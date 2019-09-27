 Сміла і Червоноград можуть залишитися без опалення через борги, - "Нафтогаз"

Інформацію про компанії, заборгованості яких ставлять під загрозу початок опалювального сезону, опубліковано на сайті НАК "Нафтогаз", повідомляє Цензор.НЕТ.
Всього в списку боржників - 116 компаній. Всього ж тепло в оселі українців постачають 1316 підприємств.
"Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в опалювальний період, що є абсолютно неприпустимим", - заявили в компанії.
Опалювальний сезон в Україні починається орієнтовно 15 жовтня. Опалення в будинках з централізованим теплопостачанням включається тоді, коли впродовж трьох днів середньодобова температура опускається нижче 8 градусів за Цельсієм.
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/11B0CDBBF94ABFE4C225846C0051C83C?OpenDocument&year=2019&month=09&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&fbclid=IwAR0zoMhBNYc5RESVKDD4ph8mn5hXOtAjPR14eDZf_tZdeSB5jeIfnrWe1iMТам видно, что практически вся Украина будет мерзнуть. Но ЭТО никого не колышет.
Почему же. можно решить проблему, если все соседи на стояке согласятся установить автономку. Но... Если прочесть и послушать тех. кто устаналивает, то в сумме выходит огромная цифра. Практически неподъемная. Можно, конечно, и электрическое поставить. Что тоже недешево. И, главное, что нет, чтобы тарифы снизить для людей, а ни свои карманы набивать (нужно учесть, что те конторы. которые занимаются установкой автономного отопления, неплохо остегивают властьимущим), они вынуждают людей брать под автономку кредиты! Устраивать в квартирах разруху! Эти трубы, если не спрятать под пол, являются рассадниками для тараканов, что ужасно! Плюс разбалансировка в системе! Дома стояли по 30-40 лет без автономки, без сообветствующей вентиляции. И вдруг, на тебе! Ой, скажу я Вам, это еще те проблемы... Другое дело домА, которые строятся сейчас. А те, что еще до времен царя Гороха строили, в них нельзя - можно пострадать рано или поздно. Особенно, если котлы фуфлыжные. В общем, нюансов много. Пусть гады тарифы снижают. Хватит над людьми издеваться.
пшло нах, кацапье смердюче...
ты - зебил, а зебилы, априори, не способны высказать хоть что-то осмысленное
Дык Наш Бубочка - Солнышко Наше - приказал же какому "черту" продать свою машину, и на эти деньги подготовиться к отопительному сезону!
Неужели Наш Бубочка сморозил херню?
Быть не может - он же величайший политик современности.
На велосипеде ездит и все для народа.
читал, искусственный процесс-несите доллары в скупку,пока совсем не упал