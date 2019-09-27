 Ні Злочевський, ні Байден не фігурують у провадженні щодо зловживань в Мінекології, - Холодницький

Про це він повідомив в ефірі Радіо НВ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами Холодницького, антикорупційні органи продовжують розслідування справи за фактом можливого зловживання службовим становищем службовими особами Міністерства екології.

"В цьому провадженні не фігурує ні (колишній міністр екології – Ред) Микола Злочевський, ні Джо Байден. Воно звучить формально так: за фактом можливого зловживання службовим становищем службовими особами Міністерства екології... Станом на зараз Байдени – ні батько, ні син - у рамках цього провадження, що в нас є, не допитувались та не викликались", - сказав керівник САП.

Холодницький нагадав, що прокурор 1 серпня 2017 року виніс рішення про закриття цієї справи.

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"Рішення це було зумовлене тим, що справа вже розслідувалась близько двох років. Вона була почата не НАБУ і витребувана до створення антикорупційних органів. На жаль, тоді слідство, детективи не змогли надати жодних доказів, щоб ця справа могла мати якесь подальше завершення... Остання нарада була у травні 2017 року, де було наголошено, що по справі взагалі нічого не робиться, і прокурори дали детективам ще два місяці строку для того, щоб або показати результат, або справа буде закрита, і 1 серпня процесуальним керівником було прийнято це рішення", - повідомив Холодницький.

Крім того, керівник САП зазначив, що є ухвала суду про зобов’язання закрити це провадження.

"Як воно буде далі? Я бачу, що йдуть великі спекуляції, це все починає виходити на високий рівень з приводу цього всього. Позиція проста – ми діємо за законом. Коли закривали це провадження, прокурор вчинив правильно, тому що 9 місяців не проводилось жодних слідчих дій. Воно зараз рахується і поновлено, але вже пройшло після поновлення рік та 9 місяців…", - зауважив Холодницький.

Раніше в четвер, 26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

У середу, 25 вересня опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Тим часом Трамп пообіцяв оприлюднити розгорнуту стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським від 25 липня, яка стала причиною серйозних політичних загострень у США.

Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.