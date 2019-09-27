EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  2538  102
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5791) помічник депутата (10) Юрій Корявченков (5) Слуга народу (318)

 Нардеп Корявченков (колишній Юзик із "Кварталу-95") взяв дружину помічницею депутата

Депутат Верховної Ради від "Слуги народу" Юрій Корявченков взяв собі в помічники на добровільних засадах дружину Тетяну Корявченкову.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".

Тетяна Корявченкова - економіст за освітою. У шлюбі з колишнім "кварталівцем" вона перебуває з 2004 року, пара виховує трьох дітей.

Нардеп Корявченков (колишній Юзик із Кварталу-95) взяв дружину помічницею депутата 01

Помічником чоловіка-депутата Корявченкова працює на громадських засадах.

Нардеп Корявченков (колишній Юзик із Кварталу-95) взяв дружину помічницею депутата 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 22-річна модель і учасниця конкурсу Міс Україна стала штатною помічницею депутата ВР Тищенка. ФОТОрепортаж

Екскварталівець Юрій Корявченков потрапив до Ради 9-го скликання як мажоритарник від "Слуги народу", отримавши перемогу на 33 окрузі у Дніпропетровській області.

Нині він є головою підкомітету з питань автомобільних доріг та дорожнього господарства Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. Корявченков має чотирьох помічників (усі вони співпрацюють з ним на громадських засадах).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Прийду на збори, скажу батькам, що вони довбо#би" - їхні діти можуть поламати ноги: нардеп Бужанський про відсутність люків на території однієї зі шкіл Дніпра

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150856
 
 
 Топ коментарі
 
И ​НИКАКОГО КУМОВСТВА. ТОЛЬКО ПРОФЕСИОНАЛИЗМ!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Теперь из столовки в верховной раде они могут в два раза больше продуктов домой принести...😀
 показати весь коментар
 
 
Зубожілі, ці двоє, мабуть - з ваших: на самім хлібі і воді здоров'я підірвали.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору