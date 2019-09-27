 "Це було не погано, це було дуже законно і дуже добре", - Трамп про розмову із Зеленським

Про це Дональд Трамп написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"У мене була проста і дужа мила телефонна розмова з новим президентом України, вона не могла би бути кращою або більш поважною", - написав Трамп.
"ЗМІ, які штампують фейкові новини, і демократи, діючи як одна команда, обманним шляхом змусили це все видаватися поганим. Це було не погано, це було дуже законно і дуже добре. Полювання на відьом триває!" - додав президент США.
Нагадаємо, раніше, 26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.
У середу, 25 вересня опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Тим часом Трамп пообіцяв оприлюднити розгорнуту стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським від 25 липня, яка стала причиною серйозних політичних загострень у США.
Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.
Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.
Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.
Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.
За Зе голосовала молодёжь и средний возраст.
Моника сегодня - старая жЫрная корова с вальгизмом. ргг.
Зе - спортивный красивый мужчина в расцвете лет!
це величезна харизматичність лідера епохи ))))
(с) за мотивами креативів Лі Вонг Яна
About 353,000 results (0.31 seconds)
Что больше всего потрясло во всей истории Зе и Трампа.
Нам просто навязьівали снова взять на себя очередную вину рашки. А Зе как бьі бьіл не против.
Скрин из комментов у Айзенберга (под сводкой амерских новостей за среду https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2344260205822538&id=100007157436416&refid=17&_ft_=mf_story_key.2344260205822538%3Atop_level_post_id.2344260205822538%3Atl_objid.2344260205822538%3Acontent_owner_id_new.100007157436416%3Athrowback_story_fbid.2344260205822538%3Astory_location.4%3Athid.100007157436416%3A306061129499414%3A2%3A0%3A1569913199%3A960302611147509343&__tn__=%2As%2As-R
и простой детский вопрос в голове вертится. А Байден уже заявил, что хочет прозрачного независимого расследования, чтобьі снять все обвинения?.. Или, теперь, из-за действий Трампа, Байден автоматически считается праведником, и даже вопросьі ему (и послице) задавать неприлично??
Сравнение Зеленского с Моникой Левински некорректно. В случае с Моникой Клинтон действительно выложил только свою часть.
в зелених підгоряє від правди ?
Ни один украинский сайт не пишет на парашинском. Украинцу по ним шастать унизительно. Вы это делаете, чтоб от врага взять оскорбления всего украинского.
Вы и мову подучили для конспирации.
сама лайкала весь російський непотріб і не гидувала.
то спеціально для тебе.
не має з чим на РФ побігти ?
це так само як добкін джуніор і не наркоман )))
анекдот !
амєдов в трьох ніках ?))
чим далі, тим смішніше.
я тебя вообще к общению не приглашала.
и пожалуйста, поменьше ляпай под моими комментами,
*ляпать* - такое кацапское словечко.
Когда нервные теряют толлерантность, то переходят на кацапский.
українську вивчити не спромоглась, бо вона тобі не рідна.
Но те кацапы, что на сайте здесь лазят, используют именно кацапский, с пошлыми сленгами и с оскорблениями украинцев!
набридла вже, ця коза..ностра.
См. мой коммент от 17:41
И ваще : бухаешь - не заходи на люди. А то кажешься странным.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7510371/Ukrainian-president-dubbed-Monica-Zelensky-phone-call-Trump-lead-impeachment.html
Ukraine's president is being dubbed "Monica Zelensky" at home
https://qz.com/1717059/ukraines-president-is-being-dubbed-monica-zelensky-at-home/
так откровенно и не стеняясь самого себя и лесть любить - может тока он...
Скажика,дядя,ведь навалом
Бурисма,обгаженная алчным стадом,
Хантеру была в подгон задаром
Преподнесенна Петром ведь раком !!!
А ведь были ж схватки боевые ,
Да постят везде еще какие !
На аукционе ели даже воду,
Украину обмануть хотели сходу,
Вроде коррупционеру дулю по закону,
А угодить хотели янки по-любому.
И не даром же вся порохоботская рать
Толкала тост и жрала тост за деда Байдена!
- А скажика,сына,ведь не даром
Халва обгаженная старым салом
Демократу отдана ?
Была!
Ох не даром дядя, ох не даром
Была она ,
Многоходовочка квартала заиграла,
От узника Женевского озера настала,
И недаром помнит вся Россия
Про день шизофренника...
- Да ,сына,были люди в наше время,
Не то,что ваше бывшее конфетное племя,
И агенты наши ,предатели антидепрессантные.