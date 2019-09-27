 Співак Винник потрапив у базу "Миротворця" за підтримку антиукраїнської акції пропагандистів РФ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на базу сайту.
На сайті музиканта назвали учасником пропагандистської антиукраїнської акції, спрямованої на перекладання відповідальності за розв'язану Росією війну на Україну.
"Російські зірки, які підтримали силове захоплення російськими військами Криму, а потім російську агресію на українському Донбасі, зняли знущальний кліп, в якому співають про те, що хочуть миру. У цьому ролику з'явився також український співак Олег Винник", - сказано в досьє.
Центр "Миротворець" просить вважати публікацію заявою про вчинення громадянином "усвідомлених діянь проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку".
Винник - єдиний український артист, який приєднався до проєкту "#Всеммир".
У ньому також знялися російські артисти, які підтримали анексію українського Криму, зокрема Валерія і Нонна Гришаєва.
Кто винника любит, тот - вонючка и с броькой моисеевым цылавалса...
А взагалі він патріот
Мозаїка @newfrazy 19 ч.19 часов назад
Ось "Всеммир" з правильним відеорядом:
https://www.youtube.com/watch?v=wbkKjT5v4bI
Сенцов назвал Россию более комфортной страной для жителей Крыма. Он добавил, что полуостров никогда не был до конца украинским из-за неправильной политики Киева. «Некоторые вещи делались насильственно и неправильно, а какие-то вещи,
которые надо было пресекать, которые дали ростки сепаратизму
и "русскому миру", не были вовремя пресечены. То есть хорошие вещи были
сделаны, но насильно, неофициально и не с душой», - сказал Сенцов.