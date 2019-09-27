 Ставлення Берліна до Києва не зміниться, - представник Меркель

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йшлося на брифінгу в п'ятницю в Берліні.
"Ми не коментуємо розшифровки телефонних розмов", - заявив речник Меркель Штеффен Зайберт.
Він зазначив, що Німеччина останнім часом зробила великий внесок у захист суверенітету і територіальної цілісності України, проведення нею реформ.
Штеффен Зайберт зазначив, що між двома країнами ведеться активний діалог з метою підготовки саміту в "нормандському форматі", підтримуються численні контакти як з Україною, так і з іншими учасниками нормандського процесу. Зайберт також нагадав, що в Нью-Йорку Меркель зустрічалася і з Трампом, і з Зеленським.
Представник МЗС ФРН Райнар Бреуль зі свого боку уточнив, що участь Німеччини у справах України є дуже великою. За даними ОЕСР (Організації економічного співробітництва), ФРН є третім найбільшим партнером у плані надання допомоги Україні після США та ЄС, у який ФРН також робить внески. До того ж, Берлін дуже сильно ангажований політично в питанні розв’язання конфлікту, в тому числі в "нормандському форматі", та відіграє велику роль у Мінському процесі.
"І ми будемо продовжувати брати активну участь", - запевнив дипломат.
Нагадаємо, 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, що відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня.
Тож не такі патякали як наше ЗЕ.
...Меркель ж не вечная, как Зеля и *****... *)
В реале -- очень даже всё изменилось! -- ...шо Америка скажет в следующем году -- так и будет.
...но отношение Киева к Берлину не изменится...*)
Пошарил немного в мировой интернет сети. Там ад адский.
Не помню, чтобы так смеялись и издевались над Украиной.
Выкладывают перепугано-перекошенные фото Зеленского. Открыто пишут "про@@анная страна".
От така муйня, малята!
Иван Лютый
Ти мусиш розбиратися в історії, економіці, грамотно писати, і, бажано, знати іноземні мови.
Порохобот - це не про політичну силу. Це про Україну.
Це про віру не в месію та холодильник, а про те, що головний ворог - у Кремлі, нашій боротьбі - не одне століття, і ліпше ми передамо своїм внукам меча, аніж кайдани.
Порохобот - це коли за вдячність своєму Президенту дорікають люди, що репостять вірша про "маму Рімму".
Порохоботом бути втомлює.
Ти мусиш постійно відбиватися від нападів зрадофілів, русофілів та зелефанів, які один до одного чомусь дуже лояльні.
Ти завжди повинен чути питання "Хто убив Гандзюк", але не маєш права у відповідь запитати: "Хто убив Тимчука і Комарова?". Тому що опонент вже не пам'ятає хто це.
Це постійний супротив пропаганді та інтелектуальна праця.
Порохобот - це бути в меншості. Але у такій, яка нікому не продасться, нікуди не дінеться, і в більшості своїй складається із найкращих людей.
Порохобот - це тоді, коли багато хто соромиться свого вибору через 100 днів, не пошкодувати щодо свого жодного разу протягом п'яти років.
Путч - так путч, Петре Олексійовичу! Лупайте сю скалу, а ми будемо тилом.
Многая Вам літа і з Днем народження!
В.Царенко* * *
Гарних вихідних, шановні форумчани!