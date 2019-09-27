 Новий Трудовий кодекс буде спрямовано на лібералізацію трудових відносин, - міністр Соколовська

"Зараз Трудовий кодекс на етапі концепту, який ми пропонуємо. Насправді, є бажання, щоб він був досить ліберальним, зокрема в плані контрактних відносин. Головна ідея, щоб наші трудові відносини були менш зарегульовані. Ви, напевно, самі знаєте, скільки роботодавцю коштує створити робоче місце, а потім, якщо у нього не складається зі співробітником, то яка важка процедура звільнення. Документ буде направлено на лібералізацію взаємовідносин роботодавця і працівника", - повідомила Соколовська в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Міністр зазначила, що гнучкість на ринку праці і в трудових відносинах важлива для всіх, тому що буде створюватиметься більше робочих місць.
"У цьому і суть лібералізації, щоб роботодавці не боялися створювати робочі місця, щоб їм це було нескладно потім адмініструвати", - додала вона.
Водночас Соколовська спростувала тезу, що лібералізація Трудового кодексу для роботодавців буде таким собі наступом на права працівників.
"Я не вважаю, що лібералізація трудових відносин погана для людини. Є досвід зарубіжних країн, який показує, що при лібералізації трудових відносин реально створюються робочі місця, і з'являється гнучкість для працівників. Це не тільки і не стільки для роботодавців", - підкреслила міністр.
За її словами, через три-чотири тижні Мінсоцполітики, Мінекономіки і профільний комітет парламенту напрацюють концептуальні речі, з якими вже можна буде виходити на обговорення.
На уточнююче запитання, чи запрацює новий Трудовий кодекс з 1 січня 2020 року, глава Мінсоцполітики зазначила, що "це трохи оптимістично, але ми б хотіли зробити це якомога швидше". "Команда працює, щоб у терміни більш-менш вкладатися", - додала міністр.
Криворожские активисты вместо Павлова на должность заместителя мэра Кривого Рога предложили Януковича
https://www.0564.ua/news/2523950/krivorozskie-aktivisty-vmesto-pavlova-na-dolznost-zamestitela-mera-krivogo-roga-predlozili-anukovica-foto-video
а народ то таке, може пососати і лапу.
А буржуї натирили бабла.
обдерли народ як липку, і грошики в офшори.
Работает у меня одна фанатка зеленского, надеюсь скоро залетит.
1. Работодатель всегда прав.
2.Если работодатель не прав, смотри пункт 1.
Вопрос зебеням -вы этого хотели? Наслаждайтесь. И да, боюсь, к новой редакции КЗоТа, зеленой, работать здесь таки будет некому, правильно тут уже заметили.
Ой ля, ржу с зебилов.
Желательно чеб еще смску оплатил работник. А то на них смсок не наберешься)
1. Работник пишет заявление о увольнении по собственному желанию с моральной компенсацией в размере месячного заработка Работодателю.
2. Все свободны.....
- Спасибо, не надо,- ответил мальчик,- у меня хватает знакомых мудаков.
- Ты таких не знаешь, это редкие мудаки! - настаивал волшебник.
- А за чем мне с ними знакомится?
- Однажды они определят твою судьбу!
- Почему мою судьбу будут определять какие-то мудаки? - удивился мальчик - у меня есть мама и папа.
- За кого мама с папой проголосовали, те и будут определять твою судьбу,- ответил волшебник.После принятия первого варианта закона по РРО №1053-1 "О внесении изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" начальник юридического управления Кабмина (его забыли уволить) прямо перед Гончаруком насчитал 38 нестыковок с законодательством и одно нарушение Конституции. И прямо спросил Гончарука - вы хотите с этим работать или за это сидеть?
Гончарук позвонил Зеленскому. Закон пересмотрели, внесли изменения.Сегодня по той же процедуре тот же начальник юридического управления указал уже на 41 нестыковку. И сказал гениальную фразу - от того, что это будет бесплатно, оно не станет законным.2. США отменяют визовый режим, размещают свою военную базу, разрабатывают совместный план по противодействию Северного Потока-2. Это все с поляками. Там все гуд.А что же наш "великий мировой лидер"?Выше нос, мои деревянные Буратины. Я вам вишенку на торт принес.Как известно, в Штатах идёт информационная война Трамписты против Байденистов - с визгами, с воплями рубятся, перья летят. Всякие FOX против СNN. Везде мелькает Зеленский от NY Times до LA Times. Как вы думаете, акулы пера спокойно отпустят криворожского мальчика?Не кисните, сегодня-завтра вас и, к сожалению, нас с вами ждет новая порция позора. Оно в ООН.3. Сюрреализм.Зеленский: "Мы не сможем возродить экономику, если люди не будут платить налоги".И это говорит человек, который за 3 года приобрел недвижимости на 300 миллионов гривен, при этом почти все его юрлица убыточные, то есть не платят налоги.4. Итоги клоуна за неделю:- Цена на газ поднята;
- Импорт угля из-за поребрика увеличился втрое;
- ФОПы поставлены раком;
- Учителя - это мэм;
- Штайнмайер - это сила;
- Клоун - мировой лидер;
- Янык готовится вернутся;
- С позором изгнан еще один инвестор;
- Клоун ветировал закон о следственных комиссиях, который открывает путь для импичмента;
- Членство в НАТО - не приоритет;
- Прокуроры попали во времена Януковича;
- Качнули экономику на минус 1,7%.Эй, зебилоиды, вы как там? Вам в глазах еще не печет?5. А помнишь быдлан, когда ты бился в эйфории с пеной на е*альнике, что вы "сделали их вместе", собираясь отнимать и делить, вешать "порохоботов" и все остальное?Я писал тебе, гнида: начнут с таких как ты. Вас вые*уть и высушат первыми. Вас, а не условного Ахметова или Коломойского. И что? Как дела, уе*ки? Сделали "их" вместе? Что, и как? Чувствуете себя победителями? Уже живете как преЗеденты? Как коммунальные, уже снизили? А зарплаты ваши как, подпахотные дешевые шлюхи? Уже по €4000 или уже больше? Хуже не стало? Наклейки с машины чем сдирали? Как там борщевой набор? Алло, х*есосы?Конечно, тебя, гнида ты тупая, никто спрашивать не будет. Тебя будут раздевать, е*ать и доить. Вы сделали это вместе, помнишь? Моя ты бубочка….Просто держу вас в курсе.6. Редакция приносит свои извинения.Мы допустили грубую ошибку в слове "лидер" - вместо буквы "п" мы случайно напечатали букву "л". Виновные уже н
2. Если работодатель неправ, смотреть пункт 1.
А "криворукие" и "безмозглые" работники будут просить милостыню возле супермаркетов.
а если добавить сюда кучу оружия которое на руках,будет очень весело
...либерализация? ...хм...
...а ещё есть: демократизация, глоризация и профанация... -- в древнегреческой латыни много русских слов...*)
это только при одном условии хорошо - наличию конкуренции покупателей на рынке труда
а этого нет и не предвидится