підтримки України готові підтримати будь-яке рішення української делегації, зокрема і щодо подальшого демаршу ПАРЄ.

"Особливо Грузія, Польща і Балтійські країни дивляться на Україну. Україна може проявити ініціативу, і ці країни підуть за нею. Усі ці роки ми боролися, серед іншого, і за Україну", - заявив Канделакі.

Нагадаємо, що делегація України відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ.