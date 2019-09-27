 Сенцову вручать премію Сахарова в Страсбурзі 22 жовтня, - Йозвяк (виправлено)

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.
"Сенцов отримає премію Сахарова в Страсбурзі 23 жовтня", - зазначив він.
Трохи пізніше Йозвяк написав, що церемонія відбудеться у вівторок, 22 жовтня.
Нагадаємо, 12 грудня 2018 року Олег Сенцов, на той момент незаконно утримуваний у Росії політв'язень, був нагороджений премією "За свободу думки" імені Сахарова". На церемонії нагородження замість нього виступила сестра Сенцова Наталія Каплан.
7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
сенцов в заполярье на курорте отдыхал
улавливаете разницу???
Савченко психически больная, а Сенцов вроде бы нет.
сенцов достоин уважения
Олег с 2015 года из информационного пространства выпал - Зеленский еще даже не заявлял политических амбиций.
Дайте ему время разобраться, пробелы заполнить - за что Петя от народа поджопника получил.
И обслугу из красивых девок... -- может он обратно человеком станет, после парашной кичи?
Потом денег на кино -- нехай клевещет! *)
почитайте про Андрея Сахарова и сколько-чего он сделал .
и сравните с Сенцовым.
нушо сказать,
деваьвация тотальная во всем ентих палитико-премий.
только нобелевская премия еще держится.
но тем на палитеку на(((ать.