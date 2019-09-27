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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (970) бешкет (415) Зоряна Скалецька (20)

 СБУ повідомила мені про ознаки корупції в поданих на підпис документах про закупівлю швидких на 100 млн грн. Чи є ще питання? - Скалецька прокоментувала заяви держслужбовців МОЗ

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька запевнила, що налаштована на вирішення конфлікту в міністерстві. У відомстві відбудеться аудит роботи і за його результатами неефективні співробітники будуть звільнені. Водночас вона отримала повідомлення від СБУ про можливу наявність ознак розтрати під час придбання швидких на 100 млн грн.

Про це йдеться в заяві міністерки охорони здоров'я Зоряни Скалецької, передає Цензор.НЕТ.

"Я взяла на себе персональне зобов'язання перед президентом, отримала його підтримку і схвалення щодо продовження руху змін у системі охорони здоров'я. Я взяла на себе персональне зобов'язання перед Верховною Радою України та народом України, що зроблю все, щоб кожен українець мав доступ до якісних, своєчасних, високотехнологічних медичних послуг. Я взяла на себе персональне зобов'язання перед прем'єр-міністром України, що виконаю кожен з пунктів, покладений на мене програмою уряду, та продовжу розпочаті трансформації. Несу персональну відповідальність перед народом України, президентом, парламентом і урядом. Тому перше – в МОЗ буде проводитися аудит. За його результатами найкращі, найефективніші працівники залишаться працювати на державу і український народ. Хто за картинками ховає неефективність і бездіяльність – на вихід", - заявила міністерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Через півгодини після нашого запрошення вона вибігла з будівлі, сіла в машину і поїхала", - держслужбовці МОЗ заявили, що Скалецька уникає зустрічі з ними

"Реформа державної служби – щоб професійні чиновники працювали на державу і не були політиками. Тому мені не зрозуміло, чому чиновники тиснуть на мене політичними засобами. У цьому мене підтримав прем'єр-міністр", - акцентувала вона.

"Друге – робота міністерства йде у звичайному режимі. Внутрішня сварка між одним із моїх заступників та частиною колективу відомства не впливає на те, щоб швидка доїхала до пацієнта вчасно, були ліки, готувалися закони. Ми всі працюємо. Громадянам немає про що турбуватись", - запевнила міністерка.

"Третє – про звинувачення та інформацію щодо ліків, придбання автомобілів швидкої допомоги та інші закиди. Я особисто вивчаю кожен з пунктів. Дивно, правда, що я дізнаюсь про проблеми через Facebook (до речі, як і про запрошення на зустріч із колективом), а не під час робочих нарад чи особистого повідомлення. Дивно, що я дізнаюсь про проблеми через Facebook, коли перебуваю у відрядженні в США. Окрема увага – про закупівлі автомобілів. СБУ повідомила мене, що документи, які мені надали на підпис, мають ознаки корупції (розтрати) на 100 млн гривень. Про це кілька тижнів тому я повідомила і департаменти охорони здоров'я в областях. Чи є ще питання?" - констатувала Скалецька.

Також читайте: Конфлікт між керівництвом і співробітниками МОЗ вирішуватиметься після приїзду Скалецької зі США, - Гончарук

"Хочу запевнити всю команду міністерства – всі, хто працює ефективно на державу і народ України, спеціаліст у своїй справі – далі буде працювати в команді. І на тому крапка. Суть реформи державної служби – професійні чиновники, знавці своєї справи, що без політики працюють на державу. А не політичними засобами воюють з командою міністерства. Не я цю війну почала, але я її завершу. Зустріч з колективом буде. Так само, як і в перший день моєї роботи, коли я зібрала всіх і спитала про нагальні завдання, що скорше необхідно. Спілкуюсь з усіма, дослухаюсь, працюємо спільно. Пацієнти та лікарі втомились від політики. Вони чекають на результати нашої роботи", - резюмувала міністерка.

Нагадаємо, 24 вересня працівники МОЗ оприлюднили відкритий лист - звернення до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, в якому заявляють, що в міністерстві майже місяць не підписуються важливі документи, зриваються закупівлі лікарських засобів і виробів для важкохворих українців, а також зриваються закупівлі вакцин, зупинено реалізацію міжнародних проєктів технічної підтримки, зокрема і за квотою Світового банку, заблоковано субвенційні платежі регіонам.

Пізніше він на своїй сторінці в Facebook заявив, що впевнений, що глава Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька знайде шляхи вирішення проблеми всередині відомства.

СБУ повідомила мені про ознаки корупції в поданих на підпис документах про закупівлю швидких на 100 млн грн. Чи є ще питання? - Скалецька прокоментувала заяви держслужбовців МОЗ 01
СБУ повідомила мені про ознаки корупції в поданих на підпис документах про закупівлю швидких на 100 млн грн. Чи є ще питання? - Скалецька прокоментувала заяви держслужбовців МОЗ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150853
 
   
 Топ коментарі
 
У чому була потреба у поїздці разом із клоуном у Америку?
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​Люди мрут ,как мухи ,а она улыбается.Да, не Супрун она.Та хоть просветительской работой занималась.Даже мне,сроду не лежавшему в больнице, и то было полезно.Ульяна не бросай своё просвещение!Опять в мракобесие иначе попадём
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может губы не позволяют фоткаться без улыбки, как "путчистке лизе"
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А тут верещали шо Супруниха доктор-смерть.​
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зебілам доходить. І те - лише через сраку. Щоправда, запізно.
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.. . о возможном наличии признаков .. не ну так и я могу без всякого сбу - возможно есть похожее на признаки похожего ​
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У чому була потреба у поїздці разом із клоуном у Америку?
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Там настоящие хозяева МОЗ, нужно было получить установочные указания.
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Зелебот, так ви ж казали, що у Супрун керівництво у Америці? А тепер у зедурепи Скалецької? Да, послідовність це не твоє...
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она узнает из фейсбук...может пошутили...все-таки сам президент ключит от скорых по-скорому вручал...
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оказывается, не только петро не дает покоя новой команде...исландская сборная, работай-те​
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Лена, успокойся, идиотка. Хватит постить унылые картинки.​
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оказывается, не только петро не дает покоя новой команде...исландская сборная, работай-те​
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ожидаемо все что не по ней будет коррупцией аж скучно​
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​Це вона про "швидкі" на яких піарився блазень?
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Бар​ышня-умничка. Так их))
Она назначила аудит и тормознула все процессы.
А люди уже получили за это денюшки...... Многие успели потратить(((
И как жить дальше? Только бастовать и подымать ветер........
Или кто-то думает, что эти клерки подняли бузу в интересах больных?????????
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Ахереть, "умничка". Тормознула, потому что бабло мимо нее прошло.​
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Да, у этой девушки в ее мыслях и душе все как нужно.Удачи ей и сил!!!
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​100 лимонов на скорые? Это как это - в каждое село скорая с установленым МРТ?
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​ ну там насколько я понял не только скорые входят в эту сумму но и постройка ФАПов в сёлах вместе с жильём для медработников и дневным стационаром . амбулаторией . между прочим на кацапских сайтах на дерьмо прямо исходили . что хунта в Украине медпункты в сёлах строит . а у них всё закрывается и больных на разваливающихся уазах возят по ***********.
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​Я кілька днів тому по цій темі сказав те ж саме - всі завивання почалися через зупинку в дерибані бюджетних потоків. Пацани вже відкати хапнули і за кордон вивели, а тут піндець... А ті, хто бабла закинув назад з відсотками "попросять"...Когось чекає поїздка до лісу...
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100% А деньшкофф-то нету ужо(((((((
И как жить при такой "злочинной владе"???
Можно-же и путь Пабата повторить(((
Если повезет(((

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если єто те скоріе, которые Ахметов закупил по просьбе Зе, то понятно, что есть признаки коррупции... они ведь через систему ПРОЗОРРО не прошли видимо, в конкурсах не участвовали и значит выглядят как взятка от Ахмета Зеленскому ))
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Пока мразью остается супрун и ее контора. Чем раньше ее вычистят, тем лучше.
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А сама ты где "официальное заявление" с обращением к сотрудникам написала - не в фейсбуке?
Нигде не жмёт?
И кто будет проверять профессионализм Скалецкой?
Пусть не долго пока поработала, но уже ж есть материал для аудита - может, с нее и начать?
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