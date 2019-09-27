 Нардеп Корявченков (колишній Юзик із "Кварталу-95") взяв дружину помічницею депутата

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".

Тетяна Корявченкова - економіст за освітою. У шлюбі з колишнім "кварталівцем" вона перебуває з 2004 року, пара виховує трьох дітей.

Помічником чоловіка-депутата Корявченкова працює на громадських засадах.

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Екскварталівець Юрій Корявченков потрапив до Ради 9-го скликання як мажоритарник від "Слуги народу", отримавши перемогу на 33 окрузі у Дніпропетровській області.

Нині він є головою підкомітету з питань автомобільних доріг та дорожнього господарства Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. Корявченков має чотирьох помічників (усі вони співпрацюють з ним на громадських засадах).

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