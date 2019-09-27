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 Суспільство
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Все про:адмінпослуги (17) Федоров Михайло (13)

 Усі адміністративні послуги переведуть в онлайн упродовж 5 років, - Федоров

Упродовж 5 років усі адміністративні послуги будуть переведені в онлайн шляхом створення максимально простого і якісного сервісу.

Про це віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив під час П'ятого національного форуму IT-директорів органів влади в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Є великі цілі у міністерства і перша - оцифрувати 100% послуг за 5 років, і якщо послуга не буде надаватись онлайн, то вона не буде надаватись і офлайн. При цьому ми забрали функцію формування політики у сфері адмінпослуг. Тобто ми розуміємо, що не будемо оцифровувати той хаос, який є сьогодні, а будемо працювати над удосконаленням дизайну процесів, не вебдизайнів, а саме того, як процеси влаштовані", - сказав Федоров.

Він також зауважив, що хоче зробити простий сервіс, щоб держава була "максимально непомітною" і послуги надавались якнайпростіше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінцифри запустить пілотний проєкт з використання електронних водійських прав, - Федоров

Участь у форумі беруть ІТ-директори з органів влади усіх рівнів в Україні та представники донорів, що прагнуть підтримувати розвиток електронного урядування в Україні. Цього року форум присвячено співпраці між Україною та Європейським Союзом у розвитку цифрового суспільства. Особливий наголос буде зроблено на розбудові довіри у цифровому суспільстві при розробленні IT-систем та публічних електронних сервісів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150867
 
 
 Топ коментарі
 
решил размазать себе задачу на 5 лет, типо до следующих выборов.
а хуле, куда спешить?
да и потом можно будет сказать, шо не получилось....
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Онлайн отказов будет много. Чинуши, пока их не начнут отстреливать за 1 гр. взятки, найдут способ вас подержать за вымя и подоить. Все административные услуги переведут в онлайн в течение 5 лет, - Федоров - Цензор.НЕТ 7150
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Чем больше онлайн услуг, тем меньше взяток чиновникам.
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Ні. Просто хабара давати буде набагато важче. І величезна кількість людей буде просто позбавлена цих самих адмінпослуг. Але народ не допустить цифрового ********...
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ты наверное сейчас так сильно напрягаешься, когда пишешь подобные глупости. как же тебе барану мешает жить это цифровое пляство.
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Мені просто ліниво тобі, дебіле, щось пояснювати. Хоча, для прикладу, попробуй згадати, кути ти можеш засунути т.з. пластиковий "паспорт"...
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Онлайн отказов будет много. Чинуши, пока их не начнут отстреливать за 1 гр. взятки, найдут способ вас подержать за вымя и подоить. Все административные услуги переведут в онлайн в течение 5 лет, - Федоров - Цензор.НЕТ 7150
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Все вірно! Кожен закон повинен починатись з серйозної відповідальності виконавців...
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решил размазать себе задачу на 5 лет, типо до следующих выборов.
а ****, куда спешить?
да и потом можно будет сказать, шо не получилось....
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Все правильно...за пять лет...или ишак...или потишах...старо как мир...😀
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Він з Місяця впав? Вони про твій онлайн і не чули.

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А если услуга не будет и не в онлайн и не в оффлайн? Чего делать? Сбои и взломы всего и вся бывают, и довольно часто. Вряд ли это останется незаметным. Онлайн может быть альтернативой на ближайшее десятилетие-полтора услугам обычным, но не заменителем. Ну и не забыть про такой пустяк, как беня... Когда беня отберет банк, и вы начнете дерибан земли, будет все не очень здорово. И не в онлайн, а в оффлайн. Вряд ли вам будет интересно, как будет выглядеть веб-морда той или иной услуги. Вам будет интересно, как будет выглядеть ваша личная морда.
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Все административные услуги переведут в онлайн в течение 5 лет, - Федоров

рассчитывает все 5 лет у корыта просидеть бюджетного.

самоуверенный однако чинуша.

вынесут и быстро - во время головования амнистеи бамбаса.
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"ИТ-директора из органов власти всех уровней в Украине"
это кто вообще? они новые должности натыкали на всех уровнях? "директор it"? или это "сисадмин вася" по старому?
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