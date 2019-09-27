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 Політика України, Суспільство
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Все про:чорний список (53) співак (25)

 Співак Винник потрапив у базу "Миротворця" за підтримку антиукраїнської акції пропагандистів РФ. ФОТО

Популярний український виконавець Олег Винник потрапив у чорний список "Миротворця" через участь у російському проєкті #Всеммир, організатори якого підтримують політику Кремля щодо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на базу сайту.

На сайті музиканта назвали учасником пропагандистської антиукраїнської акції, спрямованої на перекладання відповідальності за розв'язану Росією війну на Україну.

"Російські зірки, які підтримали силове захоплення російськими військами Криму, а потім російську агресію на українському Донбасі, зняли знущальний кліп, в якому співають про те, що хочуть миру. У цьому ролику з'явився також український співак Олег Винник", - сказано в досьє.

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Центр "Миротворець" просить вважати публікацію заявою про вчинення громадянином "усвідомлених діянь проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку".

Співак Винник потрапив у базу Миротворця за підтримку антиукраїнської акції пропагандистів РФ 01

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Винник - єдиний український артист, який приєднався до проєкту "#Всеммир".

У ньому також знялися російські артисти, які підтримали анексію українського Криму, зокрема Валерія і Нонна Гришаєва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150865
 
   
 Топ коментарі
 
Йому вовчиць уже замало. Тамбовських волків йому подавай!
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К сожалению сейчас тренд на дружбу с кацапами , все-таки 73% считают кацапов братьями Певец Винник попал в базу "Миротворца" за поддержку антиукраинской акции пропагандистов РФ - Цензор.НЕТ 3692
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Аха, а еще джимми хэндрикс, эрик клэптн, кит ричардс, чак бэрри, эдди ван хален и др... каким боком слизь к мировым грандам гитары? Или так, ляпнуть шо?
Кто винника любит, тот - вонючка и с броькой моисеевым цылавалса...
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Вместе с ломаченко, который назвал войну "делёжкой на верхах".
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сподіваюсь Спонг усику "мозги вправить"
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Чмо він,а не популярний виконавець.Нє,ну може він і популярний де небудь там в глухій сільській місцевості,де ще й досі боні-м у клубі на танцях крутять.Чи й ни пєвєц...
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Хльопець просто не розібрався, де свої, а де чужі...

А взагалі він патріот
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Готуйтесь,бабці одиначкі зі *********** дзюрками порвуть всіх за їхнього Олешку.
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Не уявляю, хто на його концерти ходить. Якби мені навіть доплатили, то не пішов б.
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не проектуй свої підсвідомі бажання на незнайомих людей )))
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они действительно хотят мира на своих условиях - крымнаш, и на бамбасе и по возможности дальше филиал руцького мира
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В ютюбе под клипов дизлайков больше в 1,5 раза . Так что напели певуны
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А чего нью Гадю Сенцова не вносят в "Миротворец". Он крамолу про Крым сказал.
Сенцов назвал Россию более комфортной страной для жителей Крыма. Он добавил, что полуостров никогда не был до конца украинским из-за неправильной политики Киева. «Некоторые вещи делались насильственно и неправильно, а какие-то вещи,
которые надо было пресекать, которые дали ростки сепаратизму
и "русскому миру", не были вовремя пресечены. То есть хорошие вещи были
сделаны, но насильно, неофициально и не с душой», - сказал Сенцов.
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бабло не пахнет - но это только вначале
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