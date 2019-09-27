 Для реалізації "формули Штайнмаєра" мають бути дотримані стандарти безпеки і контроль на кордоні з РФ, - Кучма

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Коротко щодо "формули Штайнмаєра". Моя позиція дуже проста і зрозуміла: мають бути дотримані стандарти безпеки і всі інші стандарти - тоді ми готові проводити вибори. У тому числі питання кордону українсько-російського. Я не кажу, що ми сьогодні можемо там прикордонників українських поставити, але хоча б СММ ОБСЄ - її і сьогодні туди не пускають. А коли неконтрольованого кордону близько 450 км - що це таке?" - сказав Кучма під час спілкування зі студентами Університету ім. Альфреда Нобеля в м. Дніпрі, відповідаючи на запитання щодо "формули Штайнмаєра".
За його словами, якщо Україна та Росія хочуть проведення демократичних виборів і "щоб українська територія дійсно стала українською", а не підконтрольною Росії, то треба зробити "все, що відповідає цим стандартам". "Тоді і мир буде в Україні. Це записано і в Мінських угодах: перший пункт - безпека. А якщо щодня там стріляють, то про що можна говорити, якщо щодня гинуть люди?", - запитує Кучма.
Він зазначив, що не може сприймати позицію деяких політиків і не готовий підписувати документ, який не включає безпеку українців на Донбасі. "Коли з того боку (з Росії) звучить, що "ми один народ", то чому ми вбиваємо свій один народ? Тому ту політику, яку ми іноді слухаємо від деяких політиків, я сприймати не можу і під таким документом ставити свій підпис не хочу", – наголосив Кучма.
По статье, за Гос ИЗМЕНУ.
Источник: https://censor.net.ua/n3150858
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Дядя - ты дурак ?
"Війну неможливо виграти перемогами. Той,хто виграє війну,ніколи не перестає воювати"
Взято з Хемінгуея "Прощавай зброя".
Це слова, що промовив дезертир Пассіні про ЗАВОЙОВНИЦЬКУ ВІЙНУ. Слова дезертира, що не хотів бути окупантом
ЗЕ всех сделал!
может самого Штанмаера в куда нибудь уже имплементировать и парy тройку раз реализовать?
Не контролється кордон України на Лугандонії - контролється сіра зона, ведуться бойові дії.
І це буде до тих пір доки Україна не буде вспромозі контролювати кордон, доти доки на Лугандонії не перестануть діяти бандитськи угрупування на гроші РФії.
Для обороньі такие группировки не создаются ...
Почему так Кучма старается подыграть этой "формуле".а не полностью её исключив,перейдя на альтернативные поиски и варианты,вероятно нужно искать в прошлых деяниях кучмы.А именно в периоде НУ ОЧЕНЬ СТРАННОМ согласии освободиться от ЯО под весьма сомнительные и практически необязательные к выполнению в части сохранения украинских территорий обязательств других подписантов,владельцев ЯО,между прочим,не пожелавших самим избавляться от ЯО.А Кучму предупреждали и юристы,и политики ,и разведка,что это-простой "развод" для Украины и крайне рисковая авантюра.Это и подтвердилось в 14 году.
САМОЛИЧНОЕ решение Леонида Кучмы привело сейчас то,что имеем.А имеем только выигрышный интерес России,пассивное наблюдение США и других подписантов.
Так почему, с ДВУХ сторон, мы убиваем свой народ???