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 Політика України
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Все про:кіно (422) Росія (20013) Бородянський Володимир (11)

 Фільми режисерів, які підтримують російську агресію в Україні, потрібно заборонити, - Бородянський

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вважає, що російський медіа-контент потрібно частково заборонити на території України, оскільки він несе загрозу національній безпеці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "BBC News Україна".

"Я вважаю, що якщо модель поведінки людини виправдовує і підтримує російську агресію щодо України, то її фільми потрібно заборонити і заборонити такій людині в'їзд. Вона не має з'являтися в ефірах каналів, на радіо тощо. Це злочин проти нас", - зазначив Бородянський.

Міністр вважає, що добре було б урегулювати це питання на законодавчому рівні, щоб "це була юридична процедура".

Інтерв'юер навів як приклад російського режисера Микиту Михалкова і його фільм "Стомлені сонцем".

"Неважливо, все - він людина, яка завзято підтримує режим Путіна, він людина, яка підтримує агресію проти України. Його фільми, його творчість має бути заборонена в Україні, тому що це - символізм. Цим ми кажемо, що так щодо нас не можна вчиняти. Це визначення червоних ліній. Тобто ми говоримо: ти порушуєш наші червоні лінії", - наголосив Бородянський.

Відповідаючи на запитання про артистів, які виступають в окупованому Криму, Бородянський сказав: "Те, що російський артист їде виступати в Крим, це прояв схвалення його окупації. І такого артиста потрібно заборонити. Мені здається, тут дуже зрозуміла історія", - зазначив Бородянський.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150869
 
   
 Топ коментарі
 
я тільки за... Всі кому не подобається Україна і українці. Хто підтримує вбивство росіянами українців, хай їдуть на росію і там живуть. Але всі. в кого на руках є українська кров мусять або бути знищені, або бути в тюрьмі.
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А почему не запретили актеру который поддерживает кацапскую агрессию стать президентом ? Фильмы режиссеров, которые поддерживают российскую агрессию в Украине нужно запретить, - Бородянский - Цензор.НЕТ 5165
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Те, що німець пише цю маячню, це ще можна якось пояснити. Але ж з ним погоджуються багато українських ідіотів, це навіть по лайкам видно. Фільми режисерів, які підтримують російську агресію в Україні, потрібно заборонити, - Бородянський - Цензор.НЕТ 3775
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я тільки за... Всі кому не подобається Україна і українці. Хто підтримує вбивство росіянами українців, хай їдуть на росію і там живуть. Але всі. в кого на руках є українська кров мусять або бути знищені, або бути в тюрьмі.
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У всіх кацяпських фільмах є підтекст їхньої зверхності над іншими.
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Утомленніе солнцем - вже ніхто не дивиться давно. А ось жлоб'яча музика-попса для дебілів, російська включно, оце точно потрібно заборронити.
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Володимиру Бородянському, РЕСПЕКТ!
ПОРХОБОТИ ЗА!
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Тобто, порохоботи погоджуються з міністром в уряді Зеленського, і не волають "зрада"? Щось у лісі здохло...
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ПОРОХОБОТИ погоджуються от з цим:
"Я считаю, что если модель поведения человека оправдывает и поддерживает российскую агрессию в отношении Украины, то его фильмы нужно запретить и запретить такому человеку въезд. Он не должна появляться в эфирах каналов, на радио и т.д. Это преступление против нас", - отметил Бородянский. Источник: https://censor.net.ua/n3150869»

Ви ПРОТИ?
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Я, якраз, за. А порохоботи проти всього, що робиться командою Зеленського.
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нічого ще не зробили, а наробить вже наробили, тобто нагидили.
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Попроси, щоб тобі, хтось прочитав, і розтлумачив:
«ПОРОХОБОТИ погоджуються от з цим:
"Я считаю, что если модель поведения человека оправдывает и поддерживает российскую агрессию в отношении Украины, то его фильмы нужно запретить и запретить такому человеку въезд. Он не должна появляться в эфирах каналов, на радио и т.д. Это преступление против нас", - отметил Бородянский. Источник: https://censor.net.ua/n3150869

Ви проти?»
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За, то, за, але ж може піти наступним за Данілюком
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Значить пройде тест на УКРАЇНА і СОВІСТЬ.
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Бородянский подтверждает исключение из правил.не долго ему осталось быть министром
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Сегодня Винника Антошка поместил в базу Миротворца
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5 лет идёт война, а они только думают запретить..
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Це дуже ҐУД, що у команді Зє, є такі люди.
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так запрещайте, это вообще пофигу кто их смотрит, вообще не припоминаю не один российский фильм уже лет десять ни названия ни актёров
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и больше десяти лет назад вообще не знаю, старый фильмы, да, смотрела, имею виду "бриллиантовая рука" "шурик" "за двумя зайцами"
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