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 Політика України
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Все про:держава (28) Разумков Дмитро (205)

 Разумков: Ми маємо продемонструвати, що ми можемо робити якісно нову державу - державу в смартфоні

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада буде докладати максимум зусиль для того, щоб Міністерство цифрової трансформації функціонувало і показувало результати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це він заявив на презентації Міністерства цифрової трансформації України і бренду цифрової держави.

Спікер висловив упевненість і сподівання, що команді міністерства вдасться зробити те, що "президент, що ми з вами свого часу обіцяли людям".

"Ми повинні продемонструвати, що ми можемо робити не лише якісні виборчі кампанії, - ми можемо робити якісно нову державу. Державу в смартфоні, державу, яка буде державою-сервісом... При чому, сервісом не таким, яким він є сьогодні, - паперовим, а сучасним, що відповідає тим викликам і завданням, які стоять перед нашою державою, перед нами з вами", - зауважив Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання про оновлення Конституційного суду "на сьогодні не стоїть", - Разумков

Водночас голова парламенту підкреслив: "Я буду допомагати, і Верховна Рада, я впевнений, докладатиме максимум зусиль для того, щоб міністерство функціонувало, щоб воно показувало, як і будь-яке інше міністерство, ті результати, на які ми сподіваємося. І я впевнений, що в них вийде".

Він додав, що бачив команду міністерства, і висловив сподівання, що це перша, але далеко не остання презентація, на якій вони розповідатимуть про те, що "ми змогли зробити".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150871
 
 
 Топ коментарі
 
Дайте ему поиграть в цивилизацию или симсити
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Государство в смартфоне -- это когда лежишь на пляже в Италии и только смартфон напоминает что ты все еще украинский гражданин.
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Разумков: Мы должны продемонстрировать, что мы можем делать качественно новое государство - государство в смартфоне

ВОЙНА - КАЖДЫЙ ДЕНЬ УБИТЫЕ РАНЕНЫЕ -ЕНТОТ ДЕБИЛОИД про СМАРТФОНЫ.

давайте всем айфон 11 за бюджетные бабки.

ген поставщик - каламоский,

подрядчик -зелеский.

конченное дно
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Пахнет мочой... В глаза.. Какое в смартфоне, аэропорты хоть сделайте, бездари
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Государство в смартфоне -- это когда лежишь на пляже в Италии и только смартфон напоминает что ты все еще украинский гражданин.
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А можно ли побороть коррупцию ударяя коррупционера по голове айфоном? Не тем ребята занимаются.
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Я думаю что это слишком мягкое лечение. За корупцию прикладом надо.. Но я думаю и так не дойдет.
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Айфон -- незаменимая штука, когда ворованные бюджетные деньги переводишь на офшорные счета.
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Дайте ему поиграть в цивилизацию или симсити
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Они ничего не делают, даже не играют.
Ну, кроме мастурбации на реформы.
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Отличная мысль. Чем больше электронных сервисов от Государства, тем ниже уровень коррупции
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.Й непотрібно ані виробництва, ані українців Разумков: Мы должны продемонстрировать, что мы можем делать качественно новое государство - государство в смартфоне - Цензор.НЕТ 2333
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И человеческое общение тоже никто не сможет отменить. Бред все это. Работают в чей-то карман.
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Посадки и конфискация самое настоящее оружие против коррупции
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Нучите сначачала клоуна на Украинском языке разговаривать.
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Втриматись би в реаліях на міжнародній арені... А в смартфоні, то вже в майбутньому. (
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Они че игры делают? Государство в смартфоне...
? Разумков: Мы должны продемонстрировать, что мы можем делать качественно новое государство - государство в смартфоне - Цензор.НЕТ 4583
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Дмитре!
Узбагійся!
Ти НЕ МОЖЕШ в кіберпанк!
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для зелених мештів: Правительство Литвы отказалось от идеи введения онлайн-голосования на выборах из-за растущих угроз кибератак и вмешательства России в выборы других стран
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Разумков: Мы должны продемонстрировать, что мы можем делать качественно новое государство - государство в смартфоне

ВОЙНА - КАЖДЫЙ ДЕНЬ УБИТЫЕ РАНЕНЫЕ -ЕНТОТ ДЕБИЛОИД про СМАРТФОНЫ.

давайте всем айфон 11 за бюджетные бабки.

ген поставщик - каламоский,

подрядчик -зелеский.

конченное дно
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Дима, а ты себя не пробовал спрашивать, кому и нах это нужно?
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сначала сделайте нормальное государство - бляхи растаможте за бесплатно, поднимите пенсии всем, кто за вас голосовал, увеличьте производство товаров на которые растут цены и вырастут зарплаты...дороги постройте нормальные под евробляхи, оновите железную дорогу...и прекратите войну, сколько вы еще хотите на ней наживаться
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С недавних пор у меня словосочетание "государство в смартфоне" вызывает только одну ассоциацию.
Разумков: Мы должны продемонстрировать, что мы можем делать качественно новое государство - государство в смартфоне - Цензор.НЕТ 7460
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Вы должны посадить банду, которая грабила Украину 28 лет. Смартфон - то баловство.
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Skazhite emu kto-nibud, cho mi trebuem gosudarstvo v reale, a ne v smartfone!
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Вы уже продемонстрировали. Больше не хочется. Уйдите по хорошему.
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У каждого государственного пиз#дуна должен быть свой гиперлуп. Или смартфон, не имеет значения. Тут главное доступ к бюджету.
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Детки перепутали витринку государства - публичные сервисы с функциями государства. Менять нужно структуру функционирования государства а не интерфейс. Детский сад, блин!
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А почему перепутали - они все по основной профессии мерчендазеры, им только товар по витрине разрешали переставлять
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зебіл не хоче навіть нічого чути і знати, що Україна - воююча країна; і головна проблема України нині - полягає в тому, чи вона взагалі збережеться, як країна...
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Уж не до размеров смартфона он хочет сократить государство? Наверное в этом суть изобретения под названием министерство трансформаций.
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Качественно зебилы могут только личинку отложить на горшке и то , не всегда .
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Страна у них в смартфоне, война в смартфоне, крымздец в смартфоне,... Легко и просто живет на свете винни-пух...
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О ДА ВЫ УЖЕ СДЕЛАЛИ
ЧЕКИ В СМАРТФОНЕ
ТЕПЕРЬ ОСТАЛОСЬ НАЛОГ ЗА ВОЗДУХ И ЗА ВОДУ ВВЕСТИ!!
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И когда будет первый заезд старушенций на учебу в Трускавецкий университет?
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приложение будет называться

#куйвжопу
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Людям, в першу чергу, потрібен високий рівень життя, а не оцифрування послуг, високий рівень пенсій - а не цифроманія, високий рівень свобод, відсутність корупції і мирне життя - а не гаджетоманія. Скоріше про це вони і думали, коли голосували на виборах, а не про всю цю цифрову хрінь разом з єдиним реєстром всіх і вся, непотрібним переписом населення (кожен четвертий не відкриє дверей або скаже неправду переписувачам людей).
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Вистачає Сабакова, Геращенка, Трояна та інших корупціонерів..Зелений незабаром будеш иати таку саму довіру як ПАРАШАєнка..дуже швидко ти скурвився..а була надія..
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фото с презентации. это все еще Украина?

Разумков: Ми маємо продемонструвати, що ми можемо робити якісно нову державу - державу в смартфоні - Цензор.НЕТ 98
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Ось запихнемо Україну в смартфон і зразу заживемо! Доречі українці автоматом стануть томагочі, їх можна буде годувати через спеціальний додаток. Разумков: Ми маємо продемонструвати, що ми можемо робити якісно нову державу - державу в смартфоні - Цензор.НЕТ 1640
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і в цьому смартфоні будуть тільки новини з бєніних каналі тв парашинсько-квартальні серіали крутити??? Виходячи з того, як маладая ********* чморить ЗМІ, блогерів, малий та середній бізнес, ми там ніякої правдивої інфо не знайдемо, нічого корисного для вільної людини......Весь цей зєлін дижітальний бєспрєдєл підсолодять програмками про видачу якихось там папірців про "несудимість" в режимі онлайн та "клавішним" відкриванням дверей у вбиральнях...
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Не сомневаюсь, на телевизоре в кино, сцЄнЄ, на кАпУтЬЄрЄ, и в смартАХВоне вы ФсЙО можете... Разумков: Ми маємо продемонструвати, що ми можемо робити якісно нову державу - державу в смартфоні - Цензор.НЕТ 5522
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А я думал государство в смартфоне это :"Позвони Баканову за этого черта"
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Ты сделай государство в государстве.Бабушке расскажешь
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и почему ,когда зешобла говорит " страна в смартфоне" это звучит как страна дураков...
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зебильный смартфон в турборежиме - это мечта хйла
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Цікаво скільки йому залишилось спікерувати!!!!!!
Буде Йолка буде новий щур.
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Кому шо, а курці просо. Вибачаюсь, смартфон.
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