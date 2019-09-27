 Разумков: Ми маємо продемонструвати, що ми можемо робити якісно нову державу - державу в смартфоні

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це він заявив на презентації Міністерства цифрової трансформації України і бренду цифрової держави.

Спікер висловив упевненість і сподівання, що команді міністерства вдасться зробити те, що "президент, що ми з вами свого часу обіцяли людям".

"Ми повинні продемонструвати, що ми можемо робити не лише якісні виборчі кампанії, - ми можемо робити якісно нову державу. Державу в смартфоні, державу, яка буде державою-сервісом... При чому, сервісом не таким, яким він є сьогодні, - паперовим, а сучасним, що відповідає тим викликам і завданням, які стоять перед нашою державою, перед нами з вами", - зауважив Разумков.

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Водночас голова парламенту підкреслив: "Я буду допомагати, і Верховна Рада, я впевнений, докладатиме максимум зусиль для того, щоб міністерство функціонувало, щоб воно показувало, як і будь-яке інше міністерство, ті результати, на які ми сподіваємося. І я впевнений, що в них вийде".

Він додав, що бачив команду міністерства, і висловив сподівання, що це перша, але далеко не остання презентація, на якій вони розповідатимуть про те, що "ми змогли зробити".