 Нинішня Рада - це інша реальність. Якими будуть результати - побачимо, - Кучма

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав Кучма в інтерв'ю газеті "Сегодня", опублікованому в п'ятницю
"Нинішня Верховна Рада - це не просто інший склад парламенту. Це інша реальність. Мені, який провів дві каденції майже в постійному суперництві з Радою, це зрозуміло більше, ніж будь-кому іншому. Я не міг мріяти не те що про монокоаліцію, але хоча б про стійку конструктивну більшість. У самому факті однопартійної більшості є і потенціал, і приховані загрози, але необхідність термінових заходів настільки назріла, що потрібно ризикувати", - сказав він, відповідаючи на запитання про те, чи подобається йому стиль роботи нинішнього парламенту.
Також він зазначив, що сьогодні Рада працює "безпрецедентно швидко і технологічно".
"Якими будуть результати - побачимо. Я вірю, що парламент виправдає небувалу довіру народу. Тому що якщо не виправдає, то і розчарування буде небувалим...", - підкреслив Кучма.
с каждым может такое случится, так что не злорадствуем....
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а после физтеха Кучма был бы обыкновенным инженеришкой
НО
он умел хорошо играть на гитаре
КВН и все такое
+ удачная женитьба
и ОПА - он уже зам ген конструктора и к 1986 (ушел Макаров) ген директор ЮМЗ
а тут очень кстати СССР развалился
Профит
Знаю что говорю
главное - чистая анкета(режимный факультет все таки )
и ЖЕЛАНИЕ учиться
учиться на физтехе сложно
но многие школьные троешники горбом своим получали диплом и неплохо потом жили
(или по комсомольской линии - тоже вариант)