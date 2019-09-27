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 Політика України, Суспільство
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Все про:премія (145) Сенцов (795)

 Сенцову вручать премію Сахарова в Страсбурзі 22 жовтня, - Йозвяк (виправлено)

Український режисер Олег Сенцов у жовтні особисто отримає премію "За свободу думки" імені Сахарова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав у Twitter  брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Сенцов отримає премію Сахарова в Страсбурзі 23 жовтня", - зазначив він.

Трохи пізніше Йозвяк написав, що церемонія відбудеться у вівторок, 22 жовтня.

Нагадаємо, 12 грудня 2018 року Олег Сенцов, на той момент незаконно утримуваний у Росії політв'язень, був нагороджений премією "За свободу думки" імені Сахарова". На церемонії нагородження замість нього виступила сестра Сенцова Наталія Каплан.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150861
 
   
 Топ коментарі
 
Разница есть.
Савченко психически больная, Сенцову вручат премию Сахарова в Страсбурге 22 октября, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 8156 а Сенцов вроде бы нет.
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...вы ещё налепите из Сенцова, как из Обамы Савченко...
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надюха на зоне ни дня не чалилась а сразу пошла на размен-обмен
сенцов в заполярье на курорте отдыхал
улавливаете разницу???
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"...на зоне не чалилась..." -- ты шо, блатной? -- она на киче припухала... *)
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тикай-те свого язика у піхву своїй вівці, а не незнайомим людям
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Разница есть.
Савченко психически больная, Сенцову вручат премию Сахарова в Страсбурге 22 октября, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 8156 а Сенцов вроде бы нет.
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Сенцов уже заявлял что не поддерживает зебобика , так что все нормально Сенцову вручат премию Сахарова в Страсбурге 22 октября, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 1738
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...насколько я припоминаю, Савченко только в тюряге была нормальной... ...а попала туда из-за своей ненормальности... -- шо и подтвердилось после выхода... *)
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Сенцову вручат премию Сахарова в Страсбурге 22 октября, - Йозвяк (исправлено)
сенцов достоин уважения
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Зебилы , а почему Сенцов говорит что не поддерживает вашего зебобика ? Сенцову вручат премию Сахарова в Страсбурге 22 октября, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 9280
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Как же Сенцов его может поддерживать, лапоть?!
Олег с 2015 года из информационного пространства выпал - Зеленский еще даже не заявлял политических амбиций.
Дайте ему время разобраться, пробелы заполнить - за что Петя от народа поджопника получил.
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Дайте человеку путёвку на куррорт -- на полгода, минимум и психотерапевта хорошего!
И обслугу из красивых девок... -- может он обратно человеком станет, после парашной кичи?
Потом денег на кино -- нехай клевещет! *)
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Зачем ему возвращаться в страну захваченную бандой Коломойского ?
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Кацапы наоборот пишут, что он в колонии прозрел и советуют жениться на Савченко Сенцову вручать премію Сахарова в Страсбурзі 22 жовтня, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 3904
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Наде кто вручит? Она такое кино замутила, мама не балуй...
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Раньше премия была для людей. Сейчас политический пряник Запада.
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Что только не пишут кацапы о Сенцове. Что он прозрел, в колонии глаза открылись и советуют жениться на Савченко Сенцову вручат премию Сахарова в Страсбурге 22 октября, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 525
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Рождение сверхновой Гади
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Сенцов назвал Россию более комфортной страной для жителей Крыма. Он добавил, что полуостров никогда не был до конца украинским из-за неправильной политики Киева. «Некоторые вещи делались насильственно и неправильно, а какие-то вещи, которые надо было пресекать, которые дали ростки сепаратизму и "русскому миру", не были вовремя пресечены. То есть хорошие вещи были сделаны, но насильно, неофициально и не с душой», - сказал Сенцов.
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Сенцову вручат премию Сахарова в Страсбурге 22 октября, - Йозвяк (исправлено)





почитайте про Андрея Сахарова и сколько-чего он сделал .

и сравните с Сенцовым.

нушо сказать,
деваьвация тотальная во всем ентих палитико-премий.

только нобелевская премия еще держится.

но тем на палитеку на(((ать.






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Самая сильная стратегическая ошибка была Украины---это статус автономии. Только область. И областной центр---Симферополь. Да, базу оставить надо было в Севастополе, а свою на Черном море держать в другом месте или в двух---в том же Николаеве. Там ремонт---логично. Тогда бы и статус базы РФ был бы чёткий и цена аренды иная. Напоминаю в сто-первый раз. Первая цена аренды США у Японии о. Окинава на 1947г было 4 МИЛЛИАРДА зелени в год. Сейчас не знаю---копайте кому надо. Примерно 10-11 вроде. А кацапы нам кидали 96 миллионов и газом. И цена от рынка текущего на газ! Отака куйня малята. Все мы вышли из стройбата!
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...ипонутый Салафей из помойка ру, чуть из трусов не выскочил, нахваливая Сенцова за его высказывания, что крымской завезенке, ну очень комфортно живется под триколором и курицей- табака...откуда он узнал об этом, если приезжащее сюда, даже самое упоротое крымское кацапье, уже воет от счастья прозябать в нищете, устроенной коричнево-зелеными асвабадителями...
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