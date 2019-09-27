EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  768  20
Все про:Боднар (28) Польща (1953) ексгумація (34)

 Україна дозволила Польщі проведення пошуково-ексгумаційних робіт

Україна дала Польщі формальну згоду на відновлення ексгумаційних робіт.

Про це повідомив український заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

Інформацію про надання відповідних документів підтвердив посол Республіки Польща у Києві Бартош Ціхоцький.

Згідно з умовами, висунутими українською стороною, ексгумація має проводитися українськими дослідниками разом із польськими експертами після виконання необхідних формальностей.

Офіційне прохання про відновлення ексгумації Польща подала минулого тижня. Цього тижня Україна дала Польщі позитивну відповідь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це було не те, чого ми очікували", - віцепрезидент Інституту нацпам'яті Польщі Швагжик про результати візиту Зеленського

"Зараз отримано згоду на проведення таких робіт, що означає, що польська сторона має вибрати пізніше виконавця. Виконавець, український виконавець, має отримати всі дозволи, вибрати місце, де будуть починатися ці пошуково-ексгумаційні роботи, і потім починати роботу спільно з польськими експертами", - зазначив Боднар.

Як зазначив посол Бартош Ціхоцький, документ, що його надала Україна, містить перелік процедурних дій, які має здійснити польський Інститут національної пам’яті з метою відновлення ексгумації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150852
 
 
 Топ коментарі
 
А українські пам'ятники воїнам УПА ляхи вже відновили ? Безхребетні зелені ​колаборанти навіть не поцікавилися, запроданці
 показати весь коментар
 
А подвох в том что поляки разрушили какие-то памятники УПА в Польше и посылали наших нафиг и принципиально отказывались идти навстречу.
И ничего хорошего не вижу в этом разрешении - это плевок и унижение Украины.
 показати весь коментар
 
или скорее дело в тупости игора д​
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
​кто подскажет в чём подвох . ведь не просто столько времени не разрешали ?
 показати весь коментар
 
Дело тянется со времён Богдана Хмельницкого.+ другие события.​
 показати весь коментар
 
 
Совковое наследие - не признавать и затирать нелицеприятные моменты собственной истории.​
 показати весь коментар
 
 
А подвох в том что поляки разрушили какие-то памятники УПА в Польше и посылали наших нафиг и принципиально отказывались идти навстречу.
И ничего хорошего не вижу в этом разрешении - это плевок и унижение Украины.
 показати весь коментар
 
 
Да . уже нашёл в интернете . поляки разрушали памятники над захоронениями украинцев и не разрешали провести перезахоронения в Украину . порох в отместку запретил полякам здесь копать. по крайней мере памятники в Польше рушить перестали сразу . . так и знал . что от зебилов ну ничего хорошего не дождёшься . любую новость смотришь со стороны . что опять за херню для страны придумали ​
 показати весь коментар
 
 
А українські пам'ятники воїнам УПА ляхи вже відновили ? Безхребетні зелені ​колаборанти навіть не поцікавилися, запроданці
 показати весь коментар
 
 
190 украинцев покалечено и убито в Польше с начала года.Вот повод пикетировать посольство и евросьтруктуры.​
 показати весь коментар
 
 
На пам'ять про українців у Польщі та знищення пам'ятників плюнули?
 показати весь коментар
 
 
​Прийдеться людям самим пояснювати що так не можна. І дослідникам й Зелінському.
 показати весь коментар
 
 
​Выдайте им совковые лопаты - пусть копают!!!
 показати весь коментар
 
​Правільний крок,війна закінчується,коли поховано останнього солдата.Польщі зараз потрібна Україна,а Україні Польща.
 показати весь коментар
 
​достойный прогиб зели за снос памятника упа, и учащающиеся избиения украинцев
 показати весь коментар
 
 
Ну все вірно, що не українцям при владі, до чужої національної гідності.
Наступний крок я так розумію буде дискусія на тему Lwow і Łuck polskie miasta і сойдемся где то по-середине.
 показати весь коментар
 
 
Скоро так же и под венгров прогнутся.Зепрогибательная команда
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору