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 Події, Суспільство
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Все про:Андрушко (2) Зеленський (2941) Мендель (25)

 Він намагався потрапити в особистий простір президента: Мендель прокоментувала інцидент із журналістом Андрушком

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель прокоментувала інцидент із журналістом Сергієм Андрушком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Я не відштовхувала Сергія Андрушка. Не треба, будь ласка", - прокоментувала ситуацію Мендель.

За словами Мендель, представники медіа намагалися потрапити в "особистий простір президента", що створювало загрозу його безпеці.

"Я тільки приїхала в США, ми виходимо, і там були медіа. Але я підійшла до охорони і сказала, що ми не даємо коментарів. І охорона мені сказала: якщо вони будуть кидатися, ми їх арештуємо. Це – нормальна цивілізована практика. Якщо ми кажемо ні – то ні. Ми сказали Сергію ні. Людина на мене кидається, скільки він важить? І що мені робити? Як варіант, я можу впасти під ним і буде тоді картинка, що Сергій Андрушко побив прессекретаря президента", – сказала Мендель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Речниця президента Мендель фізично завадила журналісту Андрушку поставити запитання Зеленському. ВІДЕО+ФОТО

"Він кидався просто. Так не роблять у цивілізованій країні. Ну що це за поведінка? Не можна приходити в особистий простір президента, ну серйозно, це ж безпека. Це ж перша особа держави", – аргументує Мендель.

Мендель також прокоментувала інцидент на своїй сторінці в мережі Facebook.

"У США "Ні" для журналіста означає неможливість підходити до першої особи. Інакше журналіста заарештують ... Особливо важливо це усвідомлювати після 2017 року, коли, прикидаючись журналістом відомого видання, кілер підстрелив добровольця в Києві. Можливо, мої прохання дещо не дотягують до високих стандартів. Але Сергій Андрушко - не найгалантніший джентльмен. На відео видно, що я його не штовхала і не кидалася, а зупиняла. Хочемо цивілізованої поведінки – тоді на цивілізоване "Ні" не накидаймося на делегацію заради красивої картинки", - підсумувала Мендель.

Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання Главі держави.

Він намагався потрапити в особистий простір президента: Мендель прокоментувала інцидент із журналістом Андрушком 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150840
 
 
 Топ коментарі
 
После каждого ЗЕ-пробития ДНА наступает пора ЗЕ-гнилых отмазок.
Он пытался попасть в личное пространство президента: Мендель прокомментировала инцидент с журналистом Андрушко - Цензор.НЕТ 2375
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Для защиты личного пространства преЗедента есть охрана, а не ты.
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правильно . личное пространство презедента уже занято богданом
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тут два варианта или она телохранитель личник под прикрытием ксивы журналиста, или она полная дура и не понимает что прес-секретарь это от слова пресса а не от слова прессовать. Откуда ее взяли? Ей, вообще Богдан ее обязанности объяснял, или нет? Він намагався потрапити в особистий простір президента: Мендель прокоментувала інцидент із журналістом Андрушком - Цензор.НЕТ 7744
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