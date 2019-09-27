 Рада адвокатів України закликала ВР направити на доопрацювання законопроєкт №1008

Рішення РАУ звернутися до Верховної Ради, Президента України та міжнародних організацій ухвалено під час засідання в Одесі 21 вересня.
У зверненні йдеться про те, що законопроєкт несе ризики відступу від досягнутого рівня європейських стандартів у сфері захисту прав людини, повідомляє Unba.org.ua.
"На жаль, сьогодні ми бачимо, що відбувається прискорений процес внесення змін до законодавства, який несе серйозні виклики дотриманню принципів правової держави і загрожує зниженню досягнутого рівня стандартів Ради Європи в сфері правосуддя. Про це уже сигналізує офіційна позиція представництва Європейського Союзу в Україні і посольства Канади в Україні щодо проєкту закону №1008 про органи судового самоврядування та законопроєкт №1032 про реформу органів прокуратури, яка була поширена 11 вересня 2019 року.
Зокрема, ключові міжнародні партнери відзначили, що "є ризики, що непродумані кроки по зміні чинного законодавства, що регулюють діяльність судової влади, адвокатури, прокуратури ставлять під сумнів надійність України як партнера ключових європейських інституцій". У цьому документі вказано на необхідність "розпочати ретельний консультативний процес щодо вищезгаданих законопроєктів та залучити до нього відповідні правничих експертів, громадянське суспільство і міжнародне співтовариство". Законопроєкт №1008 наразі прийнятий у першому читанні без належних консультацій з професійною адвокатською спільнотою. Це суперечить міжнародним стандартам, насамперед, Основним принципам ООН про роль юристів, які передбачають залучення професійної організації адвокатури до розробки профільного законодавства", - йдеться у зверненні РАУ.
РАУ також наполягає на тому, що під час ухвалення законопроєкту №1008 обов’язковим є звернення до Венеціанської комісії.
Повний текст звернення можна подивитися тут
вдруг он против отмены вашей монополии....
тому ВР ПОВИННО БУТИ НАСРАТИ НА БРЕХЛИВІ ЗАУВАГИ скорумпованої адвокатури...
"акредитація" адвокатів і юридична підготовка "ринку землі"..
Нужно добавить два слова:
"Гражданин имеет право защищать свои права любыми способами"!
А пропуск в суд для любого представителя будет НЕ у гражданина, а у "бюрократа от адвокатуры", который лучше гражданина-несмышленыша знает кто его будет представлять в суде! Истинным адвокатам монополька не нужна, только верхушке адвокатуры! "МОНОПОЛИЯ адвокатуры на представительство интересов граждан в гражданских, хозяйственных, административных спорах ДОЛЖНА БЫТЬ УНИЧТОЖЕНА!" Если новоизбранные депутаты отступятся от соответствующего законопроекта, принятого ими 337 голосами - значит ПРОДАЛИСЬ таки "МОНОПОЛЬКЕ" под иезуитские лозунги "о недопущении сужения прав граждан". Это ж надо на трезвую голову пытаться убедить, что право выбора представителя не только из адвокатов, но и из других юристов или опытных граждан - сужение моих прав на защиту! О-ХА-МЕ-ЛИ !!!!
А пропуск в суд для любого представителя будет НЕ у гражданина, а у "бюрократа от адвокатуры", который лучше гражданина-несмышленыша знает кто его будет представлять в суде! Истинным адвокатам монополька не нужна, только верхушке адвокатуры! "МОНОПОЛИЯ адвокатуры на представительство интересов граждан в гражданских, хозяйственных, административных спорах ДОЛЖНА БЫТЬ УНИЧТОЖЕНА!" Если новоизбранные депутаты отступятся от соответствующего законопроекта, принятого ими 337 голосами - значит ПРОДАЛИСЬ таки "МОНОПОЛЬКЕ" под иезуитские лозунги "о недопущении сужения прав граждан". Это ж надо на трезвую голову пытаться убедить, что право выбора представителя не только из адвокатов, но и из других юристов или опытных граждан - сужение моих прав на защиту! О-ХА-МЕ-ЛИ !!!!
То чому люди так не задоволені судами, прокурорами і всією системою. Вона стає дуже недоступною, дуже дорогою для кожного і не зрозумілою.
Я би на місці Разумкова ОФІЦІЙНО витребував "роз"яснення позиції" по даному питанню у посольства Канади..
по-моєму стара бл..дь Ізовітова тупо бреше..