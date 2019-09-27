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 Політика України
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Все про:вибори (4520) Кучма (378) Штайнмаєр (198) Донбас (13127)

 Для реалізації "формули Штайнмаєра" мають бути дотримані стандарти безпеки і контроль на кордоні з РФ, - Кучма

Представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма заявив, що проведення виборів на Донбасі (реалізація "формули Штайнмаєра") можливе після дотримання стандартів безпеки та встановлення контролю над українсько-російським кордоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Коротко щодо "формули Штайнмаєра". Моя позиція дуже проста і зрозуміла: мають бути дотримані стандарти безпеки і всі інші стандарти - тоді ми готові проводити вибори. У тому числі питання кордону українсько-російського. Я не кажу, що ми сьогодні можемо там прикордонників українських поставити, але хоча б СММ ОБСЄ - її і сьогодні туди не пускають. А коли неконтрольованого кордону близько 450 км - що це таке?" - сказав Кучма під час спілкування зі студентами Університету ім. Альфреда Нобеля в м. Дніпрі, відповідаючи на запитання щодо "формули Штайнмаєра".

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За його словами, якщо Україна та Росія хочуть проведення демократичних виборів і "щоб українська територія дійсно стала українською", а не підконтрольною Росії, то треба зробити "все, що відповідає цим стандартам". "Тоді і мир буде в Україні. Це записано і в Мінських угодах: перший пункт - безпека. А якщо щодня там стріляють, то про що можна говорити, якщо щодня гинуть люди?", - запитує Кучма.

Він зазначив, що не може сприймати позицію деяких політиків і не готовий підписувати документ, який не включає безпеку українців на Донбасі. "Коли з того боку (з Росії) звучить, що "ми один народ", то чому ми вбиваємо свій один народ? Тому ту політику, яку ми іноді слухаємо від деяких політиків, я сприймати не можу і під таким документом ставити свій підпис не хочу", – наголосив Кучма.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150858
 
 
 Топ коментарі
 
​Всех, кто говорит о "формуле Штайнмаера" надо просто пересажать в ТЮРЬМУ!
По статье, за Гос ИЗМЕНУ.
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формула Штанмаера не может быть лучше ее создателя.
может самого Штанмаера в куда нибудь уже имплементировать и парy тройку раз реализовать?
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​Всех, кто говорит о "формуле Штайнмаера" надо просто пересажать в ТЮРЬМУ!
По статье, за Гос ИЗМЕНУ.
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А за "Минские соглашения" давать пожизненное ?
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так все подонки как то фирташи, ахметки, пинкисы и прочие свиновальцы это его выкормыши.​
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​ Я не говорю, что мы сегодня можем там пограничников украинских поставить, но хотя бы СММ ОБСЕ
Источник: https://censor.net.ua/n3150858
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Дядя - ты дурак ?
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не зможемо контролювати кордон, зазнаємо поразки.
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нет. это мыролюбный бред. Просто границу нужно установить по лугандонской линии разграничения. И отстреливать все что шевелится возле нее.​
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А с чем конкретно вы не согласны? СССР Великую Отечественную войну выиграл? Выиграл. А сколько с тех пор войнушек было развязано и им, и его преемницей рашкой?
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я нічого не чула про вялікую отєчєствєнную.
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А, понятно. А на Донбассе кацапские войска есть, или ихтамнет?
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Ну вот вы и ответили на мой вопрос. Чистосердечное признание, так сказать.
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Когда нет единого мнения и единого видения проблемы, все рассуждения бессмысленны и превращаются просто в гадания...
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Яким би не був Кучма,але те шо він за Україну,цього в нього не відняти.
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Порохоботы, вы уже определились, такая формула это хрошо или плохо?
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Похоже, "формула Штайнмайера"- дело решенное.
ЗЕ всех сделал!
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Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
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формула Штанмаера не может быть лучше ее создателя.
может самого Штанмаера в куда нибудь уже имплементировать и парy тройку раз реализовать?
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Україна зобов"язана контролювати кордон по усьому периметру.
Не контролється кордон України на Лугандонії - контролється сіра зона, ведуться бойові дії.
І це буде до тих пір доки Україна не буде вспромозі контролювати кордон, доти доки на Лугандонії не перестануть діяти бандитськи угрупування на гроші РФії.
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Гуцул , для вас єто открьітие , но на оккупированной территории усилиями Минобороньі РФ создана мощная войсковая группировка , фактически - танковая армия. Ее задача , прорьів обороньі и наступление на большую глубину, измеряемую в сотнях километров.
Для обороньі такие группировки не создаются ...
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"формула Штайнмайера" вообще НЕПРИЕМСЛЕМА для Украины ,поскольку она подразумевает собой не только проведение выборов,но и ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ т.н. "особый статус".Причём этот "блатной статус" затронет не только оккупированные части,а полностью Донецкую и Луганскую область,поскольку затрагивает весь спектр местного самоупраления.И самое неприятное и опасное для Украины,это то,что решающим в этой махинации является заключение ОБСЕ.Законно ли прошли выборы или незаконно решает не Украина,чья территория дерибанится,а посторонняя организация,которая давно и небезосновательно подозревается в подыгрываниии интересам России.
Почему так Кучма старается подыграть этой "формуле".а не полностью её исключив,перейдя на альтернативные поиски и варианты,вероятно нужно искать в прошлых деяниях кучмы.А именно в периоде НУ ОЧЕНЬ СТРАННОМ согласии освободиться от ЯО под весьма сомнительные и практически необязательные к выполнению в части сохранения украинских территорий обязательств других подписантов,владельцев ЯО,между прочим,не пожелавших самим избавляться от ЯО.А Кучму предупреждали и юристы,и политики ,и разведка,что это-простой "развод" для Украины и крайне рисковая авантюра.Это и подтвердилось в 14 году.
САМОЛИЧНОЕ решение Леонида Кучмы привело сейчас то,что имеем.А имеем только выигрышный интерес России,пассивное наблюдение США и других подписантов.
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Когда с той стороны (из России) звучит, что "мы один народ", то почему мы убиваем свой один народ? ПИсточник: https://censor.net.ua/n3150858.
Так почему, с ДВУХ сторон, мы убиваем свой народ???
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