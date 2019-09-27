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 Політика України
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Все про:Трудовий кодекс (12) Юлія Соколовська (4)

 Новий Трудовий кодекс буде спрямовано на лібералізацію трудових відносин, - міністр Соколовська

Нова редакція Трудового кодексу буде спрямована на лібералізацію трудових відносин роботодавця і працівника, повідомила міністр соціальної політики України Юлія Соколовська.

"Зараз Трудовий кодекс на етапі концепту, який ми пропонуємо. Насправді, є бажання, щоб він був досить ліберальним, зокрема в плані контрактних відносин. Головна ідея, щоб наші трудові відносини були менш зарегульовані. Ви, напевно, самі знаєте, скільки роботодавцю коштує створити робоче місце, а потім, якщо у нього не складається зі співробітником, то яка важка процедура звільнення. Документ буде направлено на лібералізацію взаємовідносин роботодавця і працівника", - повідомила Соколовська в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Міністр зазначила, що гнучкість на ринку праці і в трудових відносинах важлива для всіх, тому що буде створюватиметься більше робочих місць.

"У цьому і суть лібералізації, щоб роботодавці не боялися створювати робочі місця, щоб їм це було нескладно потім адмініструвати", - додала вона.

Водночас Соколовська спростувала тезу, що лібералізація Трудового кодексу для роботодавців буде таким собі наступом на права працівників.

Читайте також: Новий Трудовий кодекс треба прийняти до 1 січня, - Зеленський

"Я не вважаю, що лібералізація трудових відносин погана для людини. Є досвід зарубіжних країн, який показує, що при лібералізації трудових відносин реально створюються робочі місця, і з'являється гнучкість для працівників. Це не тільки і не стільки для роботодавців", - підкреслила міністр.

За її словами, через три-чотири тижні Мінсоцполітики, Мінекономіки і профільний комітет парламенту напрацюють концептуальні речі, з якими вже можна буде виходити на обговорення.

На уточнююче запитання, чи запрацює новий Трудовий кодекс з 1 січня 2020 року, глава Мінсоцполітики зазначила, що "це трохи оптимістично, але ми б хотіли зробити це якомога швидше". "Команда працює, щоб у терміни більш-менш вкладатися", - додала міністр.

Читайте також: Упродовж двох місяців побачите Трудовий кодекс, який буде занадто ліберальним для роботодавця, - глава комітету ВР з питань соціальної політики Третьякова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150846
 
 
 Топ коментарі
 
Особенно возможность увольнять во время декрета, этому поспособствует!

Работает у меня одна фанатка зеленского, надеюсь скоро залетит.
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конечно! теперече по новому КЗоТ ЗЕолигархи будут увольнять слуг по щелчку пальца без объяснения причин!!!
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​Все трудовые отношения одной фразой
Новий Трудовий кодекс буде спрямований на лібералізацію трудових відносин, - міністр Соколовська - Цензор.НЕТ 3116
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ага, раздєть, витряхнуть послєдишкі і содрать шкурку...
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​зебилизм Кривбасса прогрессирует:
Криворожские активисты вместо Павлова на должность заместителя мэра Кривого Рога предложили Януковича

https://www.0564.ua/news/2523950/krivorozskie-aktivisty-vmesto-pavlova-na-dolznost-zamestitela-mera-krivogo-roga-predlozili-anukovica-foto-video
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Владі головне - відпуза накормити буржуя.
а народ то таке, може пососати і лапу.
А буржуї натирили бабла.
обдерли народ як липку, і грошики в офшори.
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Із новим Трудовим кодексом, податками на малий бізнес,гігантськими акцизами на цигарки влада піде на місцеві вибори. Та вони що, ЗЕБІЛИ? ​
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Думаеш не будуть голо савать ?​ Аж бигом!
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в унисон с кацапией идут ​ там тоже кзот изменяют против людей . методички прямо из кремля получают
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Да, но вот только трудится похоже будет уже НЕКОМУ ....
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​а эти все конфети пускают и бульбашки..клоуны по вас уже пошли а вы играетесь в правительство...​
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Особенно возможность увольнять во время декрета, этому поспособствует!

Работает у меня одна фанатка зеленского, надеюсь скоро залетит.
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​Только хотела сказать, что дамочки скорее будут еще больше рожать, чтобы государство оплачивало им материнство, мать-одиночество и прочие плюшки, лишь бы не работать. Будет ходить по инстанциям, денег побольше выпрашивать, нежели на работу устроиться)). Их же мужичкИ - возле теплого бочка беременной жАны пивасик пить да футбол смотреть вместо работы. Вот и все работнички). Но самое плохое... все суды-пересуды будут на стороне детей и их количестве. (Это если кто вздумает их увольнять во время беременности, например)
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конечно! теперече по новому КЗоТ ЗЕолигархи будут увольнять слуг по щелчку пальца без объяснения причин!!!
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Она что и Трудовой кодекс будет писать?
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Алекс, это как в армейском Уставе будет:
1. Работодатель всегда прав.
2.Если работодатель не прав, смотри пункт 1.
Вопрос зебеням -вы этого хотели? Наслаждайтесь. И да, боюсь, к новой редакции КЗоТа, зеленой, работать здесь таки будет некому, правильно тут уже заметили.
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Вы, наверное, сами знаете, сколько работодателю стоит создать рабочее место, а потом, если у него не складывается с сотрудником, то какая тяжелая процедура увольнения. Документ будет направлен на либерализацию взаимоотношений работодателя и работника"Источник: https://censor.net.ua/n3150846

Ой ля, ржу с зебилов. Новый Трудовой кодекс будет направлен на либерализацию трудовых отношений, - министр Соколовская - Цензор.НЕТ 9465
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Надо добавить увольнение смс кой , на кой.​ Мы же в диджиутилизацию идем ?
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​Топ коммент) Ржу:D
Желательно чеб еще смску оплатил работник. А то на них смсок не наберешься)
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Пункт первый и последний нового Трудового договора:

1. Работник пишет заявление о увольнении по собственному желанию с моральной компенсацией в размере месячного заработка Работодателю.
2. Все свободны.....
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либирализация означает одно, пофигу права трудящихся!! что приведет к еще большему оттоку трудовых кадров за рубеж!! я понимаю что новые керманичи уже вовсю собирают и косят бабло для построения запасных аэродромов за рубежом, но что будут делать остальные которые не смогут убежать!!
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Что делать остальным, Руслан? ​ а пусть смотрят Вечерний Квартал и Голобородька.
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лібералізм був при совєтах. хрен горького п'яницю вигониш. а зараз рабство хочеться узаконити.
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пан, проффесор, ти хоч сам шось пойняв шо писданув?​
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Кодекс не тронь.Для либерантов есть контракт.Договорное право никто не отменял. И где почасавая оплата минимальная.
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​Всё ясно.Увольнение в отпуске,на больничном и в декретном отпуске.Зебилы,вы-зробылы цэ разом!
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​Ну а че,может и неплохо. Теперь Зебилов можно увольнять особо не выискивая причину. Норм.
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​почасовая оплата канула. смотрю в лету, Украина - це Европа!)
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​1. Жизнь с мудаками- Пойдем, я познакомлю тебя с мудаками,- сказал одному мальчику добрый волшебник.
- Спасибо, не надо,- ответил мальчик,- у меня хватает знакомых мудаков.
- Ты таких не знаешь, это редкие мудаки! - настаивал волшебник.
- А за чем мне с ними знакомится?
- Однажды они определят твою судьбу!
- Почему мою судьбу будут определять какие-то мудаки? - удивился мальчик - у меня есть мама и папа.
- За кого мама с папой проголосовали, те и будут определять твою судьбу,- ответил волшебник.После принятия первого варианта закона по РРО №1053-1 "О внесении изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" начальник юридического управления Кабмина (его забыли уволить) прямо перед Гончаруком насчитал 38 нестыковок с законодательством и одно нарушение Конституции. И прямо спросил Гончарука - вы хотите с этим работать или за это сидеть?

Гончарук позвонил Зеленскому. Закон пересмотрели, внесли изменения.Сегодня по той же процедуре тот же начальник юридического управления указал уже на 41 нестыковку. И сказал гениальную фразу - от того, что это будет бесплатно, оно не станет законным.2. США отменяют визовый режим, размещают свою военную базу, разрабатывают совместный план по противодействию Северного Потока-2. Это все с поляками. Там все гуд.А что же наш "великий мировой лидер"?Выше нос, мои деревянные Буратины. Я вам вишенку на торт принес.Как известно, в Штатах идёт информационная война Трамписты против Байденистов - с визгами, с воплями рубятся, перья летят. Всякие FOX против СNN. Везде мелькает Зеленский от NY Times до LA Times. Как вы думаете, акулы пера спокойно отпустят криворожского мальчика?Не кисните, сегодня-завтра вас и, к сожалению, нас с вами ждет новая порция позора. Оно в ООН.3. Сюрреализм.Зеленский: "Мы не сможем возродить экономику, если люди не будут платить налоги".И это говорит человек, который за 3 года приобрел недвижимости на 300 миллионов гривен, при этом почти все его юрлица убыточные, то есть не платят налоги.4. Итоги клоуна за неделю:- Цена на газ поднята;
- Импорт угля из-за поребрика увеличился втрое;
- ФОПы поставлены раком;
- Учителя - это мэм;
- Штайнмайер - это сила;
- Клоун - мировой лидер;
- Янык готовится вернутся;
- С позором изгнан еще один инвестор;
- Клоун ветировал закон о следственных комиссиях, который открывает путь для импичмента;
- Членство в НАТО - не приоритет;
- Прокуроры попали во времена Януковича;
- Качнули экономику на минус 1,7%.Эй, зебилоиды, вы как там? Вам в глазах еще не печет?Новый Трудовой кодекс будет направлен на либерализацию трудовых отношений, - министр Соколовская - Цензор.НЕТ 83965. А помнишь быдлан, когда ты бился в эйфории с пеной на е*альнике, что вы "сделали их вместе", собираясь отнимать и делить, вешать "порохоботов" и все остальное?Я писал тебе, гнида: начнут с таких как ты. Вас вые*уть и высушат первыми. Вас, а не условного Ахметова или Коломойского. И что? Как дела, уе*ки? Сделали "их" вместе? Что, и как? Чувствуете себя победителями? Уже живете как преЗеденты? Как коммунальные, уже снизили? А зарплаты ваши как, подпахотные дешевые шлюхи? Уже по €4000 или уже больше? Хуже не стало? Наклейки с машины чем сдирали? Как там борщевой набор? Алло, х*есосы?Конечно, тебя, гнида ты тупая, никто спрашивать не будет. Тебя будут раздевать, е*ать и доить. Вы сделали это вместе, помнишь? Моя ты бубочка….Просто держу вас в курсе.6. Редакция приносит свои извинения.Мы допустили грубую ошибку в слове "лидер" - вместо буквы "п" мы случайно напечатали букву "л". Виновные уже н
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Це все реформи та покращення. покращення на покращенні​ і новий трудовий кодекс у тому ж ряду.
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​Пинок под зад. Это достаточно либерально, или для пущей либеральности нужно помочь другими частями тела?
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​1. Работодатель всегда прав.
2. Если работодатель неправ, смотреть пункт 1.
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​Работникам без профессии станет совсем худо!
А "криворукие" и "безмозглые" работники будут просить милостыню возле супермаркетов.
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А криворукие и безмозглые пойдут отнимать у умников, как уже было в начале ХХ века

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именно так и будет
а если добавить сюда кучу оружия которое на руках,будет очень весело​
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​Зебилы, пока вы любовались кубиками на животике Вовочки и его красными труселями - вам накидали таких ништяков! Но самое интересное - винить некого, вы сделали ЭТО. З"їли? Тепер плямкай(те)!
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​на либерализацию трудовых отношений, - министр Соколовская
...либерализация? ...хм...
...а ещё есть: демократизация, глоризация и профанация... -- в древнегреческой латыни много русских слов...*)
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​Найманим працівникам доведеться повіситись
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​на либерализацию трудовых отношений, - министр Соколовская​
это только при одном условии хорошо - наличию конкуренции покупателей на рынке труда
а этого нет и не предвидится
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Якраз навпаки. Робітників зараз мало, всі тікають за кордон.​
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​Тоггда вилы и красный петух будут в самый раз приразрешении трудовых споров.
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​Нужно заканчивать все споры фанов Зе и По. Нет смысла спорить, т.к. команда Зе - продолжатели дела По, только быстрее, как сказал один из "слуг". В очередной раз поменяли жопу на троне, сменили олигарха на слугу олигарха. Украинцам ничего хорошего не светит.
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Потрібно змінювати народ, бо вже 28 років на ті ж самі граблі, але це справа не одного покоління.​
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​Польща радіє,тепер в них ще більше буде працівників.Ну а в Україні залишаться пенсіонери та мусара.
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​и на ветке ни слова про "порохососов, свинарчуков, мародеров и т. Д." Зебени, чего приуныли? Начинайте, я почитаю.
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Сеня, на других ветках ситуация аналогичная!!! ​Вазелин шестой своими последними выходками загнал свое 73% стадо в информационный тупик, а новые методички не разослал)))
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Семен Семенов 648b4ba6 Якби не було Свинарчуків,ми би за слугу не голосували. Новий Трудовий кодекс буде спрямовано на лібералізацію трудових відносин, - міністр Соколовська - Цензор.НЕТ 2033
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​Мы должны быть прежде всего европейским ,демократическим государством и в Трудовом кодексе, нам не нужны трудовые кодексы Древнего Рима! Тех,кто хочет трудовые отношения на предприятии сделать рабскими не должно быть в Украине. Еще в Рима говорили" Раб -плохой работник."
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​В Древнем Риме рабы не имели права голоса
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Если так пойдет дальше, то у нас все впереди.​
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Так ведь хуже ж не будет​? нам, владельцам , фабрик, заводов..
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