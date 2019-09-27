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 Політика України
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Все про:НАБУ (2119) Байден (137) Злочевський (38) США (5509)

 Зміни у складі правління компанії Burisma Limited, куди входив син Байдна, не були і не є предметом розслідування НАБУ, - Бюро

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідує кримінальне провадження за фактом вчинення неправомірних дій чиновниками Мінекології під час видачі спеціальних дозволів на користування надрами підприємствам, засновником яких є Burisma Limited, у 2010-2012 роках, тобто розслідування не охоплює 2014 рік, коли відбулися зміни в складі правління цієї компанії, зазначили в НАБУ.

"Події, які розслідують детективи НАБУ у цій справі, охоплюють лише період 2010-2012 років. Зміни у складі правління компанії Burisma Limited, які наразі стали об’єктом уваги міжнародної спільноти, відбулися лише у травні 2014 року, тому не є і ніколи не були предметом розслідування НАБУ", - йдеться в повідомленні НАБУ у фейсбуці в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

У Бюро нагадали, що вони розслідують кримінальне провадження за фактом вчинення неправомірних дій чиновниками Мінекології часів президентства Віктора Януковича під час видачі спеціальних дозволів на користування надрами низці підприємств, засновником яких є Burisma Limited, а кінцевим бенефіціарним власником - ексміністр екології Микола Злочевський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ні Злочевський, ні Байден не фігурують у провадженні щодо зловживань в Мінекології, - Холодницький

"Перевірка діяльності членів правління приватних суб'єктів господарювання в періоди, які не мають стосунку до охоплюваного періоду можливого вчинення кримінального правопорушення (2010-2012. - Ред.), не є завданням НАБУ", - підкреслили в Бюро.

У травні 2014 року син тодішнього віцепрезидента США Гантер Байден став членом ради директорів Burisma Limited.

Зміни у складі правління компанії Burisma Limited, куди входив син Байдна, не були і не є предметом розслідування НАБУ, - Бюро 01

Злочевський обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді прем'єр-міністра України Миколи Азарова з липня 2010 року по квітень 2012 року. Наприкінці 2014 року він залишив Україну, а на початку 2015 року стало відомо, що Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні (ч.3 ст.368-2 КК). Генпрокуратура розслідувала кілька кримінальних проваджень, фігурантом яких був Злочевський, в 2015-2016 роках передала ці справи в НАБУ.

Також читайте: Син Байдена не порушував законів України, - Луценко

НАБУ повідомило, що розслідує кримінальне провадження про можливі зловживання в Мінекології в той період, коли його очолював Злочевський, отримали цю справу від Генпрокуратури за підслідністю наприкінці 2015 року. За версією слідства, зловживання мали місце під час закупівлі Мінекології у 2011 році на кошти державного бюджету послуг з дистанційного зондування землі.

У травні 2019 року директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро не закрило жодного кримінального провадження, яке стосується ексміністра Злочевського.

У вересні 2019 року ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена. Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Згодом Білий дім опублікував стенограму, яка ґрунтується на записах співробітників адміністрації США, які були присутні в кабінеті Трампа під час телефонної розмови із Зеленським.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150860
 
 
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В чём преступление Хантера Байдена? Министр папуасов сам себе выделил недра этой страны. А хитрый американец купил долю за стеклянные бусы
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Я так понимаю, версия старого анекдота - в действии? "Служил в одной из в/ч, лейтенант... Умный, работящий, непьющий. Ка-кто пошёл он, с женой, будучи в отпуске, в театр. И там у него жены пальто украли... Ну, милиция, сыр-бор... Нашли пальто, вернули...
Служит лейтенант... Сначала взвод лучший, потом рота... А потом - как "заклинило" - однокашники растут, а его на роте держат... Худо-бедно, до майора дотянул... Подошло время увольнения в запас. Приходит он к "кадровику", и спрашивает:
- Вот хоть сейчас признайся, почему меня постоянно, "затирали"?
-А помнишь, у тебя, в молодости, скандал был с жёниным пальто? Нам тогда сигнал пришёл - То-ли, у тебя пальто украли, то-ли ты... Вот и "подстраховались"...
Я смотрю, у "Рыжего" начало "подгорать", если он уже пытается подобные "вонючки", использовать... Прямо по Геббельсу - "Швыряйте в противника побольше грязи - что-нибудь, да прилипнет...".
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Сразу заднюю включили. Эх, пропали 390 миллионов.
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Бедные демократы ща холодным потом покрылись от страха. Если дело Байдена младщего ща расследуют, то Байдему старшему придется покинуть президентскую гонку
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