 Сміла і Червоноград можуть залишитися без опалення через борги, - "Нафтогаз"

Інформацію про компанії, заборгованості яких ставлять під загрозу початок опалювального сезону, опубліковано на сайті НАК "Нафтогаз", повідомляє Цензор.НЕТ.

Всього в списку боржників - 116 компаній. Всього ж тепло в оселі українців постачають 1316 підприємств.

"Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в опалювальний період, що є абсолютно неприпустимим", - заявили в компанії.

Опалювальний сезон в Україні починається орієнтовно 15 жовтня. Опалення в будинках з централізованим теплопостачанням включається тоді, коли впродовж трьох днів середньодобова температура опускається нижче 8 градусів за Цельсієм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вмикати опалення в Києві почнуть з 30 вересня, - Поворозник