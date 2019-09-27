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Все про:відставка (559) Данилюк Олександр (337)

 Данилюк подав у відставку через загострення стосунків із Богданом і Коломойським, - НВ

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк міг покинути посаду через загострення взаємин з оточенням Володимира Зеленського.

Про це розповіло джерело "НВ", передає Цензор.НЕТ.

Як розповів співрозмовник видання, першою причиною звільнення є глава Офісу президента Андрій Богдан.

За його словами, керівник ОП намагався впливати на рішення РНБО.

Читайте також: Данилюк написав заяву про відставку з посади Секретаря РНБО, - ОП

Другою ж причиною відставки Данилюка стало бажання олігарха Ігоря Коломойського, якого пов'язують з президентством Зеленським, збільшити свій вплив на українську політику й отримати компенсацію за націоналізацію ПриватБанку.

"Війна серйозна", - заявило джерело.

Нагадаємо, 27 вересня Секретар РНБО Олександр Данилюк написав заяву про відставку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150841
 
   
 Топ коментарі
 
ЗЕбилы,да коронуйте уже Беню,вы же и сами уже всё понимаете.
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Зелебобикам и этого будет мало. Все равно божья роса!!!
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Богдан-рупор Коломойского.Зеленский-ширма Коломойского.Данилюк-жертва Коломойского.73%-лохи Коломойского
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Может и тебе пора !? Думайте , Ляксандрович .!! Думай-те .. Данилюк подав у відставку через загострення стосунків із Богданом і Коломойським, - НВ - Цензор.НЕТ 9142 .
Данилюк подав у відставку через загострення стосунків із Богданом і Коломойським, - НВ - Цензор.НЕТ 50..
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Зато у "гнусавого гнома" в Штатах кликуха-"Моника Зеленски".
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Передай Штатам "" Беника Зеленски", так правильнее.​
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від цієї клікухи в зебілів дупа підгоряє...
особливо в однієї фросі.​
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Посадив гуцул смереку, а виросла туя, ще не мали преЗЕдентом ми такого ....гражданіна.
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НВ Фиалки Сороса - это как раз тот ресурс, которому стоит доверять в данной ситуации.
Тут писали, что это после эфира Шустрого агента. Наверное эти люди плохо эфир смотрели - Данилюк там ничего ТАКОГО не сказал, поржал над бредом, который нёс обсос Фурса.
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​мнение адептов дубины дубинского с его сорософобией не кого не интересует
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Шабаш соевой шоблы на Цензоре в разгаре.. Больше ПЕСикам и погавкать негде.. Нікому вже непотрібний непотріб Данилюк подав у відставку через загострення стосунків із Богданом і Коломойським, - НВ - Цензор.НЕТ 9512
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Зебил,а по существу кукарекнуть шо-то можешь?​
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ну чому ж.. Порохозомбі ще дофуя у Фейсбуку,котрий більш популярний у Західній Україні...​
У них ,наприклад оргазм від "говорящої голови ЄС" Софії ФЕДИНИ :,
хоч я там прокоментував :
ВІДВЕРТА БРЕХНЯ У Частині,Де "Якщо Європа хоче щоб Америка теж долучилась до оборони,до якихось безпекових .."

Панно Федино..
Розумієте..
у фейсбуку не будуть звертати увагу що ви жінка і щира(безсумнівно) патріотка..
Вас просто 'виї..уть'.
За брехню.
Бо Сша завжди (через НАТО) присутні у всіх оборонних процесах у Європі і вони за це платять..Це Європа,навпаки ,десятиліттями не виконувала оборонні бюджети..Дійшло До того,що у Бундесверу були у боєготовності на початок Російсько-української війни два винищувачі.Тому Трамп МАЄ ПОВНЕ ПРАВО ВИМАГАТИ ВІД ЄВРОПИ ХОЧА Б ВИКОНАННЯ ВЛАСНИХ ЗОБОВЯЗАНЬ ПРО ОБОРОННІ БЮДЖЕТИ.
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нормальная барышня,хороший Президент Украины​ из неё получится..
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​Босой, Косой... Что у вас бобиков за кликухи такие стремные? Боссота, чи шо? ​ Папанятиям живем?
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БеняДан побили тарелки с Данилюком? Какая досада! но.. зато какое зрелище!
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Вот же интрига...А ведь все может быть как с Князевым.У того жену на границе с валютой не задекларированной поймали,а здесь может быть еще и проще.
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​Я давно говорил, что от этой шоколадной консервы, Зеленскому надо избавляться. Надеюсь, и до остальных засланцев соевого барыги у команды Зеленского руки дойдут.
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​И это ещё не конец . А только начало . Зекоманда затрещала по всем швам .. .
-----------------------------------------------------

По итогам поездки в Соединенные Штаты Америки глава Офиса президента
Украины Андрей Богдан укрепил свои позиции, а его главный визави Андрей
Ермак "сильно разочаровал" президента. Об этом сообщил источник из ОПУ
Telegram-каналу Резидент.

Теперь, как утверждает источник, под вопросом встреча в нормандском формате и дальнейшие переговоры с Россией.
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​Странно, другое, что далеко неглупый человек, не осознавал, на что шёл и с кем придётся иметь дело.....
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а тут повинні вихваляти резидента ?​
а на яких підставах ?
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​В отличие от тебя удмурд не мытый . я знаю где мне кайло всавить .
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Таки заполз на сру.,бурят обосранный))) Привет буряту-Богдану,а кайло ты таки себе уже "всавил",лапоть зелупный.​
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​поиойка???? это шо такое, объясни тупой зелефил?))))
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​Що, зебіл не знаходить тирад своєму божеству?
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​Я вас тварей , здесь носом в говно мочить буду .
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​Беня незабаром так і Зєлє дасть пєндєля, якщо щось...
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​Это бояре плохие, а сцарь хороший, он вообще такая лапочка (С).
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​Да уже всем понятно - зелька клоун,стоаной рулит беня и богда.
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Ruslan‏ @77__ruslan 2 ч.2 часа назадЕщеИ все таки, об инсайдах. Есть тут акк в тви, который дает инфу чуть ли не из кабинета при... пре... тьфу, гидранта, короче. Знает о КМ и даже, что происходит сейчас в США.
Но об отставке Данилюка там ни слова, хотя тот попросился на выход два дня назад. Выводы сами сделаете?​
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​Все очень просто - не хотят выносить сор из избы, так сказать.
А вдруг "пронесет".
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​ОТЛИЧНО. НАДО ЕЩЕ ЧТОБЫ АВАКОВА, БОГДАНА И МЕНДЕЛЬ ВЫКИНУЛИ. СЛИШКОМ ТОКСИЧНЫЕ ПЕРСОНАЖИ, ИМХО.
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​може ще скажеш і коломойского позбутись ?
совсем охренел ?
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ПОКА ДОСТАТОЧНО И ЭТИХ. И ШОБ МАРОДЁРКУ ПОСАДИЛИ​
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для кого достатньо ?
для зебільної совісті ? ​
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Это только начало.Стадо ЗЕбуинов будет разбегаться.Лишний раз все становится на свои места.Пазлы сходятся.ЗЕ-марионетка Бени.Бодя смотрящий за ЗЕ.Разумков проплаченый Беней политтехнолог для ЗЕ,ставший затем спикером ВР.Дальше будет интересней...
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осень и зима в ​Украине всегда были критическими для власти
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​Плюс Данілюку за те, що він хоч чесно та відверто озвучив причину такого демаршу.
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представники ​ізраїльських "інвесторів" пересралися з "представником" міжнародного воровского фонда хто буде Україну "деребанити" ...нам від цього не легше хто "переможе" без значення ...вони націлені на українську ЗЕМЛЮ
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На українську землю націлені кацапи. Це для них знімають мораторій. Адже легше скупити землю, ніж за неї воювати.​
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​Путь президента: внешние и внутренние проекции Зеленского - эксперт
Сентябрь 27, 2019Без рубрикиКомментарии

Данилюк подав у відставку через загострення стосунків із Богданом і Коломойським, - НВ - Цензор.НЕТ 6156Зеленскому
необходимо вести себя не как порноактриса из его же сомнительного
скетча, а как девушка порядочная, у которой все - через ЗАГС. В данном
случае - исключительно по закону.

При всей биполярности общественного мнения к президенту Владимиру
Александровичу Зеленскому (ВАЗ) и его почитатели, и ненавистники
сходятся, что он - иной.

Чужд нашей привычной системе. Из-за этой «инаковости» я порой называю Зеленского политическим Маугли.

Об этом говорится в сегодняшней статье политического эксперта Александра Кочеткова для «Фокуса».

ВАЗ - нетипичный президент Украины. Хотя бы потому что у
предыдущих после выборов электоральный рейтинг начинал падать, а у него -
растет.

- 70% украинцев поддерживают Зеленского - опрос

- Рейтинг Зеленского достиг уровня поддержки Путина и Лукашенко в их лучшие годы

Хотя, как ни странно, ничего осязаемого он украинцам пока не
обеспечил - ни уменьшения обстрелов на Донбассе, ни снижения
коммунальных тарифов, ни повышения реальных доходов. А триумфальные
перевыборы Рады и турборежим ее работы, в который уже засасывает и
правительство - это ведь сродни телевизионному шоу. В лучшем случае
можно посмотреть, но на самом деле не защитит, не накормит.

Оказалось, что Зеленский иначе, чем предшественники, строит отношения
с обществом, причем, делает это на невербальном уровне. Он предлагает
нам не смыслы, программы, цифры, а эмоции, ожидания, символы. И
предлагаемое Зеленским оказалось суперликвидным.

Поэтому на сегодня главным президентским инструментом оказывается
не умение управлять сложными общественными процессами, а способность
вызывать стойкую симпатию окружающих.

Однако по объективному закону подобия наибольшие угрозы
президенту представляют не столько столкновения с материальным миром,
сколько виртуальные проекции реальности.

Во внешнем измерении это идеалистическое представление наших
партнеров о том, что Владимир Зеленский действительно сосредоточил всю
власть в Украине (пресловутый «мой прокурор») и способен быть
полновластным хозяином - каким сейчас является Владимир Путин или каким
мечтал стать Петр Порошенко.

Отсюда и намеки Дональда Трампа на срочное расследование деяний
Джо Байдена. Отсюда и обозначившиеся наезды на Зеленского в мировых СМИ,
во многом инспирированные демократами США по линии Джорджа Сороса. загрузка...

Отсюда и шантаж со стороны Кремля: либо мирная капитуляция по
штайнмайеровской формуле, либо гибридная война до последнего украинца,
выехавшего за рубеж на заработки.

На самом деле, всевластие Зеленского распространяется лишь на его
окружение, включающее Офис президента, мегафракцию в Раде и руководящую
верхушку правительства. Любое вмешательство ВАЗа в процесс какого-либо
расследования уничтожит самое ценное, что признают в тех же Штатах или
Европе - объективность.

Поэтому Владимиру Зеленскому необходимо вести себя не как
порноактриса из его же сомнительного скетча, а как девушка порядочная, у
которой все - через ЗАГС. В данном случае - исключительно по закону.

По украинскому закону нужно расследовать деятельность украинской
компании «Burisma» и украинских граждан, имеющих к ней отношение. А уж в
каком контексте там всплывет небезызвестный американский гражданин -
непредсказуемо. И в итоге никому не обидно - ни Трампу, ни Байдену. А
Украина под шумок извлечет пользу из того, что она на слуху.

С уравнениями от Кремля - то же решение. Никакой президент
Украины не способен поменять умонастроения общества в отношении агрессии
России. Виктор Янукович попробовал…

Поэтому Зеленский обречен действовать в рамках укрепления
независимости и суверенитета Украины. Обречен - значит, не обсуждается.
Что ему и придется донести до сведения участников нормандского и какого
угодно еще формата.

А во внутренней проекции по Зеленскому бьет миф о его зависимости
от Игоря Коломойского, который теперь эксплуатируется уже и западными
СМИ. Миф, потому что он построен на умелой иллюзии, создаваемой самим
Коломойским.

Да, ИВК сегодня основной выгодополучатель, но только потому, что
виртуозно использует внутренние алгоритмы олигархически-коррупционной
системы. А не потому, что через Андрея Богдана командует всеми: от
Владимира Зеленского до Александра Дубинского. Коломойский - шахматист,
он выстраивает с помощью медийной активности, подкупа, судебных
решений нужную ему диспозицию на доске.

Коломойский надувает щеки, как Гаргантюа. Но западный мир
воспринимает эти понты всерьез. Не понимая, что миллиардер хоть и
влиятелен, но отнюдь не кукловод. Эта модель вообще неприменима к миру
виртуальных проекций, в котором обретаются «Слуги народа».

Сегодня Коломойский напоминает вирус гриппа, который если не
убивает, то значительно ослабляет своего носителя. Если Коломойский
этого не поймет беда. Общая

Аналогично, если организм не борется с вирусом или любым другим,
то он выходит из строя или погибает. Если Зеленский этого не поймет - та
же беда. Но наизнанку.

А для начала следует немедленно прекратить благоглупости насчет
величия Владимира Зеленского. Как раз с бредней о собственном
великолепии и начинался закат самых блистательных политических карьер в
истории.

Каждый президент Украины намеревался войти в ее историю. Но в ней
можно оказаться выдающимся реформатором, обеспечивший стране рывок в
цивилизацию. А можно остаться главой ликвидационной комиссии, подведшим
черту под государственностью Украины.

Путей на самом деле много. Но Путь - один.
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​Була одна у тому збіговиську, більш-менш, порядна людина, і та пішла.
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Плохо только, что вся зебильная малороссийско-кацапская шобла при бенином кловуне осталась на своих местах, а пнули чуть ли не единственного персонажа, которого можно было назвать если не проукраинским, то по крайней мере нейтральным.​ Ожидаем назначения Шефира секретарем СНБО...
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Видно , Данилюк вже зрозумів, що запахло смаженим, і не захотів приймати участі у
поверненні Привату Коломойші, бо наслідки будуть катастрофічні.Це сталось відразу ж після від"їзду комісії МВФ.
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​Вы верите после этого приход инвесторов в страну
Первый пошел. Данилюк подал в отставку из-за Коломойского?
Сентябрь 27, 2019Без рубрикиКомментарии

Данилюк подав у відставку через загострення стосунків із Богданом і Коломойським, - НВ - Цензор.НЕТ 4840

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности.

Об этом говорится в сегодняшнем сообщении в Фейсбуке страницы Офиса Президента.

«Относительно информации об отставке Александра Данилюка с
должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны сообщаем:
соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента
перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в
74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент рассмотрит его по возвращении в Киев», - говорится в сообщении.

Сам Данилюк подтвердил эту информацию около часа назад у себя в Фейсбуке.

По его словам, он останется на работе в СНБО до решения Зеленского.

По данным УП, Данилюк - один из претендентов на должность посла Украины в США.



Как отмечает
издание, в июле Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом
Трампом заверил, что посла Украины в США «заменит очень грамотный и
очень опытный посол, который будет настойчиво работать над тем, чтобы
две страны стали ближе».

Зеленский также надеется, что Трамп будет доверять новому послу от Украины.

Впрочем, может быть и другая причина отставки Данилюка.

В частности, в минувшую пятницу в программе «Свобода слова» у
Савика Шустера Данилюк озвучил несколько довольно «смелых» заявлений.
Например, о том, что с момента присоединения к команде Зеленского он
пытается оградить президента от растущего влияния Коломойского. загрузка...

В связи с чем известный журналист Сергей Лямец высказал предположение, что Зеленский скоро уволит Данилюка:

- Зеленскому стоит обратить внимание на Данилюка - донос

Как видим, прогноз журналиста уже сбылся…

Ждем теперь объяснений от самого Данилюка. Возможно, очень скандальных…
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​Данилюк - единственный в зе-банде, кто утверждал, что "Приват невозможно отдать обратно Бене".
Совпадение?
Не думаю!
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Та скоро уже зима ,, прийдэ ... Данилюк подав у відставку через загострення стосунків із Богданом і Коломойським, - НВ - Цензор.НЕТ 6941 ..Аграрии блин . !
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​1 октября очередной суд по привату. Интересно, кто победит. Беня знает, а вы?
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​Треба негайно повернути Коломойському вкрадений у нього по безпрєдєлу Пріват. За що його пограбували? За те, що він у 2014му підставив Україні плече і зруйнував плани пуйла захопити пів України? А Ахметову українці за його сєпарський Оплот накидали мільярдів? Люди розуміють, що вони роблять? Що не може несправедливість зробити їх Україну успішною, заможною і щасливою?
Треба негайно повернути Коломойському його Приват, вклонитись йому за його заслуги перед Україною, вибачитсь, що поливали його брудом в мережах і назвати на його честь ... Набережну вулицю в Дніпрі. Чи українці думають перекваліфікуватись в дешевих крадунів, що грабують волонтерів? Коломойській - найбільший волонтер України. Не знали? Це він сам за себе має свідчити? А Бєня не буде за себе свідчити. Він візьме своє в будь якому разі. От з чим залилитесь ви, українці?
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Смешно. В 2014 году Коломойскому ​выгодно было сохранить Украину и он приложил к этому усилия. В 2019 году ему выгодно разорить Украину и он это с успехом делает. Зеленский так, шестерка при нём и Богдане, зиц-председатель.
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​Шановний!!!! Кожному волонтеру, вже не кажучі за добровольця, було вигідно зберегти Україну!!! Чим Коломойський відрізняється від волонтера??? За це його ЄДИНОГО і пограбували???
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пограбувала **** Гонтарєва купу банків..
Данилюк подав у відставку через загострення стосунків із Богданом і Коломойським, - НВ - Цензор.НЕТ 9503

але не "Приват" Коломойського,котрий вивів 5,5 лярда доларів через кіпрький філіал до націоналізаціїї..
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Ваня, ты -- молодец! Не перестаю восхищаться тобой и твоими постами!​
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так.. це зразкова історія хвороби з Палати №6 )))
заюльок,що пробує змінити працедавця )))
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​Що робить вдячний пес, коли йому дають хліб? Вдячний пес бере цей хліб і вдячно маше хвостом. Що робить скажений пес? Скажений пес гризе руку, яка його годує. Чим українці відплатили Коломойському за його чин? Коломойський не питав жодного з нас, а сам запропонував свою допомогу, бо час не чекав і треба було діяти. Ахметов дудів у дуду і фінансував сєпарів. Це факт. Що роблять з скаженою собакою, українці? Знаєте?
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І не треба потім, коли Сам Господь відбере у вас, українці, останнє майно, потім казати, що "ми в політиці участі не берем". Або - "ми були не проти вчинити по справедливості, але хто нас питає?". Але - "нас було одурено, бо всі в мережах так думали". Ні, шановні, відповідати будете кожен сам з себе. В мережах багато різних прожажний тролєй порошена гадять, але відповідати буде вся нація. Подумайте над цим

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​Лицо современной Украины - это Богдан и Коломойский, да, собственно, они теперь и есть Украина. Ждите, сторонники Зеленского, дефолта, полного разорения и капитуляции Украины
Вы это выбрали, но, что обидно, мучаться придется и нам вместе с вами.
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ДА ХАРЕ КИПИШЕВАТЬ, ВСЕПРОПАЛЬЩИК. НИЧЕГО СТРАШНОГО НЕ БУДЕТ. БОЛЬШЕ СЛУШАЙ ВСЯКИХ "НОСТРАДАМУСОВ" НА ЗАРПЛАТЕ.​
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К Данилюку стоит прислушаться, даже не очень умным оптимистам, вроде тебя.​
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Это да, сразу видно - гигант мысли.​
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БЕЗУСЛОВНО, ВЫРВАТЬ ФРАЗУ ИЗ КОНТЕКСТА - ОЧЕНЬ УМНО, ПОРОХОСКОТ
А еще 90 лет назад мир увидел другой роман. Это «Прощай, оружие!»
Эрнеста Хемингуэя. Вот цитата оттуда: «Войну не выигрывают победами.
Тот, кто выигрывает войну, никогда не перестает воевать...». ​
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Шо тебе уже не так , декоративное .? Зюзю нельзя цитировать что ли. Данилюк подав у відставку через загострення стосунків із Богданом і Коломойським, - НВ - Цензор.НЕТ 211 .? Почему .? Я кстати и не знал что эта фраза не его, а он значит , плагиатом занимается . Хм !

Потуши себе сзади и успокойся , зебобик . Данилюк подав у відставку через загострення стосунків із Богданом і Коломойським, - НВ - Цензор.НЕТ 1476 .
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ПЛАГИАТ - КОГДА ПРИСВАИВАЮТ АВТОРСТВО СЕБЕ. В РЕЧИ ЗЕЛЕНСКОГО УКАЗАНО АВТОРСТВО. ТЫ ЧИТАТЬ НЕ УМЕЕШЬ, ИЛИ ПРОБЛЕМЫ С ПОНИМАНИЕМ, УБОГАЯ ПОРОХОСКОТИНА? Данилюк подав у відставку через загострення стосунків із Богданом і Коломойським, - НВ - Цензор.НЕТ 1315
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В 2014 году Парубий точно так же, пробыв на посту главы СНБО несколько месяцев, подал в отставку. Обстоятельства разные, согласен, но ничего страшного не произошло тогда, и сейчас не произойдет.
PS как я обожаю информацию от "осведомленных источников"
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Тому що тоді замість нього призначили більш-менш адекватного Турчинова.​ А зараз хто буде, черговий "профі" з квартала?
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Есть уже кандидатура - один танцовщик из кордебалета.​
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​On byl sami umni celovek i kak vydymo celovek kotory nemenial slovo.Takix liudej redko mozno najti.
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​Як звучить ... Через загострення відносин з "зав. папірцями" і олігархом, який "не при владі"
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Назар Приходько
Отже:
1. Богдан
2. Аваков
3. Геращенко
4. Мендель
5. Спроба розгону Блокади.
6. Пристайко і "формула Штайнмаєра"
7. Верещук і заява про НАТО
8. Гончарук і запуск ринку землі
9. Загравання з відведенням військ по всій лінії фронту
10. Відсутність не те що посадок - відкриття проваджень
Це мої ОСОБИСТІ 10 причин, чому я в опозиції до нинішньої влади.

Окремо хотів би зупинитися на прес-секретарці Зеленського Юлії Мендель.
Вона в цьому списку не через інцидент з відштовхуванням журналіста
Радіо "Свобода" Андрушка, коли той намагався поставити питання
Зеленському. Вона тут через свій давнішній виступ на "Право на владу",
де вона фактично звинуватила ЗСУ в обстрілах шкіл, садочків та житлових
будинків на окупованій території.
У кожного з нас є "червоні
лінії", після переступання яких, чи то знайома людина, чи то влада -
втрачають авторитет в наших очах. От я навів свої 10 причин - 10
червоних ліній. Тому, прошу поставитись з розумінням, а не пробувати
переконати мене що "все не так погано". Для мене погано. Дякую за увагу!
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Данилюк - не боец, остается ​надежда на МВФ.
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​зеопарыш создал хаос в стране,это пока еще цветочки
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​Кто такой "источник НВ"?
Ни имени ни фамилии, но на него ссылаются.
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Зебил-не верит? "Божья роса",однако)))​
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​Чего его виззжать ? Отрулит Зеленеский и КО свои 4, 5 года . а потом выберем себе в рулевых партию Шария .
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Так скоро почався розпад "Амперії Слуг" Данилюк подав у відставку через загострення стосунків із Богданом і Коломойським, - НВ - Цензор.НЕТ 2628
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Надо писать так.Бывший экономический советник Януковича, глава координационного центра реформ при Президенте Януковиче Данилюк подал в отставку с поста секретаря СНБО.
Не надо стесняться прошлых регалий и строить из себя реформатора новой формации.
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