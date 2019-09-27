 Новий Трудовий кодекс буде спрямовано на лібералізацію трудових відносин, - міністр Соколовська

"Зараз Трудовий кодекс на етапі концепту, який ми пропонуємо. Насправді, є бажання, щоб він був досить ліберальним, зокрема в плані контрактних відносин. Головна ідея, щоб наші трудові відносини були менш зарегульовані. Ви, напевно, самі знаєте, скільки роботодавцю коштує створити робоче місце, а потім, якщо у нього не складається зі співробітником, то яка важка процедура звільнення. Документ буде направлено на лібералізацію взаємовідносин роботодавця і працівника", - повідомила Соколовська в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Міністр зазначила, що гнучкість на ринку праці і в трудових відносинах важлива для всіх, тому що буде створюватиметься більше робочих місць.

"У цьому і суть лібералізації, щоб роботодавці не боялися створювати робочі місця, щоб їм це було нескладно потім адмініструвати", - додала вона.

Водночас Соколовська спростувала тезу, що лібералізація Трудового кодексу для роботодавців буде таким собі наступом на права працівників.

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"Я не вважаю, що лібералізація трудових відносин погана для людини. Є досвід зарубіжних країн, який показує, що при лібералізації трудових відносин реально створюються робочі місця, і з'являється гнучкість для працівників. Це не тільки і не стільки для роботодавців", - підкреслила міністр.

За її словами, через три-чотири тижні Мінсоцполітики, Мінекономіки і профільний комітет парламенту напрацюють концептуальні речі, з якими вже можна буде виходити на обговорення.

На уточнююче запитання, чи запрацює новий Трудовий кодекс з 1 січня 2020 року, глава Мінсоцполітики зазначила, що "це трохи оптимістично, але ми б хотіли зробити це якомога швидше". "Команда працює, щоб у терміни більш-менш вкладатися", - додала міністр.

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