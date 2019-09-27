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Все про:Берлін (84) Німеччина (1284) Зеленський (2941) Меркель (586) Трамп (2055)

 Ставлення Берліна до Києва не зміниться, - представник Меркель

Представник канцлера ФРН Ангели Меркель Штеффен Зайберт заявив, що не коментує висловлювання президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа під час їхньої телефонної розмови, в якому вони критикували канцлера, але каже, що ставлення Берліна до Києва не зміниться.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йшлося на брифінгу в п'ятницю в Берліні.

"Ми не коментуємо розшифровки телефонних розмов", - заявив речник Меркель Штеффен Зайберт.

Він зазначив, що Німеччина останнім часом зробила великий внесок у захист суверенітету і територіальної цілісності України, проведення нею реформ.

Штеффен Зайберт зазначив, що між двома країнами ведеться активний діалог з метою підготовки саміту в "нормандському форматі", підтримуються численні контакти як з Україною, так і з іншими учасниками нормандського процесу. Зайберт також нагадав, що в Нью-Йорку Меркель зустрічалася і з Трампом, і з Зеленським.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Без Меркель, Олланда і Макрона санкції ЄС були б неможливі, - Порошенко про стенограму розмови президентів США та України

Представник МЗС ФРН Райнар Бреуль зі свого боку уточнив, що участь Німеччини у справах України є дуже великою. За даними ОЕСР (Організації економічного співробітництва), ФРН є третім найбільшим партнером у плані надання допомоги Україні після США та ЄС, у який ФРН також робить внески. До того ж, Берлін дуже сильно ангажований політично в питанні розв’язання конфлікту, в тому числі в "нормандському форматі", та відіграє велику роль у Мінському процесі.

"І ми будемо продовжувати брати активну участь", - запевнив дипломат.

Нагадаємо, 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, що відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня.

Також читайте: Порошенко захищає Меркель від критики Трампа, - Politico

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150854
 
   
 Топ коментарі
 
слава богу ваш дурак уже ​не при делах
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​Ложечки нашлись, но осадочек остался!))))
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​вони трохи почекають... і дочекаються сатисфакції
Ставлення Берліна до Києва не зміниться, - представник Меркель - Цензор.НЕТ 8713
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​Ложечки нашлись, но осадочек остался!))))
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меркель себя не уважает?...она таки достроит северный поток2..а лучшего наказания и не придумать​
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Да какой там осадок​. Вон проглотили же, что США их прослушивали. И тут замнут.
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​Подожди. подожди Меркель. Скоро зебилы не такое выдадут...
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Но шероховатость рояльных клавиш увеличат.
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​ага как поставляли семенсы компрессоры в крым так и будут поставлять , как строили гп2 так и будут строить
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​да-уж, фрау, простите нашего дурака.
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слава богу ваш дурак уже ​не при делах
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​ну да, рашку в ПАСЕ притянули, СП-2 тянем, заводик мерседеса под масквой построили, турбины в Крым поставили, всерьёз подумываем усилить суверенитет Украины, сняв санкции с путенского рейха.
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А почему они должны делать за нас нашу работу ? При Порошенко помогать нам приходилось, т.к. страна со​противлалась агрессии, а теперь, когда зеля "поплыл"... Европа будет рада скинуть обузу. Спасибо зеленому быдлу.
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​При Порошенко помогать нам приходилось))) как? глубокой обеспокоенностью? санкции и те были приняты под давлением штатов. наша работа - не языком трепаться, надев вышиванку.
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А що вони скажуть ?
Тож не такі патякали як наше ЗЕ.
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​Отношение Берлина к Киеву не изменится, - представитель Меркель
...Меркель ж не вечная, как Зеля и *****... *)
В реале -- очень даже всё изменилось! -- ...шо Америка скажет в следующем году -- так и будет.
...но отношение Киева к Берлину не изменится...*)
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​ПДЧ в НАТу не дадут???, рашкинские подстилки...
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​Зеленский просто высказал мнение предыдущей админстрации. Кстати очень верное, что удивиельно. Трамп дано утвреждает, что ЕС мало помогает Украине.
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Ага, ничего личного: Зеленский просто вылизал анус Трампу​. "Дипломат", блд. Жалкий трус и паяц. Всю жизнь вылизывал чужие анусы, потому и решил, что вот это и есть дипломатия.
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​ты считаешь что фрау Риббертроп досточно помогает Украине или все таки паРаше?
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​вони трохи почекають... і дочекаються сатисфакції
Ставлення Берліна до Києва не зміниться, - представник Меркель - Цензор.НЕТ 8713
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​Ого зацепило немцев.. Если не иземнится то, зачем об этом заявлять??
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​как ложили на Украину так и будут ложить...лишь бы ху@ло не обиделось и сп2 достроило
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Если бы Порошенко сейчас был президентом, новости выглядели бы так:"Украина и США договорились о новом пакете военной помощи. Миссия МВФ в Киеве увенчалась успехом. Принято решение о новых санкциях к РФ. Увеличен товарооборот с Европой."

Пошарил немного в мировой интернет сети. Там ад адский.
Не помню, чтобы так смеялись и издевались над Украиной.
Выкладывают перепугано-перекошенные фото Зеленского. Открыто пишут "про@@анная страна".

От така муйня, малята!

Иван Лютый
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​Упс, пєтєрасти вчергове обіс*ался))) Але їм не звикати - зараз темники нові підженуть і розпочнеться завивання на кшталт - ну німці ж не можуть інакше сказати, а ось наспрааааавді....
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​І наостанок:Порохоботом бути складно) З Днем Порохобота, однодумці!Порохоботом бути складно.
Ти мусиш розбиратися в історії, економіці, грамотно писати, і, бажано, знати іноземні мови.

Порохобот - це не про політичну силу. Це про Україну.
Це про віру не в месію та холодильник, а про те, що головний ворог - у Кремлі, нашій боротьбі - не одне століття, і ліпше ми передамо своїм внукам меча, аніж кайдани.

Порохобот - це коли за вдячність своєму Президенту дорікають люди, що репостять вірша про "маму Рімму".

Порохоботом бути втомлює.
Ти мусиш постійно відбиватися від нападів зрадофілів, русофілів та зелефанів, які один до одного чомусь дуже лояльні.
Ти завжди повинен чути питання "Хто убив Гандзюк", але не маєш права у відповідь запитати: "Хто убив Тимчука і Комарова?". Тому що опонент вже не пам'ятає хто це.

Це постійний супротив пропаганді та інтелектуальна праця.

Порохобот - це бути в меншості. Але у такій, яка нікому не продасться, нікуди не дінеться, і в більшості своїй складається із найкращих людей.

Порохобот - це тоді, коли багато хто соромиться свого вибору через 100 днів, не пошкодувати щодо свого жодного разу протягом п'яти років.

Путч - так путч, Петре Олексійовичу! Лупайте сю скалу, а ми будемо тилом.
Многая Вам літа і з Днем народження!

В.Царенко* * *
Гарних вихідних, шановні форумчани!
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Вот же дипломаты - "не изменилось", а простым языком - были херовыми, такими и остались.
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