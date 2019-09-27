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 Політика України
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Все про:Зеленський (2941) Холодницький (541) Антикорупційна прокуратура (966) Офіс Президента (109)

 Вказівок кого чіпати, кого не чіпати від Зеленського або Офісу Президента не було, - Холодницький

Заступник генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що президент України Володимир Зеленський не чинив на нього тиск у розслідуванні кримінальних справ і жодних вказівок від глави держави він не отримував.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Була зустріч із Володимиром Зеленським наприкінці травня. Тиску жодного не було… Була нормальна розмова про те, що країна потребує результатів. Я поділяю позицію президента, що з корупцією треба щось кардинально робити, і це все має бути зроблено, як це прописано для кожного органу", - заявив він.

Холодницький підкреслив, що одні правоохоронні органи мають збирати, зберігати та надавати докази, інші мають ці докази аналізувати і приймати рішення щодо них.

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"Жодних вказівок, - кого чіпати, кого не чіпати, - не було. Навпаки, було бачення, що навіть якщо нова влада попадеться, ми (президент та його команда. – Ред.) перші, хто будемо вимагати справедливого слідства і суду. Це, скажу відверто, обнадійливо... Жодних дзвінків з Офісу Президента з вказівками, тих чіпайте чи не чіпайте, не було", - додав він.

За словами Холодницького, це дає надію, що в роботі усієї правоохоронної системи, не тільки в Національному антикорупційному бюро України та САП, буде незалежність. Крім того, керівник САП зауважив, що бачить у нового генпрокурора Руслана Рябошапки бажання до змін.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150864
 
 
 Топ коментарі
 
Оно и видно, пи@дит и краснеет)))))
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он 100% его человек, и без указок знает кого прессовать.
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Верю. Вот теперь верю. Раньше не верил, а вот теперь верю каждому слову.
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"Указаний кого трогать, кого не трогать от Зеленского или Офиса Президента не было, - Холодницкий" - без указаний понятно, что Коломойского с Пинчуком не трогать.
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Так не только прокурор 100 % зелин , но и его зам
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