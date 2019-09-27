 У відновленні податкової міліції переміг професійний підхід, а не популізм, - Южаніна

Про це на своїй сторінці в Facebook написала нардепка Ніна Южаніна, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Новина останніх днів - відновлення повноважень податкової міліції, передбачене постановою Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 р. №846.
У соцмережах, та й не тільки, багато хто критикує це рішення як "лібертаріанство в дії" від нової команди урядовців. Спробую розставити всі крапки над "і" в цій історії.
"У Законі №1797 "Про внесення змін до Податкового кодексу України (ПКУ) щодо покращення інвестиційного клімату в Україні", який набрав чинності 1 січня 2017 р., було допущено технічну помилку — виключено розділ "Податкова міліція". Однак у прикінцевих та перехідних положеннях закону зазначено, що податкова міліція припиняє діяльність з дня набрання чинності законом про функціонування органу, який має прийти їй на зміну. Отже, вийшло так, що як орган податкова міліція опинилася в підвішеному стані. Де юре вона була і є, а де факто частину своїх функцій змушена була виконувати через взаємодію з поліцією та прокуратурою (як на мене, що є ще гіршим). Саме тому Комітетом з питань податкової та митної політики під моїм головуванням на засіданні 7 лютого 2017 р. було прийнято рішення виправити технічну неточність щодо податкової міліції шляхом внесення відповідних змін до законодавства", - нагадала Южаніна.
"Тоді проти цієї поправки категорично виступив Олександр Данилюк, який не тільки обіймав посаду міністра фінансів, а й перебував на піку своєї популістичної популярності. Він закликав народних депутатів не голосувати за такі зміни як нібито "спробу повернути корупційний спадок податкової міліції, яка роками кошмарила бізнес". Парламент відновлення балансу в законодавчій площині так і не підтримав, а пан Данилюк, зі свого боку, пообіцяв, що Мінфін у найкоротший термін доопрацює законопроект про створення фінансової поліції. Виявилося, що "найкоротший термін" закінчився у вересні 2019 р. шляхом подання народними депутатами від монобільшості законопроекту №1208 про створення органу з протидії фінансовим злочинам. І це не фінансова поліція і не пізніше анонсована Служба фінансових розслідувань, а Бюро фінансових розслідувань. Назва законопроекту, очевидно, була списана з поданого мною проекту закону №8157 "Про Національне бюро фінансової безпеки України" (березень 2018 р., наразі законопроект №1208-1), а от по суті документ дуже нагадує концепцію органу, озвучену майже три роки тому", - зазначила нардепка.
"Як зауважили експерти, що ознайомилися з текстами обох законопроектів, головне — щоб боротьба з економічними злочинами була зосереджена в єдиному правоохоронному органі і, зрештою, щоб було ліквідовано податкову міліцію. Саме це чітко прописано в законопроекті про НБФБ. Що в результаті вирішить парламент, чи вдасться створити дійсно ефективний та єдиний орган по боротьбі з фінансовими злочинами, залежатиме від того, чи врахують колеги з монобільшості конструктивні пропозиції до свого законопроекту від меншості. Між тим, злочини в податковій і взагалі економічній сфері нікуди не поділися, і проблеми, які виникають постійно, в тому числі пов’язані з протидією кримінальним правопорушенням, треба вирішувати також постійно. Незрозумілим залишається одне: чому попри те, що пан Данилюк на всіх ефірах заявляв про відновлення податкової міліції як про зраду, делеговані "Слугою народу" урядовці не врахували чи банально проігнорували його позицію? Можливо, професійний підхід наш (не скромно — мій) переміг популізм!!!" - резюмувала Южаніна.
...но Зеля, не я...*)
Все зе-предприниматели счастливы?
В итоге: все легальные АЗС полиняли на крупные деньги выполняя все эти новации, бухгалтера вывихнули мозг, фирмы-присоски устанавливая южанинские цацки заработали кучу бабла, а НЕЛЕГАЛЫ как работали, так и работают!
Бутусов, давай ещё!.. порошенко,климкин, луценко, пагубий, турчинов... нам же так не хватает их "авторитетного" мнения... существ, которые и загнали нашу страну в весь этот пи.дец.
Комерсанты, походу у Зеленского та же мечта, что и у "нашего" - пожать руку последнему предпринемателю. Хороший выбор!
Первый бунт на корабле: народные депутаты медленно, но осознают, что спущенный с Банковой «турборежим» бьет по ним самим, аппетиты партнеров растут, давление на международной арене тоже.
Новая администрация входит в первую, но далеко не последнюю зону турбулентности, пишет Валерий Литонинский в №18 Журнала Корреспондент.
Букетно-конфетный период в отношениях Офиса Президента и нового состава парламента подошел к концу. На Банковой от депутатов требовали только одного - максимально быстро голосовать за законопроекты, внесенные от офиса Владимира Зеленского. И «слуги» великолепно с этим справлялись. Но рано или поздно это должно было произойти - депутаты начали читать документы, за которые нажимают зеленые кнопки. И начались проблемы.
БУНТ НА КОРАБЛЕ
Время на раскачку нет, страна устала ждать, объясняет законодательную лихорадку Президент Зеленский. Такой стиль работы даже специальное название получил - «турборежим» и позволил добиться поддержки Радой целой горы законопроектов, спущенных из офиса главы государства. Фактически парламентская работа была нивелирована - ни тебе нормальных заседаний комитетов, ни рассмотрения правок, только нажатие кнопок в зале.
Чтобы депутаты не особо сопротивлялись, с них сняли неприкосновенность и запустили разговоры об императивном мандате. То есть о требовании однозначно следовать линии партии. Но за месяц «слуги народа» начали понемногу осознавать свой статус и то, что хоть они и обязаны попаданием в парламент Зеленскому, но на работе в Раде жизнь не заканчивается. Через неполные пять лет нужно будет искать новую занятость, для чего хоть какая-то репутация не помешает. И тут у монобольшинства что-то начало идти не так.
Первый большой скандал внутри Слуги народа состоялся из-за законопроекта №1038, который предлагал лишать депутатов мандата за невхождение во фракцию партии, от которой он избирался, или выход из нее. Потом эту же норму попытались тайком прописать в законопроекте №1045-1, который касался изменения регламента Рады. В итоге недовольство погасили обещанием, что без доработки всеми 15 группами фракции Слуги народа законопроект об императивном мандате в парламент не внесут.
В тему - Бунт победил? Законопроект о «внутреннем предательстве» депутатов сняли с рассмотрения - Арахамия
Затем монобольшинство отказалось поддерживать правительственное предложение об отмене паевого взноса при строительстве. Это своеобразный «налог», который поступает в местные бюджеты, с этих средств идут деньги на школы, детские сады и так далее. Мажоритарщики от Слуги народа просто поняли, что рано или поздно им придется возвращаться в округа, а там спросят - где деньги? Поэтому законопроект просто сняли с рассмотрения.
EPA
«Cлуги народа» начали понемногу осознавать свой статус
Но это все относительные мелочи по сравнению с тем, что на заседании 19 сентября «слуги народа» впервые прокатили законопроект Зеленского №1009 по внесению изменений в уголовно-процессуальный кодекс, обозначенный как неотложный. Спикер Дмитрий Разумков дважды ставил его на голосование во втором чтении, и дважды не удавалось собрать голоса - на табло под восторг оппозиции высветилось только 196 «за». И тут началась настоящая паника. Разумков начал кричать, что остановил голосование и оно якобы не состоялось, а потом стал звонить кому-то по телефону. Кстати, кому? А глава фракции Слуги народа в Раде Давид Арахамия стал быстро набирать сообщения в телефоне. В итоге проект отправили на повторное второе чтение и оперативно закрыли заседание.
В тему - «Нафиг их всех распустить»: Разумков возмущался, Богдан орал, а Зеленский разбирался
Что же так не понравилось прежде покорным нардепам в этом документе? Например, формулировка, что для обыска народного депутата, досмотра его личных вещей и багажа, транспорта, жилого и служебного помещений, а также для прослушивания телефонных разговоров и чтения корреспонденции не нужно будет никаких специальных разрешений. То есть «прикасаемость» «слуг народа» будет уже точно полной и бесповоротной. Стоп, так они же и так сами отменили неприкосновенность. Да, но вступит в силу отмена только с 1 января 2020 года и то не факт, а пока в УПК старые нормы оставались. Но стратегически такая вспышка осознания происходящего депутатам ничего не принесет. В руководстве Рады уже дали понять, что за данную норму все же придется голосовать, так что будут укрощать строптивых. Благо пул лояльных правоохранителей Зеленский уже сформировал.
загрузка...
Возбуждение склок внутри монобольшинства было лишь вопросом времени. Уж больно оно разношерстное и ориентируется на разных людей, чьи интересы не всегда совпадают с видением Президента Зеленского.
ОПАСНЫЕ ХОТЕЛКИ
Например, далеко не секрет, что значительная часть «слуг народа» попала в Раду под покровительством крупного бизнеса. Зеленский после прихода к власти анонсировал новый формат отношений с этим самым крупным бизнесом. В понимании Президента он заключается в том, что представители финансово-промышленных групп должны вкладывать деньги в решение каких-то конкретных проблем внутри государства. Что из этого вышло на данный момент? Виктор Пинчук профинансировал покупку новых квартир семьям 24 украинских моряков, вернувшихся из российского плена. Ринат Ахметов закупает машины скорой помощи для регионов. Игорь Коломойский, по словам Зеленского, «будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса». Правда, сам Игорь Валерьевич пока и близко не собирается этого делать, а говорит, что может только «покрасить ларек или два».
Зато аппетиты Коломойского при новой власти самые серьезные из всех крупных украинских игроков. Пока тому же Ахметову грозят увеличением ставки ренты на добычу железной руды и создают ограничения для энергетического бизнеса, Коломойский не особо скрывает роста своего влияния на государственную компанию Центрэнерго и даже надеется на получение какой-то сатисфакции за национализацию ПриватБанка.
В тему - «Центрэнерго» под контролем Коломойского продает энергию себе в убыток, но в пользу олигарха
При этом Игорь Валерьевич еще и примеряет на себя роль главного ньюсмейкера в стране, отодвигая на второй план самого Зеленского. То в гости к Президенту придет и одной совместной фотографией породит массу разговоров в обществе, то вместо специально приглашенных Милы Кунис и Эштона Кутчера станет главной звездой ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), три часа отвечая на вопросы журналистов. Хочет показать, насколько он силен? Вполне может быть. А главное кому? В том числе и Президенту Зеленскому.
Коломойский в гостях у Пинчука на форуме YES
Наиболее показательна и одновременно опасна для государства тут история с Приватом. Его национализация стала серьезным ударом по империи Коломойского, от которого он не оправился до сих пор. Разбирательства в Лондоне из-за требований вернуть в банк $5,5 млрд, якобы выведенных из него предыдущими собственниками, привели к заморозке активов Коломойского и наложению неудобных ограничений - до 20 тыс. фунтов стерлингов в неделю на личные расходы.
Отбиться от лондонского суда бизнесмен пытается в судах украинских, которые рассматривают дела о незаконности национализации Привата, и первая инстанция уже увенчалась успехом для Коломойского. Одновременно Коломойский успел заявить, что видит «хорошее окно возможностей для какого-то мирового соглашения по Привату». Когда слова о поиске компромисса с Коломойским по поводу банка подтвердил премьер-министр Алексей Гончарук в комментарии Financial Times - это стало настоящей информационной бомбой.
Причем Гончарук прямо заявил, что обсуждением вопроса Привата с его бывшими собственниками занимается лично Президент Зеленский и глава его офиса Андрей Богдан, в прошлом, кстати, адвокат самого Коломойского. Но для Украины любые откаты на прежние позиции по ПриватБанку означают серьезные трения с МВФ и западными партнерами. Уж очень токсична тема для наших кредиторов и спонсоров. Ведь де-факто Запад санкционировал и курировал национализацию Привата. Поэтому Гончарук скоропостижно стал отказываться от своих слов и заявлять, что его неправильно поняли или неправильно перевели, и ни о каких компромиссах никто не договаривается.
В тему -