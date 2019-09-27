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Все про:Зеленський (2941) США (5509) Трамп (2055)

 "Це було не погано, це було дуже законно і дуже добре", - Трамп про розмову із Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що телефонна розмова з лідером України Володимиром Зеленським не могла би бути кращою або більш поважною, ніж вона була.

Про це Дональд Трамп написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене була проста і дужа мила телефонна розмова з новим президентом України, вона не могла би бути кращою або більш поважною", - написав Трамп.

"ЗМІ, які штампують фейкові новини, і демократи, діючи як одна команда, обманним шляхом змусили це все видаватися поганим. Це було не погано, це було дуже законно і дуже добре. Полювання на відьом триває!" - додав президент США.

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Це було не погано, це було дуже законно і дуже добре, - Трамп про розмову із Зеленським 01

Нагадаємо, раніше, 26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

У середу, 25 вересня опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Тим часом Трамп пообіцяв оприлюднити розгорнуту стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським від 25 липня, яка стала причиною серйозних політичних загострень у США.

Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150863
 
   
 Топ коментарі
 
Нет сомнений, шо Рыжему было очень хорошо в процессе "общения" с Моникой Зеленски "Это было не плохо, это было очень законно и очень хорошо", - Трамп о беседе с Зеленским - Цензор.НЕТ 2001
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Зараз на вас поскаржиться якесь осаженіле зебілятко
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Нащо скаржитись - хай всі бачать як ви кацапи ненавидіте свободу вибору українців.
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им просто выгодна Украина отсталая. все новшества доканывают этих старых калош.
За Зе голосовала молодёжь и средний возраст.
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абсолютно никакой ассоциации. соевым предлагается прочистить мозги от щикалада.
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"Це було не погано, це було дуже законно і дуже добре", - Трамп про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 9460

Моника сегодня - старая жЫрная корова с вальгизмом. ргг.
Зе - спортивный красивый мужчина в расцвете лет!
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Орда на несколько часов раньше оглашает подобные новости,но в своей интерпретации.Такое впечатление,что линии задержки не дают нашим быть более оперативными.
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ніт !
це величезна харизматичність лідера епохи ))))
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Hо мой самый великий вождь и музыкант который любовен всем в мире и мне больше Моцарта он есть - Великий Зеленский В.А. Он - славный гений музыки, великий мудрец и юрист, любовный слуга народа и основатель, теплый и мягкий и нежный мужик человек и сладкий артист! Я его уважал и дивился над гениальный труд этого музыканта. Я смотрел много его кино и Дистрикт 95. Они все очень интересны и увлекательны там много прельстивый музыка на пиано и ржать лошадка и мудрых мыслей и приключения великий герой народный призедент Бородоголик! И я согласен что Зеленский - Партия! И мне гордо за это. Зеленский писал много раз "Эра бедного конца" и "Сделать совместным они" и я сделал вместе 73% и тоже горжусь. Он великий потому что построил прельстивый украинский общество и возрадовался до плеши. За это его все уважали и строят мавзолей! Мой любимый музыкант Зеленский В.А. мне нрався и любивный ко мне промозгло. Я - горден!

(с) за мотивами креативів Лі Вонг Яна
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Це залежить с якого боку на це дивитися. Зе - першiй президент Украiнi, якiй отримав "кликуху" у США. Та ще й так швиденько...
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Olena Vasylchenko‏ @vasil59_chenko

Что больше всего потрясло во всей истории Зе и Трампа.
Нам просто навязьівали снова взять на себя очередную вину рашки. А Зе как бьі бьіл не против.
Скрин из комментов у Айзенберга (под сводкой амерских новостей за среду https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2344260205822538&id=100007157436416&refid=17&_ft_=mf_story_key.2344260205822538%3Atop_level_post_id.2344260205822538%3Atl_objid.2344260205822538%3Acontent_owner_id_new.100007157436416%3Athrowback_story_fbid.2344260205822538%3Astory_location.4%3Athid.100007157436416%3A306061129499414%3A2%3A0%3A1569913199%3A960302611147509343&__tn__=%2As%2As-R
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Olena Vasylchenko‏ @vasil59_chenko 15 часов назад

и простой детский вопрос в голове вертится. А Байден уже заявил, что хочет прозрачного независимого расследования, чтобьі снять все обвинения?.. Или, теперь, из-за действий Трампа, Байден автоматически считается праведником, и даже вопросьі ему (и послице) задавать неприлично??
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Моня Зельцман, він же Моніка Зеленські 😂
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Нет сомнений, шо Рыжему было очень хорошо в процессе "общения" с Моникой Зеленски "Это было не плохо, это было очень законно и очень хорошо", - Трамп о беседе с Зеленским - Цензор.НЕТ 2001
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Ты же русский, это твое обычное состояние.
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Зхмиздив з ЖЖ Ібігдана:

Сравнение Зеленского с Моникой Левински некорректно. В случае с Моникой Клинтон действительно выложил только свою часть.
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Трямп - типове мурликанськоговор'ящєє ***********.І йому Обама продовжує сцяти в під'їзді Білого Дому.
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Те що ви розповсюджуете кацапський антисемітизм навіть не дивує.
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а в чому антисемітизм ?
в зелених підгоряє від правди ?
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МонЯ ЛіЗа кажуть що це прапрабабуля Моні Зеленого.
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С кацапского сайта спаяла. Нефик шастать по сайтам врага, при этом прикидываясь *патриотом Ураины". Лицемерка!
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А тебе- на норд- ест. В парашу то есть.
Ни один украинский сайт не пишет на парашинском. Украинцу по ним шастать унизительно. Вы это делаете, чтоб от врага взять оскорбления всего украинского.
Вы и мову подучили для конспирации.
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ти там знаєш..
сама лайкала весь російський непотріб і не гидувала.
то спеціально для тебе.
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Опять продолжаешь брыхать! Весь СФ загадила брЫхнёй!
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що, козочка, нічого не випросила ?
не має з чим на РФ побігти ?
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Это у тебя фиксации *доносы. А нормальные сигнализируют , когда считают нужным. Що занадто, то не здраво.
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ти і нормальне ?
це так само як добкін джуніор і не наркоман )))
анекдот !
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Нормальные меня причисляют к нормальным. А мнение остального контингента для меня не авторитет.
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а хто ж це такі ?
амєдов в трьох ніках ?))
чим далі, тим смішніше.
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мне с тобой не интересно разговаривать - нечему научиться и к симпатикусам не относишься. Найди собеседника по своему уровню.
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так потеряйся уже вконец...
я тебя вообще к общению не приглашала.
и пожалуйста, поменьше ляпай под моими комментами,
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хм. Констатация факта - легитимно!
*ляпать* - такое кацапское словечко.
Когда нервные теряют толлерантность, то переходят на кацапский.
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ти з кацапського і не злазила..
українську вивчити не спромоглась, бо вона тобі не рідна.
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Не так было в истории: кацапы скопировали мову Киевской руси.
Но те кацапы, что на сайте здесь лазят, используют именно кацапский, с пошлыми сленгами и с оскорблениями украинцев!
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це звичайнісінька відмовка у виправдання.
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не потеряется - ето жевачка в волосах, тут тока наголо...
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та я знаю. вона майже щодня мене дратує.
набридла вже, ця коза..ностра.
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Тю,а ти звідки знаєш,що з кацапського?Шастаєш?
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Ты прочитал мой коммент или только как делают неучи - первого предложения половину. Перечитай заново, продумай, а потом делай заключения. А то с вами, недалёкими, и так уже тошнит... так ещё и пристаёте.
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Багато слів.І всі цапською.Дальокая ,на питання відповідати будеш?Нудить,бач,її.Засобами контрацепції користуватись не пробувала?
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Ни один украинский сайт не пишет на парашинском.

См. мой коммент от 17:41
И ваще : бухаешь - не заходи на люди. А то кажешься странным.
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Мужу нравлюсь, а мнениями других не интересуюсь.
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'He should have worn a blue suit!' Ukrainian president is dubbed 'Monica Zelensky' over his now infamous phone call with Donald Trump that may lead to impeachment
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7510371/Ukrainian-president-dubbed-Monica-Zelensky-phone-call-Trump-lead-impeachment.html
Ukraine's president is being dubbed "Monica Zelensky" at home
https://qz.com/1717059/ukraines-president-is-being-dubbed-monica-zelensky-at-home/
"Це було не погано, це було дуже законно і дуже добре", - Трамп про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 6300
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Зліва, рівень більшості українських виборців. Дивіться, це як ви виглядаєте, ЗеБіли☹️
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цікаво ця відсилка до "голубої сукні" це щось від тої Моніки?
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То что порохоботы придумали сто прозвищ, не делает их всемирно известными даже если сто пятьсот тыс раз на инглиш их написать
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не устаю поражаться доне - так самому себя хвалить,
так откровенно и не стеняясь самого себя и лесть любить - может тока он...
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Все ж таки ми на жаль поки не цивілізована країна, бо в будь якій цивілізованій країні худобу, яка захворіла сказом, утилізують і тільки в Україні скажена порохохудоба волає де не попадя, розносячи захворювання, особливо на території цього скотного двору.
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Звонок Трампу.
Скажика,дядя,ведь навалом
Бурисма,обгаженная алчным стадом,
Хантеру была в подгон задаром
Преподнесенна Петром ведь раком !!!

А ведь были ж схватки боевые ,
Да постят везде еще какие !
На аукционе ели даже воду,
Украину обмануть хотели сходу,
Вроде коррупционеру дулю по закону,
А угодить хотели янки по-любому.
И не даром же вся порохоботская рать
Толкала тост и жрала тост за деда Байдена!

- А скажика,сына,ведь не даром
Халва обгаженная старым салом
Демократу отдана ?
Была!

Ох не даром дядя, ох не даром
Была она ,
Многоходовочка квартала заиграла,
От узника Женевского озера настала,
И недаром помнит вся Россия
Про день шизофренника...
- Да ,сына,были люди в наше время,
Не то,что ваше бывшее конфетное племя,
И агенты наши ,предатели антидепрессантные.
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учитывая, как прошлая власть поносила республиканцев, и ставила на демократов, речь Трампа - зирець толерантности и любви!)
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Сдается мне, что Зеля вляпался в дерьмо по самое не могу.
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