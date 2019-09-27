 Фільми режисерів, які підтримують російську агресію в Україні, потрібно заборонити, - Бородянський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "BBC News Україна".

"Я вважаю, що якщо модель поведінки людини виправдовує і підтримує російську агресію щодо України, то її фільми потрібно заборонити і заборонити такій людині в'їзд. Вона не має з'являтися в ефірах каналів, на радіо тощо. Це злочин проти нас", - зазначив Бородянський.

Міністр вважає, що добре було б урегулювати це питання на законодавчому рівні, щоб "це була юридична процедура".

Інтерв'юер навів як приклад російського режисера Микиту Михалкова і його фільм "Стомлені сонцем".

"Неважливо, все - він людина, яка завзято підтримує режим Путіна, він людина, яка підтримує агресію проти України. Його фільми, його творчість має бути заборонена в Україні, тому що це - символізм. Цим ми кажемо, що так щодо нас не можна вчиняти. Це визначення червоних ліній. Тобто ми говоримо: ти порушуєш наші червоні лінії", - наголосив Бородянський.

Відповідаючи на запитання про артистів, які виступають в окупованому Криму, Бородянський сказав: "Те, що російський артист їде виступати в Крим, це прояв схвалення його окупації. І такого артиста потрібно заборонити. Мені здається, тут дуже зрозуміла історія", - зазначив Бородянський.

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