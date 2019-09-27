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 Суспільство
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Все про:адвокат (659) суд (5548)

 Рада адвокатів України закликала ВР направити на доопрацювання законопроєкт №1008

Рада адвокатів України закликала народних депутатів доопрацювати законопроєкт №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" з урахуванням позиції адвокатської спільноти.

Рішення РАУ звернутися до Верховної Ради, Президента України та міжнародних організацій ухвалено під час засідання в Одесі 21 вересня.

У зверненні йдеться про те, що законопроєкт несе ризики відступу від досягнутого рівня європейських стандартів у сфері захисту прав людини, повідомляє Unba.org.ua.

"На жаль, сьогодні ми бачимо, що відбувається прискорений процес внесення змін до законодавства, який несе серйозні виклики дотриманню принципів правової держави і загрожує зниженню досягнутого рівня стандартів Ради Європи в сфері правосуддя. Про це уже сигналізує офіційна позиція представництва Європейського Союзу в Україні і посольства Канади в Україні щодо проєкту закону №1008 про органи судового самоврядування та законопроєкт №1032 про реформу органів прокуратури, яка була поширена 11 вересня 2019 року.

Зокрема, ключові міжнародні партнери відзначили, що "є ризики, що непродумані кроки по зміні чинного законодавства, що регулюють діяльність судової влади, адвокатури, прокуратури ставлять під сумнів надійність України як партнера ключових європейських інституцій". У цьому документі вказано на необхідність "розпочати ретельний консультативний процес щодо вищезгаданих законопроєктів та залучити до нього відповідні правничих експертів, громадянське суспільство і міжнародне співтовариство". Законопроєкт №1008 наразі прийнятий у першому читанні без належних консультацій з професійною адвокатською спільнотою. Це суперечить міжнародним стандартам, насамперед, Основним принципам ООН про роль юристів, які передбачають залучення професійної організації адвокатури до розробки профільного законодавства", - йдеться у зверненні РАУ.

РАУ також наполягає на тому, що під час ухвалення законопроєкту №1008 обов’язковим є звернення до Венеціанської комісії.

Повний текст звернення можна подивитися тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150859
 
 
 Топ коментарі
 
что интересно, против только руководству НААУ, рядовых адвокатов это не колышит, а колышит тупой разводняк на бабки, на семинары, никому не нужные тесты и т.д.
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адвокаты не бояться. Боится Изовитова и ее близкие, которые узурпировали управление адвокатурой и хотят доить адвокатов, в надежде что те, взвинтят цены на услуги и станут обирать клиентов. Хотят сделать как у нотариусов, когда они за должность и место платили взятку 100 тысяч
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​а еще Папу Римского спросить не нужно?
вдруг он против отмены вашей монополии....
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​а еще Папу Римского спросить не нужно?
вдруг он против отмены вашей монополии....
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суки жжжжывски я отработал 25 лет с 1987 по 2012 год....АДВОКАТОМ сидел месяцами безработы ибо все шли по запискам от прокрора к судье от судьи к следаку вот так мафия сделалась мафиейа такиекак я кто не играл в лохотрон вые..и клиента сидели без работы....без этой монополии она была в уголовном процессе и то несовершеннолетних могли защищать родители и законные представители а как жжжжынок Портнов в 2012 году под жжжв написал закон все офигительный МОНОПОЛИЗМ СПРАВКА устная 1000 ГРИВЕН!!!! ВЫ ШО БРВТВА о..уела слегка письменная справка 5 тысяч ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОСТО ТУПОЕ ПРИЧЕМ ПО СУТИ И ФОРМЕ 15 ТЫСЯЧ...от за что борется жжжжвска адвокатура бандиты там одни члены и руководители ОПГ курьеры взяточники судья следак и прокурор умные не берет взятку от лица напрямую... а ее впаривает всегда адвокат ЗАПОМНИТЕ СЕЙ ФАКТ.. адвокат выписывает клиенту оууутиельный гонорар куда включена сумма взятки аванс задаток и все шито крыто...
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что интересно, против только руководству НААУ, рядовых адвокатов это не колышит, а колышит тупой разводняк на бабки, на семинары, никому не нужные тесты и т.д.
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Это никакой не совет адвокатов, старая чиновница, ставленница Медведчука - Изовитова, которая ранее возглавляла коррупционный Совет юстиции, а теперь вцепилась в должность председателя всей адвокатуры Украины как клещ в собачий хвост.
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Так для того и создавали эту кормушку, чтоб не пущать и доить.
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РАУ -просто громадська організація,а ВРЮ прописана в Конституції...

тому ВР ПОВИННО БУТИ НАСРАТИ НА БРЕХЛИВІ ЗАУВАГИ скорумпованої адвокатури...
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Монополию отменять. По любому. А Изовитова пусть ищет другой способ заработка.
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адвокаты не бояться. Боится Изовитова и ее близкие, которые узурпировали управление адвокатурой и хотят доить адвокатов, в надежде что те, взвинтят цены на услуги и станут обирать клиентов. Хотят сделать как у нотариусов, когда они за должность и место платили взятку 100 тысяч
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Не жалеют бабла на джинсу, понимают что шара кончиться. Циничной барыге видно хорошо занесли, что бы сделал монополию, а отбить уже не получиться.
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Знову громадянська війна, знову певна частина одної української меншини, яка у свій час захопила і привласнила адвокатуру , воює з іншо частино цієї ж нацменшини, які готують підгрунтя до рейдерського захоплення судової влади.
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це зовсім різні питання..
"акредитація" адвокатів і юридична підготовка "ринку землі"..
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Доработка нужна!
Нужно добавить два слова:
"Гражданин имеет право защищать свои права любыми способами"!
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Эта "бюрократия от адвокатуры". в ужасе от перспективы потери монопольки на представительство в судах, по любому поводу "печется о недопущении сужения прав граждан"! Их цель одна - приватизировать двери каждого суда, от районного до верховного!
А пропуск в суд для любого представителя будет НЕ у гражданина, а у "бюрократа от адвокатуры", который лучше гражданина-несмышленыша знает кто его будет представлять в суде! Истинным адвокатам монополька не нужна, только верхушке адвокатуры! "МОНОПОЛИЯ адвокатуры на представительство интересов граждан в гражданских, хозяйственных, административных спорах ДОЛЖНА БЫТЬ УНИЧТОЖЕНА!" Если новоизбранные депутаты отступятся от соответствующего законопроекта, принятого ими 337 голосами - значит ПРОДАЛИСЬ таки "МОНОПОЛЬКЕ" под иезуитские лозунги "о недопущении сужения прав граждан". Это ж надо на трезвую голову пытаться убедить, что право выбора представителя не только из адвокатов, но и из других юристов или опытных граждан - сужение моих прав на защиту! О-ХА-МЕ-ЛИ !!!!
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Эта "бюрократия от адвокатуры". в ужасе от перспективы потери монопольки на представительство в судах, по любому поводу "печется о недопущении сужения прав граждан"! Их цель одна - приватизировать двери каждого суда, от районного до верховного!
А пропуск в суд для любого представителя будет НЕ у гражданина, а у "бюрократа от адвокатуры", который лучше гражданина-несмышленыша знает кто его будет представлять в суде! Истинным адвокатам монополька не нужна, только верхушке адвокатуры! "МОНОПОЛИЯ адвокатуры на представительство интересов граждан в гражданских, хозяйственных, административных спорах ДОЛЖНА БЫТЬ УНИЧТОЖЕНА!" Если новоизбранные депутаты отступятся от соответствующего законопроекта, принятого ими 337 голосами - значит ПРОДАЛИСЬ таки "МОНОПОЛЬКЕ" под иезуитские лозунги "о недопущении сужения прав граждан". Это ж надо на трезвую голову пытаться убедить, что право выбора представителя не только из адвокатов, но и из других юристов или опытных граждан - сужение моих прав на защиту! О-ХА-МЕ-ЛИ !!!!
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Конечно к кормушке пристроились и против отмены монополии. Отменить и искоренить коррупцию в адвокатуре нужно однозначно.
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Кожна Людина має право на юридичний захист, але зараз його повністю монополізували адвокати, які становлять 0, 000000000000000000000000000001 % населення України. В суді позивачу не нададуть по суті слова, якщо він не звернувся за допомогою до адвоката. Бо той знає кілька завчених юр.конструкцій і слів. Ви ж розумієте, що це коштує великих грошей. По суті у нас створювали в останні роки таку собі юридичну Річ Посполиту з дуже ускладненою системою захисту простої людини, а рішення судів просто перетворились в цілі повісті і романи.
То чому люди так не задоволені судами, прокурорами і всією системою. Вона стає дуже недоступною, дуже дорогою для кожного і не зрозумілою.
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Про це уже сигналізує офіційна позиція представництва Європейського Союзу в Україні і посольства Канади в Україні
Я би на місці Разумкова ОФІЦІЙНО витребував "роз"яснення позиції" по даному питанню у посольства Канади..

по-моєму стара бл..дь Ізовітова тупо бреше..
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Даже не пытайтесь спорить "с продавшей душу"! Она пытается заставить всех нас отказать самим себе в праве быть разумными людьми - самостоятельно принимать решения, в том числе по такому вопросу как выбор представителя в суде! Это ж надо так упорно принимать всех граждан "за человеков-не-разумных", которые до седых волос дожили, а сами представителя в суде выбрать даже не могут... НЕ МОЖЕТ ни Канада, ни Европа защищать МО-НО-ПОЛЬ-КУ!!! Не надо даже спорить с теми у кого такие дикие денжищи через пару месяцев могут уплыть из рук!!! "Бюрократы от адвокатуры" применяют софизмы в стиле героя фильма "А я иду, шагаю по Москве". Вспомните, этого эпизодического героя сыграл актер Быков, который твердил: "Рисовал лошадь!? Нет, ты скажи - рисовал лошадь!?" И на ответ: "Ну, рисовал...", заорал торжествующе: "Все! Он сознался!!!" Давайте исходить из простой и понятной сути истерики "бюрократов от адвокатуры" - защита ХАЛЯВНЫХ денег и СУПЕР-КОРРУПЦИОННОЙ системы! А такое - ни Канада, ни Европа защищать НЕ МОГУТ по определению! Нас пытаются "утопить в словах" уводя от сути вопроса - ПРАВА гражданина на ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ выбор! ВЫБОР ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ - адвокат, юрист, опытный гражданин! Это будет НАШ выбор и не надо всяким там..., ну вы понимаете.
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